Bublina, mánie, schovaný poklad? Někdo dal v aukci za docela obyčejný VW Golf skoro 2 miliony Kč před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Za takovou sumu si dnes můžete pořídit nejen nové Porsche, ale i řadu starších automobilových ikon docela jiné úrovně a nakonec i v mnohem lepším stavu. Třeba BMW M3 E46 bude za takovou sumu dokonalé. Proč dal někdo tolik za nijak zvlášť výjimečný Golf?

Druhá generace Volkswagenu Golf byla představena před dlouhými čtyřiceti lety, přičemž ve výrobě zůstala až do konce roku 1992. Ve srovnání s předchůdcem lehce narostla délka, šířka, výška i rozvor, což vyústilo ve zhruba 120kilové navýšení hmotnosti. Design pak již vznikl pod koncernovou střechou, Herbert Schäfer se nicméně snažil držet linií, které první generaci dodal Giorgetto Giugiaro. Nebylo tedy až tak překvapivé, že se celkově prodalo zhruba 6,3 milionu exemplářů.

VW pochopitelně do hry nevrátil jen běžné provedení, ale rovněž variantu GTI. Ta zpočátku disponovala stejným 1,8litrovým čtyřválcem s osmiventilovou technikou jako předchůdce, v roce 1986 nicméně došlo na odhalení nové jednotky se šestnácti ventily. To navýšilo výkon ze 112 na 139 koní, tedy alespoň v případě evropských trhů. V zámoří byla nicméně jednotka naladěna na 136 koní, zatímco na některých trzích ji katalyzátor přiškrcoval na 129 koní.

Pokud se přitom dnes rozhodnete Golf GTI druhé generace pořídit, musíte sice našetřit o trochu více než v případě nástupce, který se kvůli své zavalitosti a dočkal nemalé kritiky, ovšem orgány kvůli tomu prodávat nemusíte. Na ty nejlevnější kousky vám postačí jen zhruba 70 tisíc korun, tedy ani ne dvě průměrné české mzdy. Je nicméně pravdou, že v té chvíli musíte počítat se značným nájezdem, se kterým ruku v ruce půjdou nevyhnutelné investice.

I dnes lze nicméně narazit na exempláře, jenž nemají najeto ani 100 tisíc kilometrů. V kombinaci s vyšším výkonem ovšem stoupá rovněž cena. Za verze s oním katalyzátorem již musíte dát alespoň čtvrt milionu korun, limitované edice jako G60 disponující 160 koňmi ovšem již vychází klidně i na trojnásobek této sumy. V té chvíli však u nich můžete počítat se stavem 1A, díky kterému jejich hodnota poleze i nadále nahoru.

Tolik průzkum trhu, do kterého ale nyní zapíchnul vidle až šokující výsledek jedné dražby. Na proslulém aukčním webu Bring A Trailer se Golf GTI druhé generace prodal za naprosto nepochopitelných 87 tisíc dolarů, tedy asi 1,93 milionu korun. Čekáte něco jako auto, které babička po dodání zavřela do garáže a dodnes má ochranné obaly sedadel? Pak by mohlo jít o světový unikát, za který někdo může dát prakticky jakoukoli sumu, tady se ale bavíme o autě, které mělo najeto 85 tisíc kilometrů. To není zrovna málo, dosavadní majitel navíc zmiňoval i kosmetické vady. Přesto za vůz nový vlastník neváhal vyplatit zmíněnou sumu, tedy víc než za aktuální Golf R.

Takový výsledek překvapil každého, ostatně ve Státech si za takové peníze můžete koupit i Porsche Cayman S či Boxster S, a ještě vám zbude dost na pojištění a benzin na několik let. Počítat přitom v takové chvíli můžete hned se 340 koňmi a stovkou za 4,4 sekundy. To je zcela jiná úroveň dynamiky. A nemusí jít o nový vůz, i v Evropě koupíte za takové peníze třeba nejlepší BMW M3 E46 v nabídce, legendu, za kterou vám jednou někdo v perfektním, nepříliš ojetém stavu utrhne ruce. Proč někdo dal tolik za Golf II GTI, nechápeme - buď je to projev investiční bubliny či mánie, popř. auto skrývá nějaký poklad, o kterém pár lidí ví.

Pro úplnost dodejme, že ještě v roce 2021 se na webu Bring A Trailer žádný Golf GTI druhé generace neprodal za víc než 20 tisíc dolarů (asi 445 tisíc Kč). Taková suma přibližně odpovídá hodnotě německého hot hatche. Suma blížící se 2 milionům korun nám přijde jako z jiné planety.

Golf GTI druhé generace lze pořídit již od nějakých 70 tisíc korun, na jedny z nejlepších kusů vám bude stačit okolo 300 tisíc. Proč někdo v online aukci zaplatil téměř 2 miliony Kč za exemplář s 85 tisíci najetými km, nechápe nikdo. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Prokopec

