BMW ukazuje Fordu, jak správně reagovat na zájem zákazníků. Je to vážně tak těžké?

Pro normálně uvažujícího člověka je to vlastně nepochopitelné. Firma má zboží. Lidé ho chtějí kupovat. Firma ho může dál bez velkých nákladů prodávat. Lidé by ho kupovali dál. Firma ho ale stejně přestane prodávat. Přesně tohle je případ Fordu Focus a jeho verze ST, obojí v listopadu skončí stůj do stůj. BMW naštěstí reaguje jinak.

Není žádným tajemstvím, že automobilová branže není zrovna v nejlepší ekonomické kondici. Výrobci by tedy měli být vděční za každý model, o který mají lidé zájem, zvláště pokud jejich obchodní výsledky postavené kolem toho, co chtěli prodávat, míří od desíti k pěti. Mezi takové automobilky jednoznačně patří Ford, který v roce 2015 na starém kontinentu prodal 1,5 milionu nových aut. Loni však již šlo o pouhých 426 307 registrací. To je vskutku šílený sešup, který jen dokládá, co už hezkou chvíli zmiňujeme - že modrý ovál vrší jedno chybné strategické rozhodnutí na druhé.

Ford to ostatně nedávno potvrdil, když ukončil přijímání objednávek na Focus ST. Je nám sice známo, že tento model v listopadu ve výrobě končí, a to nikoli jen ve sportovní verzi, ale obecně, nicméně vážně je značka v takové pozici, aby mohla odpravit to, po čem lidé touží nakolik, že vykoupí dostupnou produkci na víc než půl roku dopředu? Odpověď se s ohledem na výše zmíněné rýsuje sama. Ford tak dělá jen další chybu, však ve výrobě Focusu mohl pokračovat dál, nemusí pro to nic zvláštního udělat. Manažeři firmy by se tedy měli zadívat směrem k Mnichovu, tamní BMW podobnou situaci řeší diametrálně jinak.

Němci se totiž letos chystali ukončit výrobu roadsteru Z4. Jeho montáž má na starosti společnost Magna Steyr v rakouském Štýrském Hradci, která měla dle původních záměrů ukončit produkci letos v říjnu. Loni se nicméně začalo mluvit o novém finálním termínu, kterým se měl stát březen 2026. Jenže značka v mezičase přivedla na svět šestiválcovou verzi s manuálem, která se v USA zasadila o loňské zvýšení prodejů o 13,1 procenta a letos žene prodeje výš i v Evropě. A to jsou pro BMW pádné argumenty k přehodnocení dosavadních záměrů.

Jak tedy nyní zmiňují nadšenci z BMW Blogu s odvoláním na obvykle dobře informované členy fóra na Bimmerpostu, výroba Z4 byla prodloužena nejméně do května 2026, dva měsíce k dobru ovšem mělo dostat právě americké provedení. Vůbec by nás ovšem nepřekvapilo, kdyby při letošním vzedmutí zájmu v Evropě došlo na totéž u verze určené starému kontinentu. Už jen proto, že BMW s přímým nástupcem nepočítá, minimálně ne v nejbližších letech. A protože s prodloužením výroby nepřichází žádné dodatečné náklady, není těžké takový krok odklepnout. Proč je to tak těžké pro Ford, nemáme tušení.

BMW loni po celém světě prodalo 10 482 kusů Z4, zatímco Ford Focus jen v Evropě dosáhl na 85 118 registrací. Po modelech Puma (149 112 ks) a Kuga (105 143 ks) tak byl třetím nejžádanějším modelem značky, což je na vůz, který debutoval v roce 2018, velmi slušný výsledek. Jenže modrý ovál má zjevně pocit, že udělá lépe, když se bude soustředit na elektromobily typu Capri, které nekupuje téměř nikdo (letos 3 672 lidí).

BMW Z4 by se dle nejnovějších neoficiálních informací mělo vyrábět nejméně do května příštího roku, i když původně mělo skončit letos v říjnu. Lidé to chtějí, BMW ho může dát nabízet, to je celý příběh. Ford ho zjevně nechápe. Foto: BMW

