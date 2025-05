Britský král si koupil čínské auto a ještě se tím chlubí, to je také pozoruhodný posun před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lotus

Že se politici pokouší podpořit domácí průmysl koupí domácích aut, je běžné. Tady si ale bývalý princ Charles, nyní král Karel III. asi neuvědomil, že na autě, které si pořizuje, není reálně domácí vůbec nic.

V listopadu 2021 se ve skotském Glasgow uskutečnil summit COP26, jehož středobodem nebylo nic jiného než změna klimatu. Jeho účastníci se ovšem místo pochvaly dočkali zasloužené kritiky, neboť většina z nich se na místo nechala dopravit privátními tryskáči. Tedy takovými prostředky, které s ekologickou dopravou mnoho společného nemají. U některých by se ještě našly rozumné důvody, proč jiný způsob přepravy nemohli rozumně použít, v případě tehdejšího korunního prince Charlese bylo ale těžké najít jediný. Ten mohl na místo vyrazit klidně na kole.

Je to jeden z důvodů, proč je dnes již král Karel III. považován spíš za krále pokrytců než za krále Velké Británie. S využíváním soukromých letadel a vrtulníků nepřestal, kromě toho mu patří obrovská sídla. Jak proto spočítala organizace Eco Experts, s britskou královskou rodinou je ročně spojena produkce 3 810 tun emisí CO2, přičemž sám král má na kontě 423,3 tun CO2 ročně. U průměrného britského občana se ovšem jedná o 11,7 tun CO2 ročně, tedy o pouhou šestatřicetinu.

Možná i proto se monarcha rozhodl, že svou emisní stopu zkusí zredukovat pomocí elektromobility. Znovu však šlápnul do vosího hnízda, neboť nově si pořídil Lotus Eletre, jak se pochlubil Top Gearu. To je sice na první pohled auto tradiční britské značky, ovšem na na jakýkoli další je to kompletně čínské elektrické SUV. Lotus totiž spadá pod automobilku Geely, přičemž model Eletre je vyráběn přímo v Říši středu, a sice ve Wu-chanu, na základě komponentů, které Geely používá i v jiných autech tamní provenience. Skutečně podpora britského průmyslu par excellence.

Lze samozřejmě dodat, že pokud by král Karel III. zůstal věrný skutečné britské produkci, nemá vlastně příliš mnoho na výběr - volit může v podstatě jen mezi Rolls-Roycem Spectre a elektrickým Mini. V prvním případě tu ovšem máme kupé, ve druhém pak malý hatchback. Ani jeden vůz tedy není dokonale vyhovujícím, ovšem také si nemusel kupovat nic. Již v roce 2018 si totiž pořídil Jaguar I-Pace, se kterým mohl jet i do zmiňovaného Skotska. Ale nejel, auto v mezičase prodal a nyní si klimaticky odpovědně koupil nové.

Z jeho specifikací známe pouze barvu (červená), v rámci techniky ale není jisté, zda jde o verzi s 610 nebo 918 koňmi. Aby nicméně elektromobily vyvážily vysokou emisní stopu, je třeba s nimi najet nějaké kilometry, někdy nestačí ani vysoké stovky tisíc. Takovou porci ovšem výše uvedený I-Pace na kontě neměl, k novému majiteli zamířil po 56 tisících km. Ale co byste čekali zrovna od britského krále...

Britský král si pořídil čínský elektromobil, Lotus je totiž vlastněn automobilkou Geely a model Eletre vyrábí právě v Říši středu. Britské je na něm jen logo. Jeho auto má být červené. Ilustrační foto: Lotus

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

