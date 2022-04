Brunejský sultán poslal na servis dvě ze svých nejvzácnějších aut, zjevně jen nechátrají v garážích před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to asi největší automobilová sbírka na světě a už kvůli své početnosti může dělat dojem, že se na auta z ní jen práší. Evidentně to tak není, její největší ikony zamířily do Velké Británie na servis. Co to může znamenat, je otázkou.

Snad žádný automobilový fanoušek nemohl neslyšet o obří automobilové sbírce brunejského sultána. Je opředena mýty, zdá se být vymyšlená, jenže existující fotky z ní jasně ukazují, že je přesně tak šílená, jak se říká. Je zjevně právem považována za největší na světě - má ji tvořit okolo 7 000 aut, kdy mnohé vozy, za něž by někteří z nás dali ledvinu už v jednom provedení, se tu nachází v desítkách exemplářů.

Brunej je sice malým ostrůvkem, má ovšem bohatá naleziště ropy a zemního plynu, z nichž profituje v prvé řadě vládnoucí rodina. Právě za ně měli sultán a jeho bratr, princ Jefri, po dekády nakupovat výjimečná auta skoro od všech myslitelných automobilek. Pro řadu z nich tak představují ty nejlepší zákazníky na světě, pro které by udělaly i to, co by jiným bylo zapovězeno bez ohledu na sumu, kterou by byli ochotni zaplatit.

Je otázkou, jaká je v detailech realita, ani výše zmíněné fotky neříkají vše, kolekce je to ale bez diskuze impozantní, ať už čítá sedm, pět nebo tři tisíce aut. Bohužel, ne všechny vozy jsou ve špičkovém stavu - nedokážeme si představit, jak by se o ně kdo musel starat, aby zůstaly fit a provozuschopné. Považte, že kdybyste chtěli každý den projet jedno z nich, trvalo by vám v případě 7 tisíc vozů „na skladě” skoro 20 let, než byste se dostali zpět k tomu prvnímu. Spousta aut tak za svůj život nenajela ani kilometr a garáže, kde jsou skladovány, nejsou zase tak přívětivým místem - má v nich být dosti vlhko.

Ne všechna auta ale jen chátrají. Čas od času se některé z nich objeví v prodeji a je možné, že takový osud stihne další z nich. Naznačuje to převoz dvou vzácných McLarenů F1 z Bruneje do Velké Británie - jednak osmého vyrobeného kusu „standardního” provedení a pak velevzácného GT. Podle dostupných informací byly převezeny do továrny na rozsáhlý servis a částečnou renovaci.

Varianta GT přitom byla vůbec tou poslední, s jakou automobilka přišla. Do vínku dostala prodlouženou záď ve stylu verze GTR, chybělo jí však zadní křídlo, kterým se chlubila třeba edice F1 LM. Závodnímu speciálu se pak přibližovaly i čelní partie, stejně jako došlo na rozšíření blatníků a modifikaci kabiny. McLaren přitom dle homologačních pravidel potřeboval vyrobit pouze jeden exemplář, nakonec však vznikly tři. Ten s černou karoserií a s béžovým interiérem zamířil právě do Bruneje.

Jsme tecy zvědavi, zda se vozy do sultánovy sbírky vrátí - v případě onoho méně vzácného kousku už se to prý stalo. Jiné informace hovoří o tom, že se chystá jedna z nejzajímavějších automobilových aukcí vůbec. Zatím je to jen spekulace, už za pár týdnů či měsíců bychom ale mohli být moudřejší.

McLaren F1 GT vznikl pouze ve třech kusech, přičemž jeden exemplář vlastní brunejský sultán. Ten je po dlouhé době poslal do Británie na servis, jak ukazují fotky níže. To může znamenat různé věci, i chystaný prodej. Foto: McLaren

