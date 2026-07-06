BMW X5 přišlo po 27 letech o svůj nejtypičtější prvek, vysvětlení automobilky jsou jen výmluvy
Petr ProkopecU všech čtyř dosavadních generací se majitelé těšili z řešení zádě, které je u moderních SUV neobvyklé a prospívalo praktické použitelnosti vozu. Novinka ho nemá, řeči o změně ve prospěch zákazníků ale nemají s realitou společného vůbec nic.
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BMW X5 přišlo po 27 letech o svůj nejtypičtější prvek, vysvětlení automobilky jsou jen výmluvy
včera | Petr Prokopec
U všech čtyř dosavadních generací se majitelé těšili z řešení zádě, které je u moderních SUV neobvyklé a prospívalo praktické použitelnosti vozu. Novinka ho nemá, řeči o změně ve prospěch zákazníků ale nemají s realitou společného vůbec nic.
Kompletní oficiální fotogalerie k novému BMW X5 čítá zhruba 270 snímků. Žádný z nich se ovšem nevěnuje detailu zádi, což je trochu překvapivé. Běžně se totiž fotografové tímto směrem zaměřují, aby představili především střešní spoiler. V případě mnichovské automobilky pak navíc doposud měli ještě jeden důvod, její vůbec první SUV totiž od počátku své životní dráhy, která se datuje k roku 1999, pokaždé disponovalo dělenou zádí. U menšího nákladu tedy nebylo třeba vyklápět celou záď, postačilo k tomu otevřít jen její horní část. Pro X5 to byl typický, asi vůbec nejtypičtější prvek, který řada majitelů milovala a nechápala, proč jej jiná auta stejného ražení nemají.
Teď se budou muset smířit s tím, že ho nemají ani oni. Tedy pokud na novinku přejdou.
V pořadí pátá generace s kódovým označením G65 totiž tuto tradici porušila, což je vysvětluje, proč se fotografie na tuto část nesoustředí. Důvod, proč ale BMW od dělené zádě upustilo, však dosud nezazněl, tedy ne v oficiální rovině. Se stanoviskem firmy přišel ž nyní Philip Koehn, který má u automobilky na povel luxusní vozy, a kterého se na to přímo ve Spartanburgu zeptal kolega Zander Sutton z Motor1. Jak ale už asi tušíte, jeho odpověď lze označit za velmi nepřesvědčivá.
„Průměrný člověk s průměrnou délkou paží tu ve skutečnosti trpí. Ruku na srdce, dělená záď je sice skvělá věc, ovšem u malého otvoru normální člověk opravdu strádá, ať už něco nakládá, nebo, a to je podstatnější, něco vykládá,“ uvedl Koehn. Něco takového by mohla být pravda, pokud by otevření části zádi byl ten jediný způsob, jak se do kufru dostat. Což nebyl. Ale i kdybychom vzali v potaz, že konstrukce zádi přístup do kufru tak či onak omezuje, BMW by z těchto důvodů od dělené zádi upustilo už u druhé nebo maximálně u třetí generace. Jenže po 27 letech přijít s tím, že jeden z klíčových prvků, kterým se značka dříve chlubila, je najednou krok špatným směrem?
Něco tu rozhodně nehraje, a to je navíc třeba zmínit, že generace G65 je vůbec nejnižší. Na kontě má 1 751 milimetrů, zatímco předchozí provedení bylo o 14 mm vyšší a generace E70 sahala dokonce 1 776 mm do výšky. Pokud by tedy klientela skutečně měla problém s nakládkou a vykládkou zavazadel, BMW jí takto vyšlo vstříc. Nic takového nepochybně není pravda, tady se prostě jako vždy šetřilo - dělená záď je specifické, nepochybně dražší řešení. A jako takové mělo vždy na kahánku.
Navíc je tu ještě jeden faktor. Je třeba si uvědomit, že vůbec poprvé tu máme také iX5, tedy elektrickou verzi. A že značka se snaží, aby vypadala stejně jako spalovací provedení. Díky tomu, že tedy generace G65 o pár milimetrů poklesla a zároveň disponuje bateriemi v podlaze, bylo třeba její citelné přepracování. BMW tak u víka zavazadelníku muselo přijít s jinými proporcemi, než v předchozích případech. To potvrzuje i Koehn, jakkoliv zmínku o bateriích si nechal pro sebe, neboť by na elektrický pohon vrhla špatné světlo. Uvádí však, že „horní hrana víka klesla dolů, načež byla zredukována výška zádě, ale na druhou stranu došlo k rozšíření nákladového otvoru“.
Zadní okno je tak nižší, usazeno navíc bylo v ostřejším úhlu. Za těchto okolností by tak nakládání a vykládání zavazadel jen skrze něj bylo velmi komplikované nemožné. Se zmíněnou úsporou nákladů máte jasné důvody, proč dělená záď nevrátila. Naplno je ovšem BMW přiznat nemůže, proto se po 27 letech najednou ohání komfortem zákazníků, kteří ale dnes - jak typicky - volají po pravém opaku toho, co BMW udělalo.
Nová X5 je ve skutečnosti nejnižší ze všech pěti generací, oproti nim však musí počítat s nutností uskladnit baterie či vodíkové nádrže v podlaze. To si vyžádalo podstatnou změnu proporcí, která je jedním z důvodů, proč se již nevrátila dělená záď. Foto: BMW
Zdroj: Motor1
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