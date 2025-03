„Bojovníci proti Tesle” svým vandalismem automobilce ve skutečnosti pomáhají, její situace ostatně nebude tak zlá před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Salem Police, CC0 Public Domain

Už samotný vandalismus říká hodně o zabedněnosti těch, kteří se jej dopouštějí, ještě víc o nich ale poví fakt, že nejsou schopni domyslet konečné dopady svých činů. Je to další šum v současném nepřehledném dění kolem americké automobilky.

Pokud si dnes otevřete téměř libovolné automobilové médium, budete mít nutně pocit, že se Tesla potácí někde na pomezí krachu a fyzické likvidace své existence. Ani my jsme se informacím o dění kolem stále daleko nejhodnotnějšího světového výrobce aut nevyhýbali, drželi jsme se ale spíš zkrátka.

Proč? Protože máme pocit, že interpretace současného vývoje je přehnaná a zmíněné zprávy víc vytváří umělé drama než reflektují skutečný stav věcí. Pokud máme shrnout to, co se obvykle říká, pak Tesla má hrubě (poklesy prodejů o polovinu či dvě třetiny apod.) ztrácet pozici na trhu kvůli politickým aktivitám jejího šéfa a stále nejvýznamnějšího akcionáře, Elona Muska.

Už když tohle řeknete a máte všech pět pohromadě, zdá se vám to uvěřitelné? Na jednu stranu je třeba říci, že jakékoli vyjádření jakékoli politické pozice jakékoli firmy pro ni znamená ztrátu části klientely, neboť je to polarizující téma a někteří současní nebo potenciální kupci vám to neodpustí. A Elon Musk a Tesla jsou skoro synonyma. Ale 50 nebo 70 procent? Nakonec vám to současně vždy i nějaké nové fanoušky také přivede. Kolem Tesly nikdy nic moc nedávalo smysl, od jejích výsledků po hodnotu akcií leccos působilo víc ideologicky až nábožensky než racionálně, takže možné je kdeco. Ale ruku na srdce, zase takový efekt tohle mít nemůže.

Média, navíc tradičně dominantně levicová, jistě nemohou Muskovi odpustit, že tak trochu převlékl kabát, a tak si spolu s neméně tradiční senzacechtivostí (v dobrém, každý chce peprné titulky...) ráda přisadí. A sklenici vidí obvykle raději poloprázdnou - když v německém online průzkumu absurdně vychází, že 94 procent Němců nechce o Tesle ani slyšet kvůli politice, je to okamžitě fakt, i když se kriticky myslící člověk musí ptát, jak je možné, když víc jak pětina Němců volila stranu, kterou podporoval, a spousta ostatních nebude aktivistická. Když se pak ten samý průzkum otočí v pravý opak, je zmanipulovaný americkými hlasy z pár IP adres. Nebyl takový náhodou už prve? Dost možná, výsledek se ale „hodil”, tak byl skvělý, ten druhý se „nehodil”, takže byl zmanipulovaný.

Držíme se tedy jen obtížně zpochybnitelných faktů. A když se podíváte na ně, máloco z toho, co je dnes skloňováno pomalu jako odraz reality, dává smysl. Například vývoj prodejů v Evropě, kde podle Auto News utrpěla za letošní dva měsíce Tesla pokles odbytu o 45 %, zatímco celý trh elektrických aut rostl o 31 %, vypadá jasně. Ale máme před sebou úplně ty samé údaje Data Force a malují nám docela jiný obrázek.

Sama čísla jsou korektní, samozřejmě, ale když se podíváme na únorové prodeje Modelu 3, prodala Tesla letos v Evropě 6 461 aut místo 7 233. To je pokles o 10,7 procenta, což může odrážet cokoli od změny nálad po aktuální prodejní akce kohokoli. Celý pokles se tak bere z poklesu prodejů Modelu Y, který nedávno prošel faceliftem a naplno se nevyrábí. Tesla tedy mohla ztratit, ale 45 procent? Nevěříme tomu.

Velmi zavádějící jsou ostatně i informace o vývoji celého trhu s elektrickými auty. Díváme se znovu na ta samá data a s podobným vývojem jako Tesla, tedy s větším či menším poklesem prodejů, se potýkají skoro všichni. Namátkou vybrané elektromobily různých značek, které jsou na trhu déle bez nedávných změn, a jejich únorové výsledky s meziročním srovnáním:

BMW i4 - 3 077 prodaných aut vs. 3 618 loni (-15 %)

BMW iX - 620 vs. 1 290 (-52 %)

Fiat 600e - 530 vs. 884 (-40 %)

Ford Mustang Mach-E - 489 vs. 1 249 (-61 %)

Honda e:Ny1 - 86 vs. 249 (-65 %)

Hyundai Ioniq 6 - 348 vs. 582 (-40 %)

Kia EV6 - 1 360 vs. 2 120 (-36 %)

Kia EV9 - 672 vs. 743 (-10 %)

Mercedes EQE SUV - 785 vs. 928 (-16 %)

