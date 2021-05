Jeden z nejextrémnějších motorů historie si našel cestu do jednoho z nejmenších aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte rádi auta kombinující extrémy, tohle bude něco pro vás. Na jednu stranu tato pohonná jednotka nepůsobí až tak mimořádně, k dvoulitrovému objemu ale přidává neskutečných 10 válců.

Loni na podzim jsme si mohli připomenout britskou značku Connaught. Ta byla založena již v 50. letech minulého století, kdy se dokonce účastnila i šampionátu Formule 1. Jejím největším úspěchem nicméně bylo třetí místo, na které jezdec Ron Flockhardt dosáhl na Monze v roce 1956. O pouhou sezónu později pak značce došly peníze a musela se ze světa motorsportu stáhnout. Kromě toho rozprodala i veškerý svůj majetek, do kterého se řadily i dva monoposty, jež koupil tehdy ještě velmi mladý Bernie Ecclesone. Ani ten s nimi ale neměl štěstí.

Znovu se historie Connaughtu začala psát až v roce 2002, kdy měla firmu dostat zpátky na výsluní skupina inženýrů okolo Tima Bishopa. Někdejší motorář Jaguaru a Land Rover se rozhodl, že náskoku dosáhne díky technice. Proto automobilka přišla s unikátním desetiválcem, jenž disponoval velmi ostrým úhlem sevření válců (22,5 stupně). Připomínal tak spíše jednotky VR6 od Volkswagenu než pravověrné desetiválce, od kterých se lišil i objemem. Ten totiž činil pouhé dva litry - objemem tedy neohromí, počtem válců jde ale o jasně největší motor svého druhu, který měl kdy ambice objevit se v produkčním autě.

Motor byla koncipován jako modulární, kdy onen desetiválec představoval naprostý vrchol. Mimo to se ovšem počítalo také s osmiválcem, šestiválcem, čtyřválcem a dokonce i dvouválcem, tříválcem a pětiválcem. Stejně tak mohl vzniknout v ryze benzínové i hybridní podobě, a aby toho nebylo málo, k atmosférickému základu měl přibýt také vrchol přeplňovaný kompresorem. Plány tedy Britové měli odvážné, nicméně stejně jako kdysi jim došly peníze.

Nový model Type D Syracuse tak původně měl vzniknout ve sto exemplářích, ovšem ve finále byla produkce daleko nižší. Firma navíc auta prodávala bez patřičných homologací, načež nejspíše žádné z nich nevyjelo na silnice. I proto vlastně většina lidí na Connaught zapomněla. Ne tak ovšem Mike Fernie z Drive Tribe, který se rozhodl, že již zmiňovaný desetiválec použije u své Mazdy MX-5. Tedy prťavého roadsteru, jednoho z nejmenších sporťáků, který byl historicky k mání maximálně se čtyřválcem.

Britský agregát by nicméně pro japonský vůz neměl představovat výrazný problém, a to právě díky jeho objemu, kompaktním dimenzím i nízké hmotnosti. Atmosférická verze, jíž se Mike rozhodl užít, totiž váží pouze 115 kilo. Její značnou nevýhodou je nicméně nízký výkon, který činí jen 200 koní. I proto majitel nezvyklého komba zvažuje možnost přeplňování, díky níž by se dostal na nějakých 230 až 240 koní. I to je však u desetiválce, navíc osazeného kompresorem, málo.

Mike přitom u nižšího výkonu zůstává i proto, aby zamezil dalším náročným úpravám. Ostatně přímo od Connaughtu pohonná jednotka s přeplňováním kdysi dostala 300 koní, což nakonec stačilo na méně než 5sekundový sprint na stovku a maximálku 273 km/h. Na jaká čísla se pak dostane upravená Mazda MX-5, je v tuto chvíli ve hvězdách. Jelikož však bude vážit zhruba stejných 950 kilo, lze nejspíše očekávat tytéž parametry.

Desetiválec s úzkým rozevřením válců původně poháněl Connaught Type D Syracuse. Nyní se přestěhuje pod kapotu Mazdy MX-5.

