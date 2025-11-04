BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu

BMW dnes M3 kombi vyrábí, stojí ale na základech charakterově úplně jiného auta, než jakým byla legendární M3 E46. Také ta se mohla vyrábět jako Touring, automobilka se ale zalekla možného neúspěchu a zůstala u jediného prototypu. Přesně ten teď někdo skoro dokonale zkopíroval.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu

včera | Petr Miler

BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu

/

Foto: M Classics, publikováno se souhlasem

BMW dnes M3 kombi vyrábí, stojí ale na základech charakterově úplně jiného auta, než jakým byla legendární M3 E46. Také ta se mohla vyrábět jako Touring, automobilka se ale zalekla možného neúspěchu a zůstala u jediného prototypu. Přesně ten teď někdo skoro dokonale zkopíroval.

Dnes už snad až ikonické BMW M3 generace E46 získalo svou nesmrtelnou slávu navzdory tomu, že se do sériové výroby neobvykle dostalo jen ve dvou verzích - jako kupé a kabriolet. Nevznikl ani sedan, třebaže v případě E36, E90, F80 i G80 se M3 jako sedan vyráběla, a ani kombík, ten jsme dostali až nedávno jako vůz generace G81. Divize M ale o jeho nabídnutí uvažovala už v době generace E46 a dokonce postavila prototyp, který dodnes stojí v tajných garážích této divize. Nakonec ho ale do výroby neposlala, bála se omezeného úspěchu vzhledem k dodatečným nákladům na zbylý vývoj a specifickou výrobu.

Zrovna M3 E46 má ale dodnes extrémně silnou fanouškovskou základnu, je to skutečně hotový kult, který udržuje ceny dodnes zachovalých exemplářů nedaleko cen nových em-trojek. A tak není divu, že se čas od času objeví nadšenec, který by rád jezdil zároveň M3 a kombíkem. Vznikají tedy kříženci, kdy se všechno z M3 navěší na kombík řady 3 E46 po úpravách nezbytných částí. Psali jsme např. o jednom, který vznikl v Británii pro jednoho Nora, a práce to byla opravdu obdivuhodná. Můžete ji napodobit, pokud na to ovšem nemáte vlohy, můžete si právě teď podobné auto výjimečně koupit.

Je to snad ještě zajímavější stavba než ta britská. Proběhla v Nizozemsku, takže má i bez norské spojky volant na správné straně, navíc cílem bylo dokonale napodobit to, co vzniklo v dílnách BMW. Auto tedy bylo postaveno jako maximálně nové s použitím dílů z M3 E46 a standardního trojkového Touringu té doby. Exteriér je kompletně „emkový”, sedí i blatníky, barva nebo kola, to samé interiér - od továrního prototypu M3 E46 tento stroj prakticky nerozeznáte.

Jako v M3 E46 je tu opravdu všechno, včetně motoru, i když zrovna ten má jedno úskalí. Autor stavby, ačkoli vidíme nové díly všude kolem, použil sice 3,2litrový řadový šestiválec S54B32 s 343 koňmi, má ale najeto už 250 tisíc km. Současně ale má také úplně nový S54 s 0 najetými kilometry, který dostanete k vozu a za peníze navíc si jej můžete nechat i nainstalovat s novou přístrojovkou s 0 najetými km. To už zavání skutečně novým autem.

Ani cena k tomu ale nemá daleko - 69 950 Eur znamená 1,7 milionu Kč, v podstatě dobovou cenu nové M3 E46. To není málo, když uvážíme, že to vlastně není M3, ale domácí projekt. Necháme ale už řečí a odkážeme vás na fotky níže, opravdu stojí za to si je prohlédnout, je to zajímavé „co by bylo, kdyby se stalo”, které ale může stát ve vaší garáži. Tušíme, že nějaký solventní zájemce se najde rychle - pokud byste se mezi ně řadili, auto stojí u firmy M Classics z nizozemského Dordrechtu, která má na starosti renovace starých BMW a i v této stavbě měla prsty.


BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 1 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 01BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 2 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 02BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 3 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 03BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 4 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 04BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 5 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 05BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 6 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 06BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 7 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 07BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 8 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 08BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 9 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 09BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 10 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 10BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 11 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 11BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 12 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 12BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 13 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 13BMW M3 kombi, které se automobilka bála pustit do výroby, teď může být vaše v téměř dokonalém stavu - 14 - BMW M3 Touring E46 stavba precizni 2025 prodej 14
Takhle vypadá jediné BMW M3 Touring E46, které si právě teď můžete koupit. Je skoro k nerozeznání od prototypu postaveného přímo divizí M. Foto: M Classics, publikováno se souhlasem

Zdroj: M Classics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.