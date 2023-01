BMW ukončilo prodej svých aut policii, o pravých důvodech velmi pravděpodobně mlží včera | Petr Prokopec

I když to zvlášť u některých značek nepovažujeme za dobré spojení z marketingového hlediska, automobilky jsou obvykle rády, když mohou svá auta ve velkém dodávat policejním složkám. O BMW to už zjevně neplatí, pravé důvody jsou otázkou.

Automobilky stále bojují s nedostatkem některých dílů, zejména pak integrovaných obvodů. Výrobu komplikuje už roku 2020, naplno se jím způsobená krize rozhořela předloni. Velké naděje se upínaly k loňsku, konflikt na Ukrajině a jeho následky ale situaci dále zkomplikovaly. Aktuálně tak nikdo neví, kdy a zda vůbec bude lépe. Řada expertů totiž uvádí, že na nedostatek čipů naváže nedostatek baterií pro elektromobily a plug-in hybridy. A to způsobí ještě větší potíže.

Hudbu vzdálenější budoucnosti ale pro tuto chvíli nechme stranou. Soustředit se budeme pouze na onen nedostatek čipů, s nímž se BMW rozhodlo bojovat vskutku originálním způsobem. Britská divize německé automobilky totiž oznámila, že změnilo zaměření dealerství Park Lane v Mayfair včetně divize zaměřené na auta určená pro ozbrojené či záchranné složky. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že mnichovští ukončili dodávky svých aut policii, třebaže se to v tuto chvíli váže pouze k britskému trhu.

„Jelikož vysoká poptávka po našich vozech výrazně převyšuje naše možnosti, rozhodli jsme se upřednostnit prodeje privátním a firemním zákazníkům. Znamená to, že upozadíme naše aktivity zaměřené na státní organizace,“ uvádí britské zastoupení značky v tiskovém prohlášení. Souběžně s tím pak bylo oznámeno, že „divize BMW Park Lane vstupuje do fáze, kdy se bude soustředit pouze na konzultace při velmi omezeném personálu“. Zdá se tedy, že automobilka chystá i vyhazovy.

My se přitom musíme ptát, zda za daným rozhodnutím skutečně stojí nedostatek čipů. Přichází totiž necelý rok poté, co britská policie zakázala strážcům zákona používat právě vozy BMW. Předcházela tomu řada incidentů, z nichž tím nejzávažnějším byla smrt policisty Nicka Dumprheyse. Jeho vůz se při zásahu vzňal a muž se od něj nestihl včas vzdálit. BMW tehdy uvedlo, že problém je spojen jen s policejními vozy, nikoli s těmi civilními.

Pohonná jednotka byla automobilkou upravena na vyšší výkon, který měl usnadnit pronásledování zločinců. Nakonec nicméně vedl k přetížení motoru, a tedy k riziku samovznícení. BMW tedy nemá u britské policie zrovna dobré jméno, a je proto možné, že raději končí spolupráci na základě svého rozhodnutí, než aby ta byla ukončena druhou stranou. Zda je přitom konec spojen také s dodávkami motocyklů R1200 RF-P, zatím nebylo upřesněno.

Britská policie od BMW odebírala nejen dieselové modely řad 3 a 5, nýbrž i motocykly. Zda se konec týká také jednostopých strojů, nevíme. V případě aut nicméně problémem nemusí být ani tak nedostatek čipů, jakožto spíše série incidentů, za kterými nejspíše stály přetížené jednotky. Foto: BMW