Mercedes EQE - 724 vs. 1 104 (-36 %)

Mercedes EQS SUV - 161 vs. 288 (-44 %)

Mercedes EQS - 141 vs. 154 (-8,5 %)

Polestar 2 - 921 vs. 1 279 (-28 %)

Renault Megane E-Tech - 1 120 vs. 2 780 (60 %)

Volvo EX30 - 3 192 vs. 3 571 (-11 %)

Volvo EX40 - 2 037 vs. 4 577 (-56 %)

A jedna čestná zmínka na závěr. Dnes výlučně elektrické, úplně nové, reklamou a láskou zavalené Porsche Macan se prodává jen o fous líp než loni dožívající spalovací provedení, které bylo tou dobou na trhu 10 let.

Porsche Macan - 2 062 vs. 1 891 (+ 9%)

Nic z toho nekřičí, že ostatní bodují zatímco Tesla trpí.

Když si projdeme kompletní data, většina déle dostupných modelů prodejně více či méně klesá, v černých číslech jsou krom hrstky stabilnějších typů hlavně novinky. A téměř bez výjimky elektromobily Volkswagen Group, od Audi po VW. Ale jak? Třeba ID.4 je s 6 167 únorovými prodeji v jiné lize než loni (2 459 aut), ID.3 podobně (5 397 vs. 2 494 aut). To jsou ohromné vzestupy, přitom na těchto autech se nezměnilo vůbec nic a zbytek trh u stagnuje.

Našel tedy VW zázračnou formuli na prodej roky neprodávaného zboží? Dumpingové ceny jistě pomáhají, máme ale ještě jinou informaci - VW kvůli letošním změnám v přerozdělovacích mechanismech EU uměle pozdržel loňské dodávky svých elektrických modelů, aby si letos pomohl s emisními průměry, zbytek dělá loňský propad německých prodejů po zastavení německých dotací, a tedy nízká statistická základna pro letošek. Je to tedy nejspíš hlavně jedna velká excelová kejkle.

Nebo snad někdo věří, že úplně stejný ID.4 ještě loni v prosinci (-25 %) i za celý rok (-24 %) mohutně ztrácel klientelu a najednou si lidé v lednu řekli: Ho ho ho, mámo, podívej ten ID.4, asi novinka, koupíme si hned dvakrát!? Není to tak a není to ani tak, jak si někteří domýšlí (lidé se naštvali na Teslu a na truc si koupili VW). Pardon, ale lidé si vždy budou kupovat věci hlavně kvůli tomu, co dostanou za své peníze a na tomto poli se mnoho nezměnilo. Zbytek je optika, proto nabízíme také tu naši.

Neznamená to ale, že se neděje nic, o čemž svědčí bující případy vandalismu páchaného na Tesle a jejích autech i prodejnách v Americe či Evropě, které dokladuje i pár fotek níže. Zapálená, rozstřílená, korunou objetá, dokonce i svastikou „ozdobená” auta (ta dokonce v Amsterdamu, kde se občas vyskytuji, fotka je od jednoho z místních), to všechno se vidí. Také význam tohoto je zveličen zpravodajstvím, ale ať už je vandalství jakkoli intenzivní, je jednak tupé per se, jednak Tesle opravdu moc škodí.

Inteligentní člověk se pravidelně musí smát ničícím hlupákům. Však čemu chtějí ublížit devastací pojištěného majetku - svému času na svobodě? O nic jiného tu nejde. Čím víc aut zapálí, tím víc jich Tesla bude muset vyrobit na účet pojišťoven, čím víc jich poničí, tím víc jich Tesla bude muset opravit též na účet někoho jiného než svůj apod. Tohle automobilce neublíží, to jí může leda vyrovnat její případné prodejní ztráty. Zapalte zítra půlku všech Tesel na světě a firmě to pravděpodobně násobně zvýší letošní odbyt.

Je to ve výsledku jen náš názor, naše interpretace faktů (jako nakonec vždy, že?), ale máme pocit, že humbuk kolem Tesly je mnoho povyku pro nic. Jsme přesvědčeni, že pokud lidé masivně neodmítnou faceliftovaný Model Y pro to, jak vypadá (což se může stát), může Musk v Bílém domě klidně tancovat kozáček a firmě to polovinu nebo dvě třetiny odbytu nevezme. A i když jí to jistě něco vezme, pak všechna ta agresivita uražených progresivistů firmě spíš zachrání to málo, co jí současná atmosféra kolem ní vezme. Naše sázka: Tohle se během pár měsíců přežene. Ale pokud máte jiný názor, rozsoudí nás až čas.

Jsme přesvědčeni, že pozice Tesly není o tolik horší, než bývala. A vandalismus jí ve výsledku může ekonomicky spíš pomoci než uškodit. Foto: Salem Police, CC0 Public Domain/Hamilton Police Service, CC0 Public Domain/Low_Classic_6173, publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoforum.cz, Auto News, Data Force, Ameriky

Petr Miler

