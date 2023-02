Britský boháč nacpal do své nové automobilky už přes 37 miliard, prodal ale sotva pár aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kolik peněz jste vydělali za svůj život? Pokud jde o víc než řádově desítky milionů korun, patříte k těžkému nadprůměru. Jim Ratcliffe nemá problém vydat 37 miliard a plánovat utopit dalších 107 ve firmě, která zatím generuje leda problémy. A je otázkou, zda se to někdy změní.

Ineos Grenadier je duchovním nástupcem původního Land Roveru Defender. Britský miliardář Jim Ratcliffe chtěl původně koupit licenci na vůz britské automobilky, který by dál nabízel pod vlastní značkou, zatímco Land Rover by se věnoval nové generaci, ovšem z dohody nakonec sešlo. Ratcliffe tedy musel svůj projekt odstartovat s čistým listem papíru. Loni v květnu pak konečně Grenadier zamířil do prodeje, přičemž ve své domovině startuje na 49 tisících librách (cca 1,31 milionu korun). To není zrovna málo, na druhou stranu ale můžete počítat s třílitrem od BMW, který doplňuje staromilská off-roadová technika.

Britská automobilka svou prvotinu vyrábí ve francouzském Hambachu, přičemž první exempláře nakonec po několika odkladech opustily montážní linky až v říjnu. K jejich dodání pak sice došlo ještě před koncem roku, o nijak závratné množství ovšem nešlo - podle statistik JATO Dynamics bylo loni prodáno pouhých 62 aut v celé Evropě. Ineos nicméně i tak doufá, že letos se produkce továrny zvedne na zhruba 25 tisíc aut. Kdo si je ovšem koupí, to je otázkou. Značka sice naposledy mluvila o přibližně 17 tisících objednávkách, nicméně zda ty budou nakonec všechny zrealizovány, není jisté.

I kdyby k tomu ovšem došlo, stále tu máme zhruba čtvrtinovou produkci, jenž skončí dealerům na skladech. Dá se navíc předpokládat, že po uspokojení první vlny zákazníků zájem přeci jen ochladne i proto, že Grenadier cílí na velmi specifickou klientelu. Mercedes-Benz to jen dokazuje, neboť třída G má za rok 2022 v Evropě na kontě 8 445 registrací. Proč Ineos doufá, že prodá aut zásadně víc?

Britové se oproti Mercedesu nemohou pochlubit žádnou historií, k dispozici nemají pořádné prodejní, natož pak servisní zázemí. Pokud tedy chce uspět, bude muset Ratcliffe pořádně zatopit pod kotlem. A přesně k tomu se britský miliardář i chystá. Do roku 2030 má totiž značka nabízet čtyři různé vozy, z nichž jedním má být luxusní verze Grenadieru. Ta nicméně podle zakladatele nové automobilky má nabídnout i nadále vrcholné schopnosti v terénu, které ostatně mají být vtisknuty do DNA celého portfolia.

Do toho v roce 2026 přibude menší elektrický off-road, jenž se dočká zcela nové platformy vyvinuté jen pro elektrický pohon. Nabídnout by pak měl dojezd 400 km, což ale není nic světoborného ani v dnešní době, natož pak za tři léta. Ratcliffe nicméně i přesto doufá, že ony terénní schopnosti vše vyváží. A právě proto již nyní počítá s tím, že do onoho roku 2030 napěchuje do značky další 4 miliardy liber (asi 107 mld. Kč), přičemž 1,4 mld. GBP (37,5 mld. Kč) již utratil, aniž by cokoli podstatného prodal.

Ratcliffe to bere s nadhledem, jde ale o třetinu veškerého jeho majetku. Ukazuje se však, že rozjetí vlastní automobilky rozhodně není levnou záležitostí. Stejně jako to, že ani tak velké peníze vám nemusí zaručit úspěch.

Jakkoliv Grenadier propaguje i Lewis Hamilton, šance na dlouhodobější úspěch jsou ale otázkou. Zakladatel značky Jim Ratcliffe ale přesto ve firmu věří natolik, že do ní hodlá zapěchovat celkem přes 140 miliard, více jak 37 už v ní utopil. Foto: Ineos Automotive

