Britská policie přiznává, že s elektromobily nezvládá svou práci, žádné další už nechce před 6 hodinami | Petr Prokopec

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že existuje tisíc a jeden způsob využití automobilu, před kterým elektromobily neobstojí zdaleka tak dobře jako vozy se spalovacími motory. Někteří si to odmítají přiznat, povzdech šéfa policie britského hrabství by takovým mohl otevřít oči.

Pro fanoušky elektromobility jsme veřejným nepřítelem číslo jedna, jakkoli pravidelně zmiňujeme, že proti samotným bateriovým autům nemáme vůbec nic. Pokud si takový vůz koupíte a hodláte jej používat ke svému štěstí, neřekneme proti tomu ani slovo. Problémem je jen a pouze politický tlak, který si dal za cíl vnutit elektromobily všem, ať už to pro ně či kohokoli nebo cokoli jiného znamená jakýkoli přínos.

Takový postup je ekonomický i ekologický nesmysl, nepomůže jedním slovem nikomu. A spoustu lidí ničí. Stačí připomenout jen stále větší finanční zátěž - jakkoli jsou elektromobily jejich zastánci propagovány jako pokrok oproti spalovacím vozům, samy o sobě se na trhu nedokážou prosadit kombinací ceny a hodnoty, kterou nabízí. K jejich vyšším prodejům pomohly jen a pouze velkorysé dotace, které politici vytáhli peníze z kapes všech těch, kteří o elektrická auta nestojí. Stejně tak se za pomoci peněz nás všech snaží měnit i vládní či městské vozové parky.

Ke koupi elektromobilů tak přistoupila i policie, která zjevně udávaným technickým parametrům uvěřila více než většině podezřelých. Tento krok přitom od počátku budil rozpaky snad v každém, kdo tuší, jak by policie měla fungovat. Policisté jsou tu od toho, aby bojovali zejména se zločinem, nikoli s klimatem. Neznamená to pochopitelně, že by měli na vše ostatní rezignovat, priority by ale měly zůstávat stejné. A to se neděje.

Chris Nelson, šéf policie v britském hrabství Gloucestershire, na které připadá největší policejní flotila elektromobilů v celé Velké Británii, totiž uvedl, že se elektromobily pro policejní práci vůbec nehodí a jeho lidé stále častěji bojují s kapacitou baterií. „Slyšel jsem o mnoha problémech, které policisté mají při používání elektrických aut. Často marně zkouší nalézt volné dobíjecí stanice, načež jim dochází energie. Kvůli tomu ovšem pro výkon své služby potřebují přistavit další auto. Jakkoli chápu ochranu životního prostředí, mou prioritou je boj se zločinem,“ řekl.

Nelson tedy odmítá, že by hrabství Gloucestershire šlo dále elektrickou cestou. Sliby výrobců obsažené v udávaných technických parametrech se totiž reálně nepovedlo naplnit. Policisté přitom disponují desítkami Nissanů Leaf a jednotkami Nissanů NV200. Elektromobily tak v rámci celé jejich flotily čítající 435 aut mají 21procentní podíl, Nelson si ale nedokáže představit, že by tento podíl mohl dále stoupnout. Pokud by dle policejního šéfa narostl, pak jen přibude aut, kterým už baterie nevystačí ani na fungující přídavná světla, sirény či policejní rádio.

Je tedy vskutku otázkou, co čekat do budoucna. Britská vláda, stejně jako Evropská unie, totiž tlačí v prvé řadě právě na elektrifikaci aut, které slouží politikům či městským samosprávám. Zakrátko tak snadno mohou být veškeré policejní vozy plně elektrické. A i kdyby ne, Británie chce zakázat jiná řešení už v roce 2030. Nepředpokládáme, že k tomu reálně dojde, ale pokud ano, snadno to může vést i k nárůstu kriminality, zvláště pak v odlehlejších oblastech.

Pokud si do tohoto kontextu zasadíme aktuální prohlášení BMW, pak si jen musíme ťukat na čelo. Mnichovská automobilka se totiž rozhodla, že nová generace řady 7 dorazí i v pancéřované formě. Na tom by na první pohled nebylo nic až tak šokujícího, kdyby ovšem pro Evropu nebylo k dispozici pouze elektrické provedení i7. Znamená to totiž, že BMW hodlá „ekologický“ pohon spojit s ještě větší hmotností, než je tomu u standardu, jenž váží 2 640 kilogramů.

Automobilka zatím nepřišla s dalšími podrobnostmi, nicméně pokud tato novinka dostane prvky, které jsou u pancéřovaných limuzín obvyklé, pak by zákazníci mohli počítat s výstražnými světly, houkačkami či třeba zásobníkem čerstvého vzduchu. Všechny tyto prvky nicméně dále zvyšují hmotnost, navíc se pak sami o sobě projevují na vyšším odběru elektřiny. Běžně přitom i7 má s bateriemi o kapacitě 101,7 kWh urazit dle certifikace EPA zhruba 493 km.

S přidanými kily se tak reálný dojezd může v nouzové situaci snadno smrsknout na desítky kilometrů, což u vozu, mezi jehož hlavní priority patří úprk do bezpečí, představuje zásadní problém. Šéf značky Oliver Zipse ale již uvedl, že „udržitelnost a bezpečnost mohou jít ruku v ruce“. Chris Nelson by s ním asi nesouhlasil...

