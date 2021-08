BMW Toma Cruise bylo při natáčení ukradeno mimořádně dehonestujícím způsobem před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Paramount Pictures

Pokud máte pocit, že když jste celebrita s vlastní ochrankou, „běžný” zločin se vás netýká, jste zjevně na omylu. Tom Cruise by o tom mohl vyprávět.

Svět nezná mnoho slavnějších osobností, než je Tom Cruise. Americký herec se nesmazatelně zapsal do paměti obrovského množství lidí díky své extrémně dlouhé kariéře a - s trochou nadsázky - velmi stabilnímu vzhledu. V době, kdy bylo jeho dosud poslední manželce pouhých 5 let, už zářil ve snímku Riskantní podnik, to se psal rok 1983. O tři roky později si zahrál v Top Gunu a Barvě peněz, v roce 1988 v Rain Manovi, ještě před Sametovou revolucí zářil v Narozen 4. července a od té doby ještě asi ve 20 světových trhácích.

Je skoro nemožné žít - ať už je vám 10 nebo 70 let - a neznat Toma Cruise. Člověk by řekl, že někdo takový, mj. i díky svému jmění počítanému na desítky miliard korun, nebude muset řešit některé všední starosti, ale život bývá ošidný. A tak se stalo, že se sám velký Thomas Cruise Mapother IV se ve svých téměř 60 letech stal obětí docela obyčejné automobilové krádeže.

Stalo se tak ve Velké Británii, kde pokračuje (ano, stále ještě...) natáčení dalšího pokračování ságy Mission: Impossible. Cruise se na tam na plac dostavil v BMW X7, které řídil a chránil jeho osobní bodyguard. Některý z tamních zlodějů se ale zjevně chtěl předvést a Cruisův bavorák ukradl jeho ochrance přímo před nosem i s jeho osobními věcmi.

Auto mu jako dlouholetý obchodní partner dodalo BMW, které podle zdroje v řádu minut zajistilo náhradní vůz, v tom problém nebyl. Nakonec se problémem neukázala být ani krádež samotného auta, neboť zloděj o něj nejevil zájem a policie jej našla odstavené nedaleko. Z jeho interiéru se ale ztratilo všechno důležité, co s sebou Cruise měl sbalené.

„Všechno, co bylo uvnitř, se ztratilo. Je to obrovská ostuda pro celý bezpečnostní tým a muž, který měl vůz na starosti, řádil jako šílený. Ale ne tak moc jako Tom,” cituje svůj zdroj z produkčního týmu filmu britský The Sun. Krádež potvrdila i tamní policie, další detaily ale s ohledem na probíhající vyšetřování odmítla komentovat.

Pokud vám tedy někdo - nedej bůh - ukradne auto, můžete na to hledět i pozitivně. Budete na tom stejně jako slavný Tom Cruise. Jen s tím rozdílem, že vám asi BMW během pár minut s pokorou nepřiveze nový kus, i kdyby ho mělo koupit za dvojnásobek od některého ze zákazníků...

V podobném autě se pohyboval Tom Cruise při natáčení dalšího pokračování Mission: Impossible ve Velké Británii, dokud mu jej neukradli. Auto se našlo celkem rychle, jeho věci zevnitř vozu ale zůstávají nezvěstné. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: The Sun

