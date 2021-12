Britové se po dlouhodobém testu těžko loučí s Octavií Combi RS TDI, vadily jim jen dvě věci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Tohle auto vypadá ve verzi Combi jako jeden z ideálů svého druhu a Britové tomu po sedmi měsících ježdění neodporují. Problémem byla v podstatě jen povinná automatická převodovka a důvodem nejsou stesky nadšenců do řízení.

Stěžejními pilíři úspěchu Škody bývaly jak mimořádná praktičnost, tak nízké ceny. Zatímco velkoobjemové zavazadelníky a prostorná sedadla jsou součástí mladoboleslavských vozů i nadále, s lácí je prostě konec. Příkladem za všechny budiž Octavia RS, která momentálně startuje na 924 900 Kč. To už opravdu nejsou malé peníze, přitom ještě před několika málo lety vám postačila dvoutřetinová suma. Když totiž do showroomů dorazilo RS třetí generace, stálo jeho slušně vybavené základní provedení jen 619 900 Kč. Novinka je přitom v principu stejným autem v novém hávu, stejnou sumu ale žádá klidně za běžný liftback s litrovým tříválcem.

Má tedy ve výsledku vůbec smysl o sportovním derivátu Octavie vůbec uvažovat? S odpovědí vám mohou pomoci Britové z webu Car Throttle, kteří si posledních sedm měsíců užívali s kombíkem, kterému Škoda nadělila dvoulitrový turbodiesel naladěný na 200 koní, převodovku DSG a pohon všech kol. Takové provedení je u nás k mání od 1 014 900 Kč, což je ostatně stejná cena, jakou dáte za hybrid či benzinovou variantu disponující taktéž automatem. Zatímco však u verze TSI můžete sáhnout i po manuálu, s písmeny TDI jsou dva pedály spojené vždy.

Právě na převodovku si Britové stěžují nejvíce, neboť jakkoliv po většinu doby fungovala bezproblémově, v kompliokvanějších situacích se projevovala její váhavost. Nejde tu tedy o stesky z řádění na okruzích, pro to se dieselový kombík ani nehodí, problémem je spíše běžný pohyb po kruhových objezdech či křižovatkách. Často je jen kvůli automatu a jeho chování potřeba větší mezery v dopravě, abyste mohli beze strachu šlápnout na plynový pedál a zapojit se do proudu aut. Podobně kolegy znepokojil prvek, který není vlastní jen Škodě a též jej pravidelně kritizujeme. Řeč je o ovládání klimatizace, kvůli čemuž musíte sundat oči z vozovky a zabřednout do palubního menu na středovém displeji. Něco takového bezpečností zrovna nezavání.

Na dané téma ostatně před měsícem poukázal Chris Harris, dle kterého je ovládání klimatizace v Tesle Model 3 stejně nebezpečné jako psaní textové zprávy na mobilu během řízení. V obou případech se totiž musíte věnovat elektronickému zařízení, ovšem pouze při užívání mobilu vám hrozí postih. Znovu se tak ukazuje, že moderní řešení mohou být i ke škodě. Tím přitom nehodláme kopat pouze do Tesly, podobným směrem nemíří jen ona či mladoboleslavská automobilka, nýbrž až na pár výjimek celá branže.

Vraťme se ale zpět k testu Škody Octavia Combi RS, u které ovšem Britové dále pouze chválí, a to jak zavazadelník, tak spotřebu či jízdní dynamiku. S vozem totiž dokázali na okruhu Curborough Sprint Course zajet lepší čas než s Toyotou GT 86. Ještě více je však potěšilo, že díky dieselovému ústrojí dokázali překonat letošní britskou palivovou krizi, které Velká Británie před nedávnem čelila. Původně dosahovali průměrné spotřeby 5,8 litru nafty na 100 kilometrů, s vysycháním čerpacích stanic se však dokázali dostat dokonce na 5,3 l/100 km.

Daných hodnot přitom bylo dosaženo navzdory onomu výletu na okruh. Kromě toho ovšem Britové velmi často a pomalu do poslední skulinky využívali ohromný zavazadelník vozu schopný pobrat až 1 700 litrů. Hmotnost RS v té chvíli rozhodně nebyla nízká, o to působivější ona spotřeba je. Není tedy divu, že se magazín s dieselovým kombíkem nerad loučí. Zvláště když s ohledem na pouhou zápůjčku nemusel řešit ani onu cenu. Ta je ovšem vskutku vysoká, pročež je otázkou, zda vám zmíněná pozitiva při rozhodování budou stačit.

Nebýt povinného automatu a hloupého ovládání ventilace, mohla by Škoda Octavia Combi RS být opravdovým ideálem. S ohledem na cenu 1 014 900 Kč si ji ovšem může dovolit jen málokdo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Car Throttle

