Bohatých Rusů se zmocnila panika, stovky jejich drahých Porsche jim najednou záhadně nejdou nastartovat
Petr ProkopecJe vážně otázkou, co přesně se tady stalo, výsledek je ale jasný a nejde o izolovaný případ. Spousta aut značky vyrobených v posledních 10 letech najednou nejdou nastartovat a týká se to skutečně jen vozů provozovaných v Rusku.
Bohatých Rusů se zmocnila panika, stovky jejich drahých Porsche jim najednou záhadně nejdou nastartovat
včera | Petr Prokopec
Je vážně otázkou, co přesně se tady stalo, výsledek je ale jasný a nejde o izolovaný případ. Spousta aut značky vyrobených v posledních 10 letech najednou nejdou nastartovat a týká se to skutečně jen vozů provozovaných v Rusku.
V březnu 2022 zastavilo Porsche spolu s ostatními značkami koncernu VW prodej svých aut v Rusku, z pochopitelných důvodů. Pro německou automobilku nešlo o zanedbatelný trh, v mezi provozovala šestadvacet showroomů, skrze které v předchozím roce zákazníkům dodala 6 262 aut z celkových 301 915, tedy asi 2 procenta své produkce. Jistě má větší odbytiště, nad tímto ale nemohla mávnout rukou. Také proto musela následně zastavit výrobu všech svých modelů, aby vypustila objednávky ruské klientely a jejich místa nahradila produkcí určenou pro jiné trhy.
Od té doby se Porsche do Ruska oficiálně nevrátilo, jakkoli je každému jasné, že pokud tamní movitá klientela po vozech z Zuffenhausenu zatouží, u ní v garáži nakonec skončí - dodávkám zejména přes Čínu, ale i některé další země východní Evropy a Asie se meze nekladou. Zrovna tyto vozy dodané do Ruska v předchozích letech - i ty, které zastavení dodávek předcházely - nyní z velké části zůstávají bez hnutí, nejde je nastartovat. Nejméně stovky majitelů to zjistily v pondělí 1. prosince a od té doby se Rusové pokouší věci přijít na kloub.
Za vším nejspíš stojí tzv. VTS, Vehicle Tracking System, satelitní zabezpečovací systém samotné automobilky. Něco takového logicky svádí ke spekulacím, Porsche se ale dosud k problému nevyjádřilo. Jeden z ruských dealerů proto pro The Moscow Times uvedl, že „je možné, že šlo o záměr“. Zároveň však dodal, že pro tuto teorii neexistují žádné důkazy. Příčina, proč lidé místo rychlých aut mají jen drahá silniční těžítka, k tomu ovšem skutečně svádí. Pokud totiž VTS ztratí kontakt se satelitem, automaticky aktivuje imobilizér vozu a zabrání tak jeho nastartování. Dotčena jsou tím všechna auta od roku 2013, která jej mají.
Mluví se tedy o záměrném vypnutí onoho satelitu, nemusí to být ale jediný důvod. V úvahu připadá také technická závada a vzduchem létají slova i o hackerském útoku, na počátku celého problému ale mohl stát také pouhý nezdařený update softwaru. A protože oficiálně se Porsche z Ruska stáhlo, celou záležitost zatím nekomentuje. Stovkami nepojízdných aut se ale i tak zabývat může, už jen kvůli riziku, že se problém rozšíří do zbytku světa.
Pro tuto chvíli nicméně platí, že i když zákazník přiveze své auto do servisu, ten nemůže udělat nic než konstatovat, že jakkoli jejich vůz nemá jedinou závadu, nejde nastartovat. Jakkoli jistá naděje prý existuje - podle některých majitelů pomůže, když dojde na vyjmutí startovací baterie na minimálně 10 hodin. V takovém případě by se palubní systém vozu měl resetovat. Jestli to ale platí napříč všemi modely a motorizacemi, zatím není jisté.
Cayenne byl v Rusku nejprodávanějším modelem Porsche, na registracích se podílelo z více než 50 procent. Selháním VTS jsou tak dotčeni hlavně lidé vlastnící tento vůz, byť nastartovat nejdou ani sporťáky. Foto: Porsche
Zdroje: The Moscow Times, RBC
