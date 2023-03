Britové postavili první SUV Škody proti 180krát dražšímu Mercedesu od AMG, výsledek udivil i je samotné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Některá srovnání jsou realizována spíše pro zábavu, než aby vyústila v radu pro zákazníky, přesto mohou přinést pozoruhodná zjištění. Také tento test říká mnohé o schopnostech „českého sněžného muže“.

Pokud patříte mezi zákazníky Mercedesu, nejspíše ani nemáte ponětí, jak to vypadá v showroomu Škody. A zřejmě vás nikdy ani nenapadlo, že byste se při výběru svého příštího vozu rozhodovali mezi třícípou hvězdou a okřídleným šípem. Zvláště pokud by v případě německého vozu ještě figurovala v názvu trojice písmen AMG. V té chvíli je totiž třeba počítat se stovkami koní výkonu a mnoha miliony korun v případě ceny. Škodu pak sice nelze titulovat jako výrobce slabých a levných aut, s Mercedesy-AMG ale skutečně nepatří do stejné ligy.

Nic z toho ovšem Matu Watsonovi nezabránilo v tom, aby na stejnou startovní čáru postavil německé a české SUV právě těchto dvou značek. V prvním rohu tak najdeme nový Mercedes-AMG G63, jenž disponuje přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem a 585 koňmi, zatímco v tom druhém trůní letitá Škoda Yeti. Takovou jde dnes pořídit za 1 000 liber, na Mercedes je třeba 180krát víc. Škodovka naštěstí nezůstala v základní konfiguraci, v takové chvíli by pro třícípou hvězdu představovala snadnou jednohubku, a to přesto, že ji Jeremy Clarkson svého času vyhlásil vůbec nejlepším autem na světě.

Yeti se tak dočkal speciální tuningové kůry u společnosti Darkside Developments, díky čemuž výkon dvoulitrového turbodieselu vzrostl na 181 koní, točivý moment pak povyskočil na 407 Nm. Mimo to Škoda dostala přizvednutý podvozek a hlavně pak jeho ochranu, díky čemuž se v terénu nemusíte obávat, že byste třeba prorazili nádrž či chladič. Právě to v jedné „rychlostní zkoušce“ přišlo vhod, Yeti si tak mohl připsat cenné vítězné body.

Ve finále nicméně Škoda i Mercedes skončily nastejno, což udivilo i autory testu. Jakkoli je třeba dodat, že k tomu nemalou měrou napomohlo obutí, které oba vozy měly nasazené při příjezdu. Třícípá hvězda totiž disponovala silničními pneumatikami, zatímco Yeti terénními. Pokud by přitom obě SUV vsadila na stejný vzorek, nejspíše by v každé disciplíně dominovalo G63. Jelikož však pět milionů korun má jen málokdo, může se Škoda po právu nazývat lidovým vítězem.

Yeti ve výrobním programu značky skončil již před lety, stále však dokáže udělat dobrý dojem. Dokonce v souboji s mnohem dražším Mercedesem-AMG G63. Jen je třeba, aby předtím prošel menším tuningem. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

