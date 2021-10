Britský automobilový průmysl padá ke dnu, už se propadl na nejhorší čísla od roku 1982 před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, musí si nyní říkat Britové. Ačkoli předchozí měsíce přinesly nejhorší výsledky od 90. let minulého století, září znamená další zhoršení, hůř nebylo už 39 let.

Pokud nějaký národ můžeme aktuálně přirovnat k sedlákům u Chlumce, pak jsou to Britové. Tím pochopitelně nechceme říci, že obyvatelům Spojeného království čouhá sláma z bot a jejich hlavním pracovním nástrojem jsou vidle. Spíše poukazujeme na dozvuky koronaviru a následného nedostatku čipů a dalších komponentů, které britský průmysl již několik měsíců v řadě sráží stále blíže dnu. Nejinak tomu bylo v září, kdy bylo v zemi vyrobeno pouhých 67 169 nových aut. Tedy o 41,5 procenta méně než loni a vůbec nejméně od září roku 1982.

Jak dodává sdružení výrobců a prodejců aut SMMT, nedostatkem čipů bylo zasaženo hned 83 procent místních výrobců. Za poklesem ovšem nestojí jen to, SMMT zmiňuje také méně objednávek, rostoucí náklady a jiné logistické výpadky. Jakkoliv ovšem automobilky do dodavatelského řetězce napumpovaly dodatečných 2,4 miliardy liber (cca 73,27 mld. Kč), ke zlepšení nedošlo. Naopak se krize prohlubuje, přičemž hned 56 procent firem nepředpokládá, že by se situace zlepšila před druhou polovinou příštího roku.

V důsledku tohoto poklesu přitom již více než desetina britských firem pohybujících se v automobilové branži ohlásila propouštění či jiné kroky vedoucí k redukci nákladů. Více než 60 malých a středních společností pak již požádalo o prodloužení vládních grantů, které byly zavedeny v době koronavirové a jenž právě v září skončily.

Na nelichotivé situaci má přitom kromě již zmíněného vliv také Brexit. Kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie totiž Honda již dříve oznámila, že uzavře továrnu ve Swindonu. K tomu nedávno skutečně došlo, produkce země tak poklesla už jen kvůli tomuto kroku. Dále pak klesl export, a to o nemalých 47,4 %. Vskutku tedy není překvapivé, že celková letošní produkce čítající 656 776 aut zaostává za rokem 2019 o 33,5 % a za pětiletým průměrem dokonce o 44,1 %.

Lze už jen dodat, že jakkoliv výroba aut celkově klesla, v případě alternativního pohonu došlo na růst, a to o 32,3 %. Otázkou však je, zda něco takového lze vnímat pozitivně. Elektrická či hybridní auta totiž se ziskem spojována nejsou, pouze s emisními odpustky. Ve výsledku tak automobilky pláčou i přes růst prodejních cen, situace zkrátka zašla už příliš daleko. Nikde ale není psáno, že nemůže zajít ještě dál.

Pokles výroby aut ve Velké Británii pokračoval i v září. Za pětiletým průměrem tak země zaostává již o takřka polovinu. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroj: SMMT

