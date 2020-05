Bugatti Chiron ostře řízené na okruhu se nevidí, je to letecký den svého druhu dnes | Petr Prokopec

Bugatti jsou sice extrémně výkonná a rychlá auta, jejich luxusní charakter je ale předurčuje spíše k tomu, aby byla používána jako GT, nikoli jako sporťáky. Verze Chironu Pur Sport to chce změnit.

Spatřit Bugatti na okruhu se pomalu rovná zázraku. To může být pro leckoho překvapivé, neboť řeč je o automobilce produkující nejrychlejší hypersporty světa. Její minulost je navíc se závodními tratěmi úzce spojená, zvláště v kontextu s Eliškou Junkovou, českou závodnicí, která za volantem vozů z Molsheimu dosahovala mezinárodních úspěchů. Nicméně novodobé modely Veyron a Chiron jsou také luxusním zbožím, a tak více složí jako ozdoby promenád než právě okruhů.

O to více bychom si měli užít foto- a videodokumentaci, kterou automobilka aktuálně pustila do éteru a jenž mapuje testy nového provedení Pur Sport. Hned dva prototypy přitom zamířily do areálu Bilster Berg, jehož součástí je i okruh zahrnující 9 pravotočivých a 10 levotočivých zatáček. Mimo to je možné na trati dlouhé 4 207 metrů počítat také se 70metrovým převýšením, stejně jako s 44 místy, na kterých se okruh láme nahoru či dolů. Ze strany řidiče je tedy třeba nemalých schopností, které musí umocnit právě dokonalé naladění vozu.

Přesně o to se v Bilster Bergu snažila skupinka osmi techniků vedená šéfem vývoje Stefanem Ellrottem a šéfe vývoje šasí Jachinem Schwalbem. Počet lidí v týmu byl přitom omezen pravidly reagujícími na koronavirovou pandemii. I z toho důvodu se vlastně testování odehrálo v Německu a ve stejné zemi bude během následujících pár týdnů pokračovat. Zaměstnanci koncernu VW Group totiž mají s vývojem pokračovat také na Zeleném peklu, jak v roce 1960 překřtil Severní smyčku Nürburgringu Sir Jackie Stewart.

Ellrott přitom uvedl, že vývoj na okruhu je v případě verze Pur Sport velmi důležitý, neboť vůbec poprvé v historii Bugatti Chiron je možné v režimu Sport+ nastavit stabilizační kontrolu tak, aby vozu umožnila driftovat. „K vývoji této verze jsme přikročili v mnohem extrémnějším a radikálnějším módu. Je to perfektní vůz pro ty řidiče, kteří si chtějí užít jízdu v zatáčkách na limitu a chtějí cítit propojení s vozovkou pod nimi,“ uvádí dále šéf vývoje.

Schwalbe pak dodává, že změny v nastavení šasí jsou natolik zásadní, že dokonce i lidé, kteří jsou obeznámeni s běžným Chironem, cítí za volantem o poznání více zábavy. I proto je z vozu, který shodil 50 kilogramů a dostal do vínku i nově vyvinutou převodovku či motor s navýšeným maximem otáček, nelze snadno dostat. Tomu lze snadno věřit, zvláště v souladu s v úvodu zmíněnou skutečností, že spatřit Bugatti na okruhu se rovná zázraku. Video zachycující jízdu je tak zajímavou podívanou, zejména schopnost Chironu s lehkostí akcelerovat mezi šikanami je fascinující a vůz jí připomíná spíše letadlo než automobil.

My už jen můžeme dodat, že Chiron Pur Sport počítá nadále s výkonem 1 500 koní jako základní model, ovšem ony modifikace jej učinily živelnějším. Vyrobeno bude pouze 60 kusů, z nichž každý startuje na 3 milionech Eur (cca 82,3 mil. Kč). Akceptovat přitom takovou sumu nebude pro zákazníky Bugatti rozhodně problém. Nicméně i přes veškerý vývoj máme pocit, že většina produkce znovu skončí pouze ve vyhřívaných garážích.

Prototypy Bugatti Chiron Pur Sport aktuálně prochází testy na okruhu Bilster Berg, vidět tahe auta v ostré akci je výjimečná příležitost

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec