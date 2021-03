BMW udělalo chybu, na fotkách poslední novinky se objevilo něco, co tam nemá co dělat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to spíše úsměvné přehlédnutí, nejlépe ale ukazuje, jak náročné je odprezentovat nový produkt bezvadně do posledního detailu. Tady si nikdo nevšiml, že propagační fotky BMW zachycují i Mercedes.

Chybovat je lidské, říká se. A i kdybyste se přetrhli, stejně se vám v životě nejednou stane, že uděláte něco, co jste nezamýšleli, co jste si nepřáli, co jste neplánovali. Někdy může jít o obrovský omyl, který může mít tragické následky, dnes ale naštěstí bude řeč o drobnosti, která je spíše humorná.

Onen omyl se týká BMW. Ne, řeč teď nebude o jeho novém elektrickém sedanu i4, o tom se zmíníme až za moment. Nejprve se musíme vrátit k předchozí elektrické novince, tedy SUV zvanému iX. Po výrazné kritice publika se mnichovští snaží ukazovat vůz soustavně v tom nejlepším možném světle. A proto tento měsíc oznámili, že vůz bude vyráběn za pomoci elektřiny z místní vodní elektrárny, aby tak skutečně byl co „nejzelenější”.

Tušíme, že půjde o zlomek celkové energie potřebné pro výrobu, ale o to tu nejde. Podobným tiskovým zprávám budujícím image automobilky coby odpovědné firmy věnuje pozornost málokdo, kolegové ze švédské mutace magazínu Auto Motor und Sport si ji ale zjevně prostudovali. A na nových fotografiích BMW k ní připojených objevili něco, co tam rozhodně být nemělo.

V předním nárazníku mnichovského SUV stojícího před onou vodní elektrárnou se totiž zrcadlí jiný vůz. To lze samo o sobě považovat za faux pas, neboť podobné prezentační fotky by měly být „čisté” a neobsahovat nic rušivého, jako jsou podobné předměty v okolí či někdo z realizačního týmu. Tady je to navíc o to horší, že jde o konkurenční Mercedes, nejspíše starší generace třídy C.

To ale není až tak důležité. Podstatné je spíše to, že automobilka pustila do oběhu oficiální fotky v takovém stavu. I my jsme pořídili za existenci tohoto magazínu nespočet fotek a byť ani ty nebyly vždy zdaleka dokonalé, krom narychlo pořizovaných snímků třeba z autosalonů bylo obvyklé, že fotograf procházel fotku po fotce a odstraňoval z ní v editoru i drobnější rušivé věci. Tady se bavíme o prezentačních snímcích nového modelu auta, u nichž by něco takového mělo být samozřejmostí a když už, opomenuto by nemělo být auto konkurenční značky. Ale stalo se.

Nemá smysl z toho dělat velkou vědu, jde o úsměvné přehlédnutí, nicméně na BMW to v očích některých dobré světlo nevrhá. Podle kritiků to jen podtrhuje, jak moc výrobci kvůli investicím do stále nerentabilní elektromobility „šidí” všechno ostatní a je otázkou, co čekat od samotného auta. S pomocí hydroelektřiny se nicméně bude vyrábět i již zmiňované BMW i4, o kterém jsme též chtěli ztratit pár slov.

Další elektrický model zatím značka detailně nepředstavila, více informací by mělo dorazit až v průběhu roku, kdy se novinka podívá nejprve na evropské trhy. Vůz sdílí karoserii s chystanou řadou 4 Gran Coupe, přičemž do prodeje zamíří v několika specifikacích. Ta vrcholná by měla zvládnout na jedno dobití až 590 km, což je ve srovnání s konvenčními auty a dobou dobíjení pořád mizérie. Navíc jde pořád o normovaný dojezd dle optimistického WLTP, věrohodnější odhad dle standardů americké EPA vede k dojezdu 300 mil (483 km). A realita bude jako obvykle ještě podstatně horší.

Vrchol nabídky dostane do vínku hned dva elektromotory, jež nabídnou celkový výkon 530 koní přenášený na všechna čtyři kola. Stovku tak má dané provedení zdolat za 4 sekundy, zatímco maximálka bude omezena na zhruba 200 km/h, což u BMW též nelze vnímat pozitivně. Značka nicméně dodává, že motor je spolu s jednostupňovou převodovkou a kontrolní jednotkou usazen v téže skříni, jednu nápravu tak lze osadit hned dvěma jednotkami. Tak se zřejmě i stane, neboť na cestě je verze M Performance.

Kromě inovovaného ústrojí dostane novinka do vínku také baterie páté generace, u kterých se povedlo navýšit jejich energetickou hustotu, jak moc, ale není jasné. Na detaily tak bude třeba vyčkat, stejně jako na pohled do interiéru, neboť oficiální fotografie se věnují pouze zevnějšku. Na druhou stranu je na ní opravdu jen BMW, po třícípé hvězdě tedy již znovu pátrat nemusíme. Tedy nejméně do chvíle, než bude vůz nafocen u oné vodní elektrárny.

BMW si na propagačních fotkách elektrického SUV iX utrhlo menší ostudu, v odrazu v předním nárazníku ponechalo Mercedes. Foto: BMW



V případě elektrického sedanu i4 se už můžeme dívat jen na BMW. Jistě i proto, že vůz byl zatím focen je ve studiu a při první prezentaci. Foto: BMW

Zdroj: Auto Motor und Sport Sverige@Instagram, BMW

Petr Prokopec