Bugatti poprvé nechalo řádit smetánku ve speciálech schopných udělat 0-500 km/h za 20 s, sešly se stroje za půl miliardy

Petr Prokopec

Stroje za 500 milionů korun? To jich muselo být, že? No, šlo přesně o pět aut, víc Bugatti Bolide není třeba na to, abychom došli k takové cifře. Všechna se sešla na legendárním okruhu Paula Ricarda a bylo na co se dívat.