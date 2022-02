BMW svým posledním videem opět naštvalo fanoušky, přehlédli ale, co skrývá v 37. sekundě před 5 hodinami | Petr Prokopec

BMW si v posledních letech zakládá na dráždění i svých nejvěrnějších zákazníků, a tak snad ani nepřekvapí, že to při příležitosti oslav 50 let divize M udělalo znova. Tentokrát ale rovnou přidalo slušnou náplast.

BMW v 60. a 70. letech minulého století dosáhlo výrazných úspěchů v motoristickém sportu. V roce 1972 se proto mnichovská automobilka rozhodla založit divizi M, která měla původně sloužit k dalšímu rozvoji závodního programu. Nicméně nakonec vedení rozhodlo, že soutěžní speciály by ve své trochu civilizovanější formě mohli oslovit i širší veřejnost. V roce 1979 tak byla představena verze M535i, která pětkovou řadu posunula na jinou úroveň. Pod kapotou totiž hostila 3,5litrový šestiválec, jenž byl naladěn na 220 koní. To byl výkon, který se v té pojil jen s vozy ze supersportovní ligy.

BMW M535i nicméně nebylo prvním modelem nově vzniklé divize, o rok dříve totiž značka představila model M1. Toto auto však nebylo určeno pro každodenní provoz, místo toho šlo o pozůstatek spolupráce s Lamborghini, která vyústila v mnoho konfliktů a nakonec i v rozkol mezi oběma značkami. Směr, jakým se bude sportovní oddělení ubírat, tak plně definovala až upravená řada 5. Na tu pak v polovině osmdesátek navázala jak tehdy nová generace E28, tak i model M635 CSi. A co více, v roce 1984 se ukázalo vůbec první BMW M5.

Od tohoto momentu se vrcholné provedení stalo součástí každé generace pětkové řady, stejně jako tomu od dob M3 30 bylo i v případě řady 3. Portfolio značky se nicméně začalo rozšiřovat, přičemž v roce 2009 do něj vůbec poprvé přibylo i SUV, a to X5M generace E70. A jakkoli fanoušci sedanů, kupátek a roadsterů sice poněkud prskali, z pohledu vedení šlo o úspěch, neboť prodáno bylo takřka devět tisíc exemplářů. Pomohla tomu i skutečnost, že díky osmiválci naladěnému na 555 koní šlo o nejvýkonnější model v daném segmentu.

Jak se nicméně říká, s jídlem roste chuť. BMW totiž vycítilo, že oslovit dokáže mnohem širší klientelu, a proto začalo chrlit stále více aut, které nebyly pravověrnými „eMky, nýbrž níže usazenými modely M Performance. I tento úkrok stranou ale nakonec fanoušci ještě takříkajíc rozdýchali, zejména proto, že auta jako M550i či M550d byla nadmíru schopná a dokázala nabídnout jak působivou dynamiku, tak i nemalou praktičnost. Mnohem větší problém ovšem mají s nejnovějším směřováním divize.

Na mysli tím pochopitelně máme elektrifikaci, která se jeví být pověstným červeným hadrem, jímž mnichovští mávají před očima mnoha rozzuřeným býkům. Zcela jednoznačně se to potvrdilo nyní v reakci na video, které automobilka vypustila do světa. Na něm oslavuje padesátileté výročí slavné divize, mezi největší legendy historie písmena M ovšem zařadila i model iX M60 a koncept XM. Hlavně druhý zmíněný vůz je většinou lidí odmítán, neboť se sportovními kořeny vlastně nemá už vůbec společného, přitom má jít o teprve druhý samostatný vůz (po M1).

Tohle auto vzbudilo extrémně nevraživé reakce samo o sobě, bývalý šéfdesignér BMW dokonce řekl, že ho nutí k sebevraždě. „Infiltrovat” jím video plné legend minulosti je tak nepochybně provokací a automobilka sklidila, co zasela. Na druhou stranu není těžké pochopit, proč se BMW touto cestou vydalo, nechce jen vzpomínat na minulost, ale podpořit i své novinky. Přesto je spojení milovaných ikon typu zmiňované M1 s nenáviděným plug-in hybridním konceptem nešťastné.

Spousta lidí to bere jako urážku a fanoušci se proti prezentačním materiálům automobilky ostře vyhrazují na diskuzních fórech. Ti ale možná přehlédli něco, co by jim mohlo vehnat úsměv do tváře. Ve 37. sekundě se totiž na obrazovce objeví záď současného modelu M4, která je však prodloužena do výrazného spoileru. Jde téměř jistě o upoutávku na ostré provedení CSL, které by mělo nabídnout více koní a méně kilogramů a do nabídky se vrátí po dvougenerační absenci. BMW by i tuto variantu mělo odhalit ještě letos, čímž si fanoušky jistě alespoň trochu usmíří.

Mnichovská automobilka oslavuje 50. let od založení divize, která nám nadělila vozy jako M1, M3 či M5. Stavět je vedle aut jako Concept XM nebyl z pohledu fanoušků zrovna dobrý nápad, přesto se na videu najdou i pozitivní momenty. Foto: BMW

