Bohatí Rusové si dál kupují nejnovější Ferrari a Lamborghini, do země se oklikou dostávají „zakázaná" auta za miliardy

/ Foto: Ferrari

A skutečně nejde o nic malého, nezávislí ruští novináři informují nejméně o tisícovce případů, ve kterých byla do země dovezena auta v hodnotě přesahující 2,5 miliardy Kč. Západní tisk říká, že se tak bohatí Rusové sankcím akorát vysmívají.

Nezmíníme poprvé, že se ekonomické sankce proti Rusku zjevně míjejí účinkem, pokud jde o dopad na samotné Rusko. Nepochybně Rusům zkomplikovaly život, stály je spoustu peněz, donutily je dlouho přešlapovat na místě, nezdá se však, že by si s nimi Rusové neporadili. A není to ani tak zásluha jich samotných, je to spíše chyba západních politiků, kteří měli pocit, že celý svět s nimi bude v tomto boji táhnout za jeden provaz. Netáhl a netáhne.

Zůstalo příliš mnoho významných zemí, které Rusko od ničeho neodstřihly, ani se samy nenechaly odstřihnout od ničeho ruského. A Rusové si s tím vystačí. Asi nelze objektivně říci, o kolik hůř jsou na tom ve srovnání s minulostí, na kolena je to ale neposlalo. A tak ani tamní lid, nevyjímaje ty nejbohatší, zrovna netrpí. A když už něco řeší, pak to, jak se dostat k věcem, které mu západními sankcemi zapovězeny přece jen byly. Třeba luxusnímu evropskému zboží.

S tím už je to složitější, na dovolené v v Íránu ho asi nekoupíte. I tady si ale Rusové našli cesty, aby dostali to, po čem touží. Informuje o tom nizozemský De Telegraaf s odvoláním na výzkum nezávislé ruské novinářské platformy Verstka Media, podle níž se takové věci dostávají do Ruska oklikou přes Bělorusko. Také to sice stihl hněv západu, tolika sankcemi ale zasaženo není a zrovna dovoz aut touto cestou je možný.

Bohatí Rusové se tak nemusejí bát, že by na ně sousedi hleděli úkosem kvůli tomu, že mají už tři roky stejné Ferrari, Lamborghini nebo Rolls-Roycy. Do Ruska se takto dostávají auta jako SF90 Stradale, Urus nebo Cullinan, a to ve velkém počtu. Přesná čísla pochopitelně nejsou k dispozici, oficiální statistika neexistuje, novináři ale informují o tom, že jen touto cestou se do Ruska od vypuknutí války dostalo víc než 1 000 luxusních aut. A je to prý velký byznys, ve kterém znovu jen v Bělorusku jede okolo 30 společností, které dohromady vyvezly vozy v hodnotě přesahující 100 milionů Eur, tedy snadno za víc než 2,5 miliardy Kč.

Nejde navíc o jediný kanál, další sousední země se staly bránou skoro pro cokoli, co je v Rusku třeba. A oficiálně se to tam nesmí dostávat. Znovu se tak má smysl ptát, zda byly sankce uchopeny správně - racionálně vzato se zdá, že pokud se k nim nepřidají všechny významné země světa, svůj efekt ztrácí tak nějak z podstaty.

Pokud Rusové zatouží po novém Ferrari SF90, není to prý problém, dostanou ho. Jistě bude o něco dražší, nezdá se ale, že by to kohokoli trápilo. Foto: Ferrari

Zdroj: De Telegraaf

