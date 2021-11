Brit otestoval původní Ladu Niva jako nové auto, v ostrovních reáliích se jeví docela jinak před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Nenechte se mýlit, Niva je i ve Velké Británii pořád Niva se všemi svými neobvyklými přednostmi. Když ale nepřehlédneme ani její vady a přidáme si ke všemu cenu dost přes půl milionu korun, až tak dobrý dojem nedělá.

Mata Watsona máme zafixovaného jako člověka, který pravidelně usedá do těch nejrychlejších a nejdražších aut na světě. Tentokrát ovšem sáhl po kousku ze zcela opačného konce spektra, a sice po Ladě Niva Legend, tedy původní Nivě po posledním faceliftu, která se dá stále koupit jako nové auto. Po vystoupení Velké Británie z Evropské unie je ruský off-road standardně nabízen i za kanálem La Manche, je však nutné říci, že za toto privilegium musí tamní motoristé řádně zaplatit. Provedení Luxe, které měl Mat k dispozici, totiž stojí neskutečných 17 595 liber (cca 519 tisíc Kč).

Právě poměrně vysoká cena je důvodem, proč britský novinář nepřichází s tak jednoznačně pozitivním verdiktem. Dle jeho názoru by se většina lidí tomuto vozu měla vyhnout, s čímž lze jistě jen souhlasit, není to auto pro každého. Stačí si jen uvědomit, že za méně peněz si můžete pořídit Dacii Duster ve vrcholné výbavě Prestige a s 90 koňmi. Pokud pak navíc svůj rozpočet navýšíte na 530 tisíc korun, máte k dispozici namísto litrového tříválce přeplňovanou jedna-trojku a 130 koní. V té chvíli není o čem přemýšlet.

Pravdou samozřejmě zůstává skutečnost, že Duster je moderní SUV zaměřené spíše na silnice, zatímco revírem Lady Niva je hlavně náročnější terén, rozdíly ale zase nejsou až tak propastné. Mat dále uvádí, že na okreskách pocítíte značné náklony karoserie, řízení není zrovna přesné a archaický 1,7litrový atmosférický motor postrádá jakýkoliv zátah. Jeho 83 koní tak ostatně nemá nejmenší šanci ve sprintech, neboť stovku pokoří za dlouhých 19,09 sekundy, zatímco čtvrtmíle ruské ikoně zabere 21,24 sekundy.

Oslnivá dynamika nicméně nikdy nebyla pro Ladu Niva prioritou, ostatně řeč je o voze, jenž má kořeny v 70. letech minulého století. Od té doby se pak příliš nezměnil, byť původní jedna-šestku nahradil pod kapotou objemnější motor a do kabiny v důsledku nedávného faceliftu pronikla i taková vymoženost jako klimatizace. Mat pak vyzdvihuje kvalitní spasování interiéru, jakkoliv se jedná o poměrně tvrdé plasty a spíše obstarožní prvky.

Suma sumárum tak Niva dle jeho slov zvládne oslovit jen málokoho, ostatně při oné ceně bychom vozu dali palec dolů i my, a to pro něj máme docela slabost. Nebude tak rozhodně překvapením, pokud zájemci spíše než do showroomů nezávislých dovozců zamíří spíše do autobazarů. Situace na českém trhu se totiž vůči Británii až tak moc neliší, třídveřové provedení totiž u nás startuje na zhruba 372 tisících Kč, a to se základní výbavou Classic.

Zatímco tedy v Rusku je Niva nadále bezkonkurenční nabídkou, mimo svou domovinu již tak oslnivá není. Nerovnosti totiž sice díky měkčímu odpružení zvládá filtrovat skvěle, ovšem do zavazadelníku pobere jen 265 litrů. A zadní sedadla se u třídveřového provedení dospělým při delší cestě vyhovovat nebudou. Na druhou stranu, standardní pohon 4x4, uzamykatelný středový diferenciál a redukce pro někoho své kouzlo mají.

Faceliftovaná Lada Niva je k mání i na britském trhu, nikoliv však levně. Kvůli tomu je těžeké přehlížet její obstarožní techniku. Off-roadisty sice zaujme, širší spektrum publika však již nikoliv. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.