Bugatti Chiron vyzvalo ve sprintu Formuli 1, úchvatnější srovnání rychlosti hned tak neuvidíte před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Už jsme proti sobě viděli nastoupit různá auta, tohle je ale asi skutečně to nej, co si lze představit. Absolutní smetánka závodních aut proti absolutní smetánce těch silničních.

Mat Watson z Carwow už proti sobě na letišti postavil mnohé výjimečné stroje, tentokrát ale dosáhl vrcholu, který už možná nikdy nepřekoná. Podařilo se mu zajistit Bugatti Chiron jednoho z jeho britských majitelů, což je auto, které ve vší dynamické komplexnosti těžko hledá soupeře mezi jinými silničními vozy. Se stovkou za něco málo přes dvě sekundy, čtvrtmílí bezpečně pod 10 sekund, maximálkou omezenou na 420 km/h a prakticky neomezeným dojezdem je to smetánka super- hyper- a nevíme jakých ještě aut.

Pak jsou tu ale stroje závodní, které hrají ještě jinou ligu. A mezi nimi kope jednu vlastní Formule 1. Absolutně nejrychlejší auta planety ale není běžně možné v provozuschopném stavu nasadit do podobného klání, pokud s nimi nedorazí celý tým. Takový ale má Red Bull, který svolil k nasazení své - pravda starší, ale mistrovské - Formule 1 z roku 2011. Jde tedy ještě o stroj s atmosférickou 2,4 V8, výkonem okolo 750 koní a hmotností 650 kg.

Chiron je výkonově jinde, jeho 1 500 koní z motoru 8,0 W16 zní jako z jiného světa, váží ale také skoro dvě tuny. Přesto není bez šance, je to extrémně rychlý vůz. Jak si tedy stojí proti Formuli 1 řízené Davidem Coulthardem?

Přesně to vám ukáže video níže, které opravdu stojí za to vidět. Nabízí pohled na celkem tři sprinty z místa, ve kterých pokaždé vyhraje Formule 1, rozdíl je ale relativně malý, uvážíme-li, že proti sobě máme vůz za miliardy (bez přehánění) proti silničnímu autu za „mrzké” desítky milionů. Chironu pochopitelně při startu pomáhá pohon 4x4, takže chvíli drží krok, nakonec ale prohraje opravdu relativně těsně - s časem 9,6 s se musí sklonit před ef-jedničkou s 9,2 s.

Při letmém startu je Formule 1 zkraje úplně jinde, z nízké rychlosti vystřelí jako čertík z krabičky, jakmile ale rychlost naroste dostatečně vysoko, v podstatě neakceleruje, zatímco Bugatti letí dál i za hranicí 300 km/h. Nakonec tak formuli po 1,6 km udolá, což je obdivuhodné. Při brzdění je to ale jasný part pro lehkou F1 s hromadou přítlaku, tady se Bugatti nechytá. Ale mrkněte se na to sami, je to vážně výjimečná podívaná.

Bugatti Chiron je působivé auto ve všech ohledech. A byť před F1 musí dynamicky kapitulovat, není zase o tolik horší. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler