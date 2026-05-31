Brusel okouší svou vlastní medicínu, hlavouni EU si stěžují, že teď se služebními auty rozumně nedojedou ani do Štrasburku
Petr MilerPřekvapení překvapení, ale velká a těžká auta s ekvivalentem 26litrové nádrže, kterou nelze rychle doplnit, nejsou schopná ujet ani 440 km na jeden zátah a protahují délku přesunu až na 7 hodin. Co na to říct? Tak si to užijte, vy jediní jste to právě takto chtěli.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Brusel okouší svou vlastní medicínu, hlavouni EU si stěžují, že teď se služebními auty rozumně nedojedou ani do Štrasburku
včera | Petr Miler
Překvapení překvapení, ale velká a těžká auta s ekvivalentem 26litrové nádrže, kterou nelze rychle doplnit, nejsou schopná ujet ani 440 km na jeden zátah a protahují délku přesunu až na 7 hodin. Co na to říct? Tak si to užijte, vy jediní jste to právě takto chtěli.
Bylo by velkým zjednodušením říci, že za vnucování elektrických aut v Evropě mohou jen politici, je ale nepochybné, že v tomto procesu sehráli a dá sehrávají svou významnou roli. V tomto kontextu by tedy člověk očekával, že aspoň oni budou s výsledky svých snah spokojeni - však jezdí auty, která si přáli vnutit všem, tak přinejmenším pro ně by neměla být překážkou na cestě ke spokojenému životu. Realita je ale jiná.
Můžeme se ptát, kde začíná a končí nekompetence, co způsobila hloupost, nedostatečné vzdělání, nezkušenost, za co může prostá naivita a podobné faktory. Skutečností nicméně je, že nejvyšší vedení Evropské unie jezdí jedněmi z nejlepších elektrických aut, jaká lze koupit. Přesto s nimi nejsou spokojeni, neboť s nimi nejsou schopni efektivně zvládat svou pravidelnou dopravní rutinu.
Kdyby dotyční dostali 15 let staré Peugeoty iOn (jezdí ještě nějaký?), člověk by snad i leccos chápal. Pro skutečné bruselské hlavouny se ale služebními auty stala BMW i7. Tedy skutečně špičkové elektrické limuzíny s jedněmi z největších baterií, které lze mít (101,7 kWh použitelné kapacity). Takže si není nač stěžovat, že? Prostě jedem' s medem. No, když se podíváme na to, co tato auta umí, a k čemu mají být používána, zjistíme, že to zase tak jednoduché není...
Problém začíná u toho, že se Evropský parlament a Evropská komise měsíc co měsíc stěhují z Bruselu do Štrasburku kvůli plenárnímu zasedání. Uvědomělé politické elity by to jistě zvládly tolik protežovanými vlaky či autobusy, pro náročnější jsou tu letadla. Ale kdo by trávil čas v „prasečáku”, když je možné cestu absolvovat v diskrétním prostředí luxusní limuzíny, jejíž provoz vás do koruny platí „poddaní”? Dotační tak raději cestují oněmi BMW i7, problémy jsou s tím ale takové, že o tom ani myšlenkám EU velmi oddaný Politico nedokáže mlčet.
Magazín vyzpovídal obslužný personál osmi různých hlavounů EU a zjistil, že se zmíněnými vozy nejsou schopni zvládat ani ony pravidelné cesty z Bruselu do Štrasburku na jeden zátah. Buď tedy po cestě zastavují na nabití, nebo cestu absolvují nepřirozeně pomalým tempem. „Vlastně to nefunguje,” vzdychá si zaměstnanec jednoho z podrážděných komisařů, který musí 440kilometrovou cestu absolvovat až 7 hodin. Za takovou dobu se dá za dobrého provozu zcela legálně dojet i z Prahy do Paříže, skoro 2,5krát dál, ovšem s vhodným autem.
Podle osloveného personálu frustrace papalášů eskalovala do takové míry, že tuto otázku zvedli i na nedávném zasedání a podělili se o svou nespokojenost s rozpočtovým komisařem Piotrem Serafinem, který má na starosti administrativní záležitosti. Něco nám ale říká, že ani pan Serafin nemá zázračný lék, leda snad... Auto se spalovacím motorem?
Příkladem ostatně nejde předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, neboť ta je z bezpečnostních důvodů přepravována v obrněné limuzíně. I takové už sice vznikly s elektrickým pohonem, ani podle vyjádření samotné ale v tuto chvíli neexistuje elektromobil, který by dokázal dostát všem bezpečnostním požadavkům, a přitom někam dojet. Šéfka EU tedy ani s 440kilometrovými přejezdy problém nemá, její auto s policejním doprovodem dál spaluje benzin.
Někteří eurokomisaři jako Maďar Olivér Várhelyi tak nečekají na zázrak, služební elektrické BMW i7 nechává ladem a se svým týmem cestuje do Štrasburku a zpět ve vlastních spalovacích, dokonce i naftových autech. Je skutečně geniální, že tito lidé sami vidí, jaká mají tato auta limity, že je prostě nelze používat pro všechno. Ale že by aspoň jeden z nich přišel s tím, že by možná bylo lepší na takovém přechodu netrvat?
Co vás nemá, Evropská komise má naopak v červenci 2026 představí nový plán elektrifikace, který si klade za ještě víc urychlit přechod na elektrický pohon a zintenzivnit odklon od fosilních paliv v Evropě. Zoufalí lidé kdysi na úřadech spílali k nebesům se slovy: „Národe, zmocnili se tě blbci!” Teď už mají v rukou většinu Evropy...
}
Tento muž si koupil u BMW model i7 v barvě Borusan Turkish Blue a zdá se, že je s ním spokojen. Proč ne. Ale spoustě jiných takové auto neposlouží pro vše, co potřebují, což nyní pociťují na vlastní kůži i samotní eurokomisaři. Co udělají? Ještě víc zatopí pod kotlem svých sebedestruktivních vizí... Foto: BMW
Zdroj: Politico
Bleskovky
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
29.5.2026
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
28.5.2026
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
Nejnovější články
- Mladí Japonci našli cestu, jak jezdit supersportovními auty typu Ferrari, aniž by je museli kupovat a půjčovat kdekomu
před 2 hodinami
- Skoro nejetá Škoda Octavia Combi s top výbavou a motorem může i dnes být vaše za cenu tuctové litrové Fabie
před 3 hodinami
- Prvního elektrického Ferrari nám začíná být líto. Kopnul si do něj šéf Lamborghini, vozí se po něm Nissan, Mazda i výrobce čokolád
před 5 hodinami
- Nad Mercedesem visí obrovský problém, kvůli jeho vlastnické struktuře mu hrozí úplný zákaz prodeje v USA
před 6 hodinami
- Honda je nepoučitelná, ani po odepsání 330 miliard za elektrické fiasko nemění směr, doufá ve smilování shůry
včera
Živá témata na fóru
- Detektory policejních radarů 06.01. 11:59 - pavproch
- Onboard videa 06.01. 11:10 - HondaMan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.31. 19:29 - řidičBOB
- Palivové karty za pomoc s testováním mobilní app. 05.31. 15:37 - Nick N.
- IT poradna 05.31. 14:53 - pavproch
- e90 330i 2006 250kkm + náhradní motor 05.31. 12:28 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 05.31. 11:30 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 05.30. 11:35 - Stepan