Britská policie musí po smrti jednoho z policistů okamžitě přestat používat služební BMW k honičkám

Zvolit BMW jako auta určená k pronásledování podezřelých či k rychlým zásahům zní rozumně, Britové ale zřejmě kvůli minimalizaci nákladů a emisí CO2 sáhli po naftových verzích, které si nechali od automobilky upravit. A to už s odstupem času rozumně nezní.

Dieselové motory jsou přes veškerou evoluci posledních dekád mnohými stále považovány spíše za pracovní nástroje. Není to k nim úplně fér, moderní nafťáky s výkony v řádu stovek koní mají k něčemu takovému daleko a třeba Audi a Peugeot z dieselů svého času udělaly i závodní jednotky. To ale byly okruhové speciály se vším, co k tomu patří, ty určené spíše pro dálniční tahouny mají své limity, které není radno překračovat.

Na vlastní kůži - bohužel až příliš doslova - se o tom přesvědčuje britská policie. Ta dlouhodobě spolupracuje nejen se Škodou, ale také s BMW. U mnichovské automobilky si pak strážci zákona vybrali modely 330d a 530d, které byly do služby zařazeny jako rychlostní speciály určené k pronásledování podezřelých či k rychlým zásahům.

Nepřijde nám to úplně moudré, zvláště při paletě toho, co všechno BMW nabízí - i kdyby mělo jít o diesely, verze 35d resp. 40d či 50d jsou pro takové použití citelně vhodnější. Policie ale zřejmě narazila na limity rozpočtu a maximální emise CO2 používaných aut, proto sáhla po verzích 30d, jejichž třílitrový šestiválec N57 byl u automobilky upraven na vyšší výkon.

O podrobnostech úprav se automobilka ani policie nezmínily, dost možná ale došlo jen na softwarové zvýšení výkonu bez dalších konstrukčních zásahů. A jelikož něco takového motorům obecně nesvědčí, neboť s větším výkonem přichází větší zatížení pístů, ojnic, ventilů či hřídele, nemusí až tak překvapit, že se dostavily problémy.

U několika používaných aut došlo k požárům, z nichž jeden měl dokonce fatální následky. Policista Nick Dumprheys doplatil na to, že se při zásahu jeho vůz vzňal. A protože se od něj nestačil včas vzdálit, plameny jej připravily o život. Nešlo o ojedinělý případ, třebaže jiné nemají tak smutný konec, v důsledku rizika samovznícení ale nyní museli strážci zákona své dieselové bavoráky okamžitě přestat používat k nahánění podezřelých.

Informaci sdělil listu The Northern Echo jeden z členů Durhamského sboru. Pro policii je to významné omezení, neboť dalšími vozy, které totiž strážci zákona mají k dispozici, jsou obvykle dodávky Vauxhallu, pick-upy Ford Ranger a Peugeoty osazené 1,2litrovým přeplňovaným motorem. V případě francouzské značky jde navíc povětšinou o kombíky, jistě tedy nelze mluvit o adekvátní náhradě za BMW disponující dvojnásobným objemem.

Z reakce BMW vyplývá, že za problémem skutečně mohou stát právě ony blíže nespecifikované úpravy. Značka totiž dodává, že majitelé civilních aut se ničeho obávat nemusí a svá auta mohou nadále používat bez jakéhokoliv omezení. Policisté ale mohou třeba na pronásledování rychlých řidičů mohou skutečně zapomenout, alespoň prozatím.

Lze už jen dodat, že kromě výše zmíněných modelů má britská policie k dispozici i vozy BMW s dvoulitrovým dieselem, stejně jako motocykly R1200 RF-P. S nimi však žádné problémy zatím spojené nejsou. Zajímavé pak je, že na konverze na policejní vozy nedochází až po sjetí z montážních linek, nýbrž již přímo v továrně. Je tedy vskutku otázkou, zda je na vině BMW, které podcenilo využití těchto aut, nebo policie, která zanedbala údržbu.

Britská policie má kromě dieselové řady 3 a 5 k dispozici i motocykly mnichovské značky. U nich však samovznícení nehrozí, stejně jako u vozů BMW osazených dieselovými čtyřválci. Problémy se týkají třílitrových šestiválců N57 - jeden z požárů dokonce připravil policistu o život. Foto: BMW

