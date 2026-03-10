BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit

BMW o tomto provedení asi nikdy reálně neuvažovalo, přinejmenším o něm ale žertovalo. Pokud vás zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu, tahle M4 s korbou není žert, můžete si ji dokonce koupit. Je silnější než tovární kupé, smířit se ale musíte s tím, že nevyjde levně.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit

před 6 hodinami | Petr Prokopec

BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit

/

Foto: DinMann, tiskové materiály

BMW o tomto provedení asi nikdy reálně neuvažovalo, přinejmenším o něm ale žertovalo. Pokud vás zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu, tahle M4 s korbou není žert, můžete si ji dokonce koupit. Je silnější než tovární kupé, smířit se ale musíte s tím, že nevyjde levně.

Pokud nějaká automobilka nemá problém prozkoumávat bílá místa na mapě, je to rozhodně BMW. Krátce po příchodu nového milénia a úspěchu X5 první generace totiž mnichovští začali přemýšlet o tom, že by SUV mohla ještě více dostát svému názvu. Nebyla by tedy pouze užitkovými vozy, ale i sportovními, čímž by pro změnu BMW dostálo svému kreditu. V roce 2007 tak dorazilo první X6, které bychom mohli považovat za „kupé na steroidech“. A protože dosáhlo slušného prodejního úspěchu, nadělili nám mnichovští o sedm let později také X4.

Dlouho před touto dvojicí ovšem BMW zvažovalo, zda by se nemělo stát také výrobcem pick-upů, čímž by jistě potěšilo nejen české zahrádkáře. První takový koncept přišel v roce 1986, kdy za základ konverze posloužil kabriolet M3 generace E30. Nicméně sériová výroba se nekonala, automobilka místo toho zůstala u jediného kusu, který byl plně funkční - pod kapotou ho ovšem značka osadila méně výkonným dvoulitrem. Sportovní divizi pak sloužil pro přepravu materiálu, a to dlouhých 26 let.

V roce 2011, tedy pár měsíců předtím, než pick-up M3 E30 zamířil do důchodu, BMW na toto pole zabrousilo podruhé, když korbu dodalo osmiválcové M3 E92. Tento vůz však vzniknul jen jako aprílový žertík. Další pick-up postavený v roce 2019 na bázi velkého SUV X7 pak pro změnu byl pouhým cvičením, které mělo ukázat, čeho jsou mnichovští designéři schopní, pokud mají neomezenou tvůrčí svobodu. Znovu to bylo plně provozuschopné aut, posvěcení sériové výroby ale pochopitelně nenásledovalo.

Když si uvědomíme, jak moc se se svou třídou X spálil Mercedes-Benz, dá se předpokládat, že BMW asi pick-up oficiálně hned tak nenabídne. Než se to změní, lze pořád spoléhat na nezávislé úpravce, mezi něž patří i americká firma DinMann. Ta se už v roce 2022 na tuningovém veletrhu SEMA pochlubila pick-upem, který vzniknul na bázi současné M4 Coupé G82. A nyní tento jedinečný stroj prodává s 12 070 najetými kilometry.

V případě zájmu ovšem musíte být pořádně „ve vatě“, neboť šestiválcový pick-up je k mání za 145 tisíc dolarů, tedy za 3,04 milionu korun. Oproti standardnímu BMW M4 je tak (v USA) skoro dvakrát dražší, za čímž ale nestojí jen seříznutí střechy a nahrazení zadních sedadel korbou. Úpravce se totiž zadíval rovněž na pohonné ústrojí, které disponuje většími turbodmychadly, karbonovým boxem sání nebo sportovnějším výfukem. A zvládá také spalovat biopalivo E85.

Jaký je výkon vozu, DinMan bohužel neupřesnil - rozhodně ale lze počítat s více než standardními 510 koňmi mířícími na přední i zadní nápravu. Pokud je nový majitel bude chtít poslat do zatáček, měl by si dávat pozor, neboť tuningu se nevyhnula ani kabina, kde kromě sportovních sedadel trůní volant se seřízlou vrchní částí věnce. Zmínit pak můžeme ještě litá kola od HRE, jakkoliv původní ráfky mnichovské automobilky jsou součástí prodeje.

Firma se pick-up snaží už chvíli udat, zatím bez úspěchu. To při pohledu na vysokou cenu není až tak překvapivé, a tak bude zajímavé sledovat, zda DinMann zamíří níž. Anebo zkusí využít služeb některé z aukčních platforem. Auto by se nakonec mohlo prodat i za vyšší částku, však nic podobného na silnicích hned tak nepotkáte.


BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 1 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 01BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 2 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 02BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 3 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 03BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 4 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 04BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 5 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 05BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 6 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 06BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 7 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 07BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 8 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 09BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 9 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 11BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 10 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 12BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 11 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 13BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit - 12 - BMW M4 Maloo 2022 na prodej 10
BMW M4 Maloo je vskutku ojedinělé, podle toho ovšem také stojí. Bude to chtít opravdu movitého fanouška značky, aby se dostalo k novému majiteli. Foto: DinMann, tiskové materiály

Zdroj: DinnMann

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.