Britové zkusili dojet s nejlepším elektrickým Mercedesem z Edinburghu do Londýna, jeli jen 55 km/h za tepla

Je to typická britská dálková cesta, ne ale zase tak dálková - ze skotské do anglické metropole je to zhruba jako z Prahy do Brém. Z hlediska kapacity akumulátorů naprostá špička v podobě Mercedesu EQS 450+ by to měla zvládnout, ale nezvládla, ani velmi pomalu.

Mercedes-Benz EQS je zřejmě nejschopnějším elektromobilem současnosti. Dle automobilky má zvládnout na jedno nabití ujet až 807 kilometrů, díky čemuž byste si bez problémů mohli střihnout cestu z Prahy do Brna a zase zpátky hned dvakrát po sobě. Problémem nicméně je, že výše zmíněný údaj se týká pouze s cest po městě, kde se jezdí velmi pomalu a často přichází ke slovu regenerativní brzdění. Navíc je třeba mít v takové chvíli vypnuté veškeré komfortní prvky, venku nesmí být ani moc zima, ani moc teplo a tak podobně.

Britský Top Gear se proto rozhodl vyzkoušet, jak je na tom EQS v reálu, aniž by jeho řidič měl k dispozici méně pohodlí než v Dacii. A proto vyslal redaktora Ollieho Kewa ze skotského Edinburghu do Londýna před Buckinghamský palác. Jde o cestu dlouhou zhruba 650 kilometrů, kterou by testované provedení EQS 450+ mělo bez problémů zvládnout. I zadokolka osazená jedním elektromotorem totiž dostala k dispozici ohromný paket baterií s kapacitou 107,8 kWh, s nímž by měla ujet 728 km dle cyklu WLTP i v kombinaci. Jistým varováním ovšem je, že americká agentura EPA mu přiřkla dojezd pouze 563 km - pořád předpisovou jízdou.

Právě zámořskému odhadu se realita blíží, neboť Kew s vozem urazil 603 km, než musel s zbývajícími dvěma procenty zastavit u dobíjecího stojanu. Svou misi tedy nesplnil, a to je třeba dodat, že jel velmi, velmi pomalu. Průměrná rychlost při jeho přesunu činila pouhých 54,7 km/h, takže cesta, která stejně skončila neúspěchem, mu zabrala skoro 11 hodin. To je velká mizérie, kterou stěží napraví konstatování, že řidič měl puštěnou klimatizaci a masážní sedadla.

EQS tak v porovnání se spalovacími vozy drasticky zaostává, a to ani nemusíme koukat na srovnatelně drahá auta. Pokud zůstaneme u Top Gearem zmíněné Dacie, pak třeba Sandero osazené litrovým tříválcem, který si kromě benzinu tyká i s LPG, disponuje 50litrovou palivovou a 40litrovou plynovou nádrží. I kdybyste tedy překročili udávanou spotřebu (5,3-7,3 l/100 km) klidně o dva litry, stále onu cestu z Edinburghu do Londýna zvládnete na jeden zátah.

Pochopitelně nechceme srovnávat Mercedes s Dacií, jde tu jen o „luxus” v podobě použitelnosti. EQS 450+ vychází na 3 085 500 Kč, zatímco za Sandero v rámci stávajícího zvýhodnění dáte jen 273 400 Kč. Přesto je druhé auto použitelnější a nepochybujte, že s ním snadno dosáhnete i vyššího rychlostního průměru. Co je toto za pokrok?

Pokud tedy chcete elektromobil, který se použitelností stejně dalece nebude blížit ani nejlevnějším spalovacím vozům, musíte za něj utratit majlant. S levnějšími modely jsou totiž spojené menší pakety baterií, a tedy ještě daleko menší dojezd. A to se pořád bavíme o ježdění v takřka ideálních podmínkách, stačí, aby udeřila zima a dojezd elektromobilů je ještě dramaticky horší.

Mercedes-Benz EQS dokázal v testu britského Top Gearu urazit jen 603 km na jeden zátah, a to při průměrné rychlosti pod 55 km/h. Jízda navíc proběhla v létě, které je k elektrickému pohonu a jeho použitelnosti mnohem vstřícnější. Foto: Mercedes-Benz

