Bohatý kupec supersportu pro vyvolené se asi zděsil toho, co sám stvořil, prodal ho po prvním dni na okruhu a 106 ujetých km
před 8 hodinami | Petr Prokopec
A když se na tohle auto podíváme, skoro se mu ani nedivíme. Příď je ještě v pořádku a záď se vlastně také dá snést, ale obojí dohromady na jednom autě? To už trochu vyděsí.
Aston Martin Valkyrie se až do letošního roku zdál být jasným autem snů. Stál za tím hlavně Adrian Newey, který přišel s designem, jaký se na silnicích hned tak nevidí, a společnost Cosworth, jež se podepsala pod dvanáctiválcové ústrojí. Britská automobilka navíc oznámila, že celkově bude k mání jen 150 kupátek, 85 otevřených verzí a 40 závodních speciálů AMR Pro. Letos pak sice ještě vyrobila 10 kusů provedení LM, i tak ovšem Valkyrie zůstává jedním z nejexkluzivnějších supersportů, jaké kdy vznikly.
Snaha Britů dostat na silnice extrém, který bude co nejvíce podobný závodním monopostům, ale nenese jen sladké, nýbrž zřejmě i trochu zkažené ovoce. Jeden z majitelů totiž přišel s informacemi o tragické kvalitě, kvůli čemuž značku nakonec žene k soudu. Jak ten rozhodne, je zatím ve hvězdách. Ovšem dost možná na tomto šprochu něco bude, neboť Valkyrie se zbavuje víc a víc lidí. Jedním z nich je i bývalý mistr světa Formule 1 Nico Rosberg, který se supersportem najel jen 84 kilometrů.
Něco takového je na tříleté vlastnictví opravdu málo, podle všeho ale majitelé Valkyrie za volant vážně příliš často neusedají. Společnost O'Gara Coach z amerického Beverly Hills totiž aktuálně nabízí k prodeji kousek, který má nejeto jen 66 mil, tedy 106 km. První majitel si jej převzal letos v březnu, a to od stejného prodejce, který se rozhodl z předání udělat opravdu událost - vůz tedy zamířil na arizonský okruh Apex Motor Club, kde se párkrát prohnal po trati. Tím vše skončilo.
Je ale nutně něco špatně se samotným autem? Možná ne. Když se totiž podíváte na specifikaci tohoto vozu, hned vám bude jasné, že bohatý kupec strávil víc času přemýšlením o vzhledu jeho auta, než jaký věnoval jeho vlastnictví a řízení. Neboť dal dohromady něco vskutku bizarního.
Základem této Valkyrie je totiž černá barva Jet Black, kterou následně doplňují odstíny Speed Yellow, Speed Orange a Hyper Red. Přední část vozu je přitom takřka celá žlutá, zatímco prostředek přechází přes oranžovou až po červené detaily. Mimo to si lze povšimnout startovního čísla 001 na dveřích vyvedeného zřejmě záměrně ve stylu 007 Jamese Bonda.
Co se interiéru týče, jsou základním stavebním kamenem karbon a Alcantara. Černý odstín je spojen s červenými doplňky, jako jsou třeba závodní vícebodové pásy, výdechy klimatizace či střed volantu. Ve stejné barvě je pak vyšito i logo značky na hlavové opěrky. Pod kapotou nicméně již lze nalézt „standardní“ pohonné ústrojí, tedy zmiňovaný dvanáctiválec naladěný na 1 015 koní, které doplňuje 163 kobyl produkovaných elektromotorem od Rimacu.
Proč je Valkyrie po jednom okruhovém rande znovu v prodeji, nebylo upřesněno, opravdu bychom se ale nedivili tomu, kdyby se majitel zděsil vlastního díla a zkusil to znovu. Tohle bude dobré auto na Prague Pride, jinam snad ani ne.
Tento Aston Martin Valkyrie může být váš. Najeto má jen 106 km, prvnímu majiteli pak byl předán letos v březnu. Proč je po jednom okruhovém dnu na prodej, není známo, jeho velmi divoká specifikace s tím ale může mít něco do činění. Foto: O'Gara Coach, tiskové materiály
Zdroj: O'Gara Coach
