Britové znovu zavádí dotace na elektrická auta. Nic neříká víc o tom, jak nekonkurenceschopným řešením jsou

Co to asi je za skvělou technologii, kterou někdo roky cpe všem horem dolem s pomocí zákonných nařízení, zahrnuje ji penězi ze všech stran a ona i po tom všem musí být znovu dotována, aby si našla cestu k jakkoli většímu počtu zákazníků?

Spalovací auta jsou příznivci elektrických aut považována za přežitek, slepou větev vývoje. A už skoro 10 let jsou jim na všech klíčových trzích světa do cesty házeny klacky, které by zabily i vola. Přesto se spalovacích aut stále prodává téměř všude - vyjma pár extrémně zregulovaných trhů typu Norsko - daleko víc než elektrických vozů. A opakujeme, dochází k tomu navzdory tomu, že s jejich nákupem nejenže nejsou spojené žádné výhody, ale naopak záplava nevýhod od umělého zdražování při pořízení, přes nové daně a poplatky z provozu včetně znovu umělého zdražování paliv až po ostrakizaci všeho druhu od světa médií až po ten marketingový.

Kolik inteligence je za takové situace třeba, aby někdo došel k závěru, že s elektrickými auty jsme nasedli na mrtvého koně? A čím více a déle jej budeme pobízet k běhu, tím větší ekonomické i společenské škody napácháme? Podle nás velmi málo, přesto je jen málokdo schopen k takovému závěru dojít. Jak před pár dny správně připomněl Arnold Schwarzenegger, od lidí, kteří současné problémy způsobili, nemůžeme čekat, že je vyřeší, protože řešení vidí jen ve stále intenzivnějším dělání toho samého nesmyslu. A Velká Británie jde v tomto směru tradičně příkladem.

Britové sice opustili řady Evropské unie, to ale jen proto, aby byli mohli být ještě bruselštější než Brusel. Proto chtějí zakázat prodej spalovacích aut už od roku 2030. Do té doby ovšem podobně jako EU nebudou sedět s rukama v klíně, ale skrytým nařizováním téhož dovedou trh k tomu samému rozvratu oklikou. Automobilky proto musí každým rokem až do konce dekády prodat větší podíl elektromobilů, jinak je čeká placení ohromných pokut. Loni bylo minimem 22 procent, tohoto cíle však výrobci nakonec nedosáhli.

Pro letošek původní plán počítal s růstem na 33 procent, po obrovské kritice ze strany automobilek ovšem vláda daný cíl snížila na 28 procent. Ovšem také k němu má realita přes veškeré ohýbání trhu a zvýhodňování elektroaut na všech úrovních daleko, za první půlrok totiž elektromobily mají na celkových registracích jen 22procentní podíl. K tomu se navíc dopracovali jen díky obrovským slevám a snazšímu vnucování těchto aut firmám, soukromá klientela se elektromobilům stále vyhýbá. Co s tím? A co zkusit trh zase o trochu víc ohnout?

Přesně touto cestou se Britové vydali, jak shrnuje BBC. A jejich „řešení” je stejně tristní jako komické. Tamní socialistická vláda (a ne, že by ta předchozí byla zásadně jiná) se totiž rozhodla, že ve splnění cílů aktuální elektrické pětiletky pomůže... opětovné zavedení dotací, které byly zrušeny v roce 2022 s tím, že už splnily svou roli a elektromobily jsou dostatečně etablované, aby si poradily samy. Neporadily, nemohly, nemají jak, jsou zřetelně nekonkurenceschopným řešením.

Do roku 2022 si zájemci o tato auta mohli kupní cenu snížit dotacemi až o 7 500 liber neboli o 214 tisíc korun, což nebylo málo. Aktuálně budou nižší, ani „příspěvek” ve výši 1 500 až 3 750 liber (asi 43 až 107 tisíc Kč) není malý. Má ovšem svá omezení - lidé si jej mohou nárokovat jen ve chvíli, kdy elektromobil nestartuje s cenou výše než na 37 000 GBP (asi 1,05 milionu Kč). Podle vlády je přitom za méně než 900 tisíc korun nabízeno hned 33 elektromobilů, z čeho vybírat tedy publikum má. Nicméně na Teslu musí zapomenout, do mantinelů se nevejde ani základní Model 3, tedy alespoň teď.

Vláda navíc zatím neupřesnila pravidla, která se týkají výše dotací. Počítá však s tím, že vyplácet je bude po tři roky, načež do daného fondu vyčlenila 650 milionů liber (18,5 miliardy Kč). Dalších 63 milionů GBP (1,8 miliardy Kč) pak hodlá investovat do podpory elektromobility. Protože nicméně automobilky loni utratily 4 miliardy liber (113,8 miliard Kč) na slevách, a přesto následně platily další 2 miliardy GBP (56,9 miliardy Kč) na pokutách, nedá se čekat, že by zrovna tahle iniciativa něco zlomila.

Víc než co jiného je spíš tristním podtržením nekonkurenceschopnosti toho, co je nám předkládáno jako něco přirozeně lepšího. Muset tato auta dotovat po takové době, co jsou podporována všemi myslitelnými kanály, aby se dostala aspoň na čtvrtinu podílu na trhu, je v prvé řadě tristním mementem. Však neměly být dotace jen tím, co takovým autům jen na chvíli pomůže na startu cesty k ovládnutí světa?

Britské dotace mohou pomoci Nissanu a jeho Leafu s prodejem, pár dalších značek bude profitovat též. Už fakt, že nějaké musí být zaváděny v roce 2025, aby se tato auta někam dostala s prodeji, říká o jejich pozici na trhu vlastně všechno. Foto: Nissan

