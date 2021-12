Britové ukázali, jak se elektromobily chovají na konci kapacity svých baterií, ani Škoda neohromila před 9 hodinami | Petr Prokopec

Auta se spalovacími motory se v průběhu snižování stavu paliva v nádrži chovají v podstatě pořád stejně, to ale není případ elektrických aut. Vlivem stále nižší kapacity mají stále nižší výkon, na úplném konci vás tak nemusí nechat jet ani 10 km/h.

Podíl elektromobilů na celkových prodejích aut soustavně roste. Za tím ale nestojí ani tak přirozený zájem zákazníků, ti se elektrického pohonu spíše bojí. Pokud jim ovšem stát uhradí pomalu celou pořizovací cenu, nastaví firmám schémata odpisů, které jim vykazované náklady zvýší o polovinu, oprostí kupce od plateb silničních daní či dalších poplatků a přidá spoustu dalších zvýhodnění, obavy rázem padají. Zvláště když se politici současně starají o to, aby spalovací auta byla uměle co nejdražší a byly s nimi spojeny i co nejvyšší provozní náklady třeba vyšším zdaněním benzinu a nafty.

Za takových okolností mohou snadno zákazníka postavit před „svobodnou“ volbu. Važme si toho, že u nás je trh nadále ohýbán jen velmi málo a můžeme vidět, co lidé skutečně chtějí. Elektromobily mají letos na trhu podíl 1,1 % a kdyby někdo uměl celková prodejní čísla očistit o registrace automobilek, dealerů a často spíše marketingových nákupů velkých firem, které nemusí hledět na každou korunu, dostali bychom se jistě ještě k podstatně nižším hodnotám.

Ve Velké Británii je situace jiná, elektromobily či nanejvýš dobíjecí hybridy tam mají být už za 8 let a 7 dnů povinné, a tak se tam média snaží připravovat zákazníky na to, co je čeká v různých situacích za nové problémy spojené jen s elektrickým pohonem. Jeden takový se týká prázdné baterie. Pokud vám totiž u benzinového nebo naftového auta dojdou pohonné hmoty, jednoduše vám stačí najít nějakou dobrou duši, které vám přiveze od pumpy v kanystru životodárnou tekutinu a pak si dojet k čerpací stanici pro plnou. U elektromobilu to tak jednoduché není.

Pochopitelně v jejich případě nemůžete někoho poprosit, aby vám dovezl náhradní baterie - smysluplným řešením je jen odtah nebo nouzové dobití, které vám zabere mnohem více času a doplní mnohem méně energie. A nikdo na tom zřejmě nic nezmění. Otázkou ale je, co se s auty děje před tím. To se pokusil zjistit čerstvý test britského Carwow, který si vzal na paškál hned šestici elektromobilů, a sice Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kiu EV6 a Škodu Enyaq.

U všech testeři dobili baterie na maximum a vyrazili na silnice, aby následně veškerou kapacitu projezdili extrémně pomalým tempem. Jednak sledovali reálný dojezd, který se ani naprosto defensivní jízdou nikdy nevyrovnal udávanému, sledovali ale hlavně chování vozu „na konci sil“, neboť jednotlivé kousky se mizejícími se kilowatthodinami chovaly rozdílně.

Je totiž třeba připomenout, že výkon elektromobilů, a tedy i jejich dynamika jsou závislé na napětí. To se pro změnu odvíjí dle stavu baterií, což znamená, že čím méně energie máte, tím pomalejším se váš vůz stává. V té chvíli se přitom stává i nuceně úspornějším, což dále nafukuje dojezd jízdou, kterou by jinak nikdo dobrovolně nepraktikoval. Jak test ukáže, auto vás na konci svých si může nechat jet v podstatě jen krokem - asi jako když vám dochází baterky v holicím strojku nebo elektrickém kartáčku na zuby.

Zajímavé pak jistě je, že stejně jako u většiny spalovacích vozů ukazatel zbývající kapacity baterií či dojezdu neříká tak úplně pravdu - i „s nulou“ lze ještě nějakou dobu jezdit a ještě před tímto momentem důkladně informují, jak mizerně na tom jsou. I tak už jde ale jen o poslední křeč, která nemá se současnými možnostmi použití vozu se spalovacími motory v momentě, kdy se vám rozsvítí tzv. rezerva, nic společného.

Jak si přesně vedly jednotlivé vozy vám ukáže přiložené video, které jejich chování rozebírá na ploše 45 minut. Předmětem zkoušky se stala i zmíněná Škoda Enyaq, která čistě řečí čísel dojela i takto defensivně jen 424 km daleko, přičemž udávané hodnoty dosáhla z 87 procent. Spotřeba elektřiny odpovídající ujetí 3,4 míle na 1 kWh koresponduje se spotřebou 18,28 kWh na 100 km, což je ekvivalent asi 4,68 litru nafty na 100 km. Tušíme, že stejně pomalou jízdou by dieselový Kodiaq nebyl energeticky náročnější. A to je třeba dodat, že Enyaq poslední kilometry najela opravdu jen krokem - elektronika vozu nedovolila jet rychleji než 6,4 km/h...

