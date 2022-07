BMW se zeptalo fanoušků, kam by vyrazili s kritizovaným novým SUV, teď už jen lituje, že to udělalo před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Tohle auto je takový designový bizár, že jej „nedává” ani bývalý šéfdesignér BMW. Automobilka se ale tváří, jako by žádná kritika nepřišla, a rozhodla se položit svým fanouškům pozitivní dotaz s tímto vozem spojený. Neměla to dělat.

Mnichovská automobilka má jedny z nejvěrnějších fanoušků v branži. Do jisté míry by tak mohla přijít i s naprostým nesmyslem a stejně by nakonec přepočítávala utržené peníze. Nicméně zároveň je spojena s obrovským závazkem v podobě sportovního kreditu. Stačí tedy menší ústupek z tradic a už je oheň na střeše. Nebylo tedy nikterak překvapivé, když se na koncept XM snesla opravdu nemalá kritika. Jde totiž o teprve druhý samostatný model divize BMW M, přitom se zdaleka nejedná o klasický sporťák po vzoru legendární M1.

BMW navíc nehodlá zůstat jen u konceptu, ještě před koncem letošního roku odhalí prakticky totožnou sériovou verzi. Proto již začíná pracovat na kampani, která by ostré SUV dostala do co největšího množství garáží. Automobilka proto na Facebooku publikovala snímek vozu a souběžně s tím se fanoušků zeptala, kam by s ním nejraději vyrazili. A dočkala se takových reakcí, že toho hned začala litovat. A to až do té míry, že BMW nakonec popisek k fotce raději změnili. Dotaz je nyní minulostí, místo toho tu máme „vůz, který si získává veškerou pozornost“.

V tomto ohledu mnichovská automobilka není až tak úplně mimo mísu, XM totiž vskutku hýbá krky mnoha lidí. Nikoliv však tak, jak by si BMW přálo, což se ostatně projevilo v odpovědích na onen dotaz. Fanoušci totiž značce sdělili, že by s plug-in hybridním SUV nejraději „sjeli z útesu“. Nebo by zamířili do dealerství Porsche, kde by jej vyměnili za „hezky navržené auto“. Jeden člověk pak dokonce zašel tak daleko, že by místo něj raději řídil Yugo, další by pak vyrazili rovnou na vrakoviště.

Jeden z fanoušků BMW by prý neměl problém ani s pojistným podvodem. XM by rád „poslal do stromu, abych mohl požadovat pojistné plnění“. Za dané peníze by si pak koupil „opravdový vůz divize M“, ideálně pak M3 E46. Jak jsme tedy zmínili na úvod, minulost značky je její devizou a zároveň prokletím. Lidé si ji svým způsobem zaškatulkovali, a cokoli, co překračuje určité hranice, šmahem odsuzují. Nejde přitom jen o Evropany, negativně na příspěvek odpověděli i lidé z Indie či Pákistánu.

Fanoušci z Velké Británie a Spojených států pak naznačují, že designéři BMW „jsou na výplatní listině Audi a Mercedesu“. A právě díky tomu posílají do světa auta, která zákazníky nutí, aby se před showroomem mnichovské značky otočili na podpatku a raději vyrazili ke konkurenci. To se pochopitelně v případě produkčního XM může snadno stát, odpor vůči vzhledu je totiž evidentně globální. Ve finále ale nakonec přijde spíše úspěch nežli fiasko.

Jak jsme totiž zmínili, jde o teprve druhý samostatný model divize BMW M. Kombinace 4,4litrového osmiválce a elektromotoru navíc v případě konceptu přinesla 750 koní, tedy nejvyšší výkon, s jakým kdy produkční vůz značky byl spojen. Již to jsou samy o sobě argumenty, které povedou k otevření několika tisíc peněženek. Více pak vlastně značka ani nepotřebuje, tohle zkrátka není vůz, který se má prodávat po milionech.

Pokud se vám BMW XM nelíbí, chápeme to, opravdu nejde o žádnou královnu krásy. Nicméně kombinace vysokého výkonu a skutečnosti, že jde o teprve druhý samostatný model divize M, bude pro spoustu lidí nadmíru lákavá i přes jeho vizuální podivnost. Foto: BMW

Zdroje: Auto Evolution, BMW@Facebook

Petr Prokopec

