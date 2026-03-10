BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
Petr ProkopecBMW o tomto provedení asi nikdy reálně neuvažovalo, přinejmenším o něm ale žertovalo. Pokud vás zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu, tahle M4 s korbou není žert, můžete si ji dokonce koupit. Je silnější než tovární kupé, smířit se ale musíte s tím, že nevyjde levně.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
před 6 hodinami | Petr Prokopec
BMW o tomto provedení asi nikdy reálně neuvažovalo, přinejmenším o něm ale žertovalo. Pokud vás zaujalo, máme pro vás dobrou zprávu, tahle M4 s korbou není žert, můžete si ji dokonce koupit. Je silnější než tovární kupé, smířit se ale musíte s tím, že nevyjde levně.
Pokud nějaká automobilka nemá problém prozkoumávat bílá místa na mapě, je to rozhodně BMW. Krátce po příchodu nového milénia a úspěchu X5 první generace totiž mnichovští začali přemýšlet o tom, že by SUV mohla ještě více dostát svému názvu. Nebyla by tedy pouze užitkovými vozy, ale i sportovními, čímž by pro změnu BMW dostálo svému kreditu. V roce 2007 tak dorazilo první X6, které bychom mohli považovat za „kupé na steroidech“. A protože dosáhlo slušného prodejního úspěchu, nadělili nám mnichovští o sedm let později také X4.
Dlouho před touto dvojicí ovšem BMW zvažovalo, zda by se nemělo stát také výrobcem pick-upů, čímž by jistě potěšilo nejen české zahrádkáře. První takový koncept přišel v roce 1986, kdy za základ konverze posloužil kabriolet M3 generace E30. Nicméně sériová výroba se nekonala, automobilka místo toho zůstala u jediného kusu, který byl plně funkční - pod kapotou ho ovšem značka osadila méně výkonným dvoulitrem. Sportovní divizi pak sloužil pro přepravu materiálu, a to dlouhých 26 let.
V roce 2011, tedy pár měsíců předtím, než pick-up M3 E30 zamířil do důchodu, BMW na toto pole zabrousilo podruhé, když korbu dodalo osmiválcové M3 E92. Tento vůz však vzniknul jen jako aprílový žertík. Další pick-up postavený v roce 2019 na bázi velkého SUV X7 pak pro změnu byl pouhým cvičením, které mělo ukázat, čeho jsou mnichovští designéři schopní, pokud mají neomezenou tvůrčí svobodu. Znovu to bylo plně provozuschopné aut, posvěcení sériové výroby ale pochopitelně nenásledovalo.
Když si uvědomíme, jak moc se se svou třídou X spálil Mercedes-Benz, dá se předpokládat, že BMW asi pick-up oficiálně hned tak nenabídne. Než se to změní, lze pořád spoléhat na nezávislé úpravce, mezi něž patří i americká firma DinMann. Ta se už v roce 2022 na tuningovém veletrhu SEMA pochlubila pick-upem, který vzniknul na bázi současné M4 Coupé G82. A nyní tento jedinečný stroj prodává s 12 070 najetými kilometry.
V případě zájmu ovšem musíte být pořádně „ve vatě“, neboť šestiválcový pick-up je k mání za 145 tisíc dolarů, tedy za 3,04 milionu korun. Oproti standardnímu BMW M4 je tak (v USA) skoro dvakrát dražší, za čímž ale nestojí jen seříznutí střechy a nahrazení zadních sedadel korbou. Úpravce se totiž zadíval rovněž na pohonné ústrojí, které disponuje většími turbodmychadly, karbonovým boxem sání nebo sportovnějším výfukem. A zvládá také spalovat biopalivo E85.
Jaký je výkon vozu, DinMan bohužel neupřesnil - rozhodně ale lze počítat s více než standardními 510 koňmi mířícími na přední i zadní nápravu. Pokud je nový majitel bude chtít poslat do zatáček, měl by si dávat pozor, neboť tuningu se nevyhnula ani kabina, kde kromě sportovních sedadel trůní volant se seřízlou vrchní částí věnce. Zmínit pak můžeme ještě litá kola od HRE, jakkoliv původní ráfky mnichovské automobilky jsou součástí prodeje.
Firma se pick-up snaží už chvíli udat, zatím bez úspěchu. To při pohledu na vysokou cenu není až tak překvapivé, a tak bude zajímavé sledovat, zda DinMann zamíří níž. Anebo zkusí využít služeb některé z aukčních platforem. Auto by se nakonec mohlo prodat i za vyšší částku, však nic podobného na silnicích hned tak nepotkáte.
BMW M4 Maloo je vskutku ojedinělé, podle toho ovšem také stojí. Bude to chtít opravdu movitého fanouška značky, aby se dostalo k novému majiteli. Foto: DinMann, tiskové materiály
Zdroj: DinnMann
Bleskovky
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
dnes
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
- Mercedes ukázal další auto, které nebude kupovat skoro nikdo, už jeho interiér jde proti všem
7.3.2026
Nejnovější články
- Odepsal 950 tisíc Kč za 5 měsíců a téměř žádný nájezd. Majitelé elektrických aut se v obavách z dalších ztrát smiřují i s tímto
před 6 hodinami
- BMW M4 ve verzi jako stvořené pro české zahrádkáře existuje. A můžete si ho koupit
před 7 hodinami
- Porsche zařízne svůj největší moderní propadák po jediné generaci, nástupce nečekejte
před 9 hodinami
- Renault si nemůže pomoct. Svou legrační strategii nahradil novou s ještě komičtějším jménem a tragikomickým obsahem
před 10 hodinami
- Majitelé nabouraných elektromobilů platí za odtah v Německu až půl milionu, vyžadují zvláštní péči
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva