„Bohatí a úspěšní” Rusové uspořádali sraz superaut v Moskvě, komando je odvedlo v poutech

Za současné situace to nebyl chytrý nápad tak jako tak, v Rusku navíc platí drastická omezení svobody shromažďování v obavách z protestů proti válce na Ukrajině. Pochybujeme, že majitelé superaut chtěli nějak vystupovat proti Kremlu, skončili ale stejně jako ti, kteří se právě o to pokouší.

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině si někteří mysleli, že otřesou pozicí Vladimira Putina tím, že zkomplikují život ruským oligarchům. Jako by on byl jimi nastrčenou figurkou a Rusku vládly ekonomické zájmy. Byli jsme k tomu skeptičtí, neboť to vypadá přesně naopak - že spousta oněch oligarchů jsou spíše Putinem nastrčení, dříve bezvýznamní lidé (kamarádi z Juda apod.), kteří stojí a padají s ním. Po půl roce si můžeme říci, že tato skepse byla na místě.

V Rusku je evidentně jedno, jaký máte majetek a jaké máte postavení. Pokud se znelíbíte vládnoucímu režimu, vypořádá se s vámi libovolnými dostupnými prostředky. Nejnověji se o tom mohli přesvědčit organizátoři a účastníci akce zvané Rich and Succesful (Bohatí a úspěšní), jenž se chtěli pochlubit svými sportovními a luxusními vozy. Nakonec se však mohou chlubit leda odřeninami na zápěstích od policejních „klepet”.

Dle strážců zákona nebyla akce dopředu oznámená, organizátoři tak neměli příslušná povolení. A jelikož v Rusku je aktuálně zakázána jakákoliv forma veřejného shromažďování, neboť Kreml se bojí protestů proti „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, rozhodla se policie i proti těmto lidem zasáhnout stejným způsobem jako proti lidem demonstrujícím proti válce. Pochybujeme, že by něco takového majitelé superaut měli v úmyslu, režimu se ale nemuselo líbit už jen to, že mnozí obyčejní Rusové nastalou situací jistě trpí a ti bohatí takto dávají najevo svou životní úroveň.

Účastníci akce tak byli odvedeni v poutech, přičemž většina byla následně propuštěna. Sedm z nich nicméně skončilo za mřížemi údajně až na dva týdny. Krypto-milionář Alexej Khitrov, jeden z organizátorů, přitom uvádí, že veškerá příslušná povolení byla obstarána s předstihem. Příjezd policistů proto v prvé chvíli považoval za vtip. Záhy mu nicméně úsměv zmizel z tváře, neboť strážci zákona začali přítomné rozhánět a zatýkat. Kromě toho došlo i na zabavování vozidel, neboť na akci nechyběly hlavně modely západních značek Lamborghini, Ferrari, Porsche, Bentley či Rolls-Royce.

Ačkoli některým Rusko bylo a i za současné situace je sympatické už kvůli tomu, že nejede na vlně progresivismu, tamní zřízení skutečně není hodno obdivu. Je třeba nezapomínat, že jde o autoritářský režim, ve kterém si nikdo nemůže být ničím jistý, zejména pokud se to či ono znelíbí Vladimiru Putinovi či jeho nejbližším spolupracovníkům. Sraz superaut zjevně neprošel...

