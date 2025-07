Britové vyzkoušeli ostrou Škodu Elroq RS a říkají jasně: Nejsme pobaveni. Dostala tři hvězdičky z pěti 24.7.2025 | Petr Prokopec

Písmenka RS můžete nalepit na cokoli, někdy to ale může být i kontraproduktivní. Podle tvrzení Škody byste se s jejím ostrým elektrickým SUV s 340 koňmi měli bavit od rána do večera, i když je ale jejím nejrychlejším silničním vozem historie, zábava na palubě poněkud vázne.

Rychlá, zábavná, praktická. Tak Škoda představila svou poslední elektrickou novinku, a sice Elroq RS. Ten se dočkal dvojice pohonných jednotek, které 340 koňmi roztáčí obě nápravy. Na stovce je tak vůz za 5,4 sekundy, což je nejlepší čas, jaký kdy byl s produkčním silničním modelem automobilky z Mladé Boleslavi spojen. S maximálkou 180 km/h však Elroq RS už moc neoslní, rychlejší je i taková Fabia 1,0 TSI. Za jejích 95 koní ovšem dáte 439 900 Kč, tedy třikrát méně.

Spalovací hatchback ovšem svého elektrického příbuzného nepřekonává jen nejvyšší rychlostí, ale rovněž použitelností. Pokud totiž stejně jako automobilky využijeme metodiku WLTP, pak u Fabie lze na jednu 40litrovou palivovou nádrž urazit přes 750 km, a to i ve chvíli, kdy z udávaného průměru 5,0 až 5,3 l/100 km vezmeme vyšší hodnotu. Enyaq RS má nicméně na kontě nanejvýš 570 km, a to pro změnu značka k výpočtu užívá nejnižší možnou spotřebu. Větším problémem je ale nekonečný rozdíl v rychlosti doplňování energie.

Ze zmíněného vyplývá, že elektrická novinka není moc praktická (tedy takové tvrzení není postaveno jen na kapacitě zavazadelníku), ani rychlá (pokud nebereme v potaz jen zrychlení v přímém směru), a to ani ve srovnání s autem z úplně opačného konce spektra nabídky značky. Je tedy Enyaq RS alespoň zábavný? Podle nás nepřekvapivě nikoli, víc jak 2,2 tuny vážící SUV je z hlediska zábavy za volantem leda směšné. A kolegové z britského Car Throttle, kteří usedli za volant, to kupodivu nevidí jinak. Podle nich je sice akcelerace auta zajímavá, ovšem nikoli vyloženě drtivá. A kromě ní už vůz v podstatně nemá co nabídnout.

Škoda sice oproti běžnějším verzím přistoupila k modifikaci řízení, to je ale pořád příliš mdlé na to, aby vám nabídlo vůbec nějaký cit. Chybí i patřičný zvukový doprovod, neboť režimy Sport a Futuristic produkované audio systémem nejsou vysloveně záživné. Mimo to značka provedení RS dostatečně neodlišila ani vizuálně, velká kola či zářivě zelená barva zkrátka dnes již nestačí. Což ostatně platí také o interiéru, kde přibyla jen sportovní sedadla.

Jinými slovy to znamená, že RS je v podstatě tak dobrý či naopak špatný, jak je dobrá či špatná výchozí Škoda Elroq. Chvála míří směrem k brzdám, kritika naopak třeba k absenci většiny tlačítek na středové konzoli, takovou klimatizaci tak již musíte ovládat přes dotykovou obrazovku multimédií. Palec nahoru pak dostává i obsáhlá standardní výbava, při ceně 1 269 000 Kč je to ovšem poněkud z nouze ctnost.

Svým způsobem tak Car Throttle jen potvrzuje, co v souvislosti s elektromobily zmiňujeme už delší dobu - v některých ohledech, zvláště v rámci zrychlení v přímém směru, dokážou zaujmout. Kde totiž u spalovací techniky potřebujete supersport za vyšší miliony korun, tam dokáže obstát i rodinné SUV. Jenže něco takového zvládá i levnější Elroq 85, u kterého 286 koní míří pouze na zadní nápravu. Sportovní elektromobil působí z mnoha úhlů pohledu jako velká marnost.

Je to vzkaz nejen pro Škodu, ale prakticky pro každého výrobce, který má pocit, že dokáže pravý opak. Aby totiž sporťák mohl být zábavný, je třeba přijít hlavně s nízkou hmotností, která je klíčem ke všemu. A jak už padlo, Elroq RS má na kontě neskutečných 2,2 tuny, takové číslo nemá se sportováním na čtyřech kolech společného vůbec nic. Není divu, že vůz dostal od Britů jen tři hvězdičky z pěti, velmi průměrný výsledek na něco, co Škoda považuje za jednu ze špiček své nabídky.

Škoda Elroq RS podle Britů dostatečně sportovně nejen nevypadá, ale ani nejede. Pro mladoboleslavskou automobilku, která si za něj účtuje takřka 1,3 milionu korun, je to jistě nemilá zpráva. Foto: Škoda Auto

