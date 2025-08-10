„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco

Už tak patří mezi jedno z nejrychlejších aut vůbec, jeho čas by ale mohlo být ještě podstatně rychlejší, kdyby řidič využíval trať efektivně trať a neztrácel na výjezdu ze zatáček. To alespoň říká Misha Charoudin, pak by ZR1X byla v celkovém žebříčku dokonce druhá.

před hodinou | Petr Prokopec

Foto: Chevrolet

Už tak patří mezi jedno z nejrychlejších aut vůbec, jeho čas by ale mohlo být ještě podstatně rychlejší, kdyby řidič využíval trať efektivně trať a neztrácel na výjezdu ze zatáček. To alespoň říká Misha Charoudin, pak by ZR1X byla v celkovém žebříčku dokonce druhá.

Přiznám se, že čas Corvette ZR1X z Ringu pro mě byl jistým zklamáním. Je sice pravdou, že jde o civilizovaný silniční vůz a nikoli Formuli 1 na značkách, jakou se snaží být Mercedes-AMG One, na druhou stranu však Chevrolet toto provedení oproti výchozímu kupé přepracoval od podlahy až po střechu. Vrcholná verze tak má k dispozici 1 267 koní, se kterými stovku zvládá pod 2 sekundy. Rozjet by se pak měla až na 375 km/h. Automobilka navíc osmiválec doplnila největšími brzdami ve své historii, s nimiž je možné dosáhnout přetížení až 1,9 G.

Očekávání, že by tedy ZR1X mohla rekordem na Nordschleife otřást či se mu výrazně přiblížit, tedy byla skutečně na místě. A právě proto je čas 6 minut a 49,275 sekundy zklamáním, jakkoli je sám o sobě fantastický, zvláště s ohledem na cenu pouze 4,3 milionu Kč. Silniční F1 Mercedesu se oproti tomu aktuálně prodává za zhruba dvaceti- až třicetinásobek, Corvette tedy opravdu lze zatleskat. Jistá nenaplněná očekávání v souvislosti s jejím časem z Ringu tu ale zůstávají.

Podobně to zjevně má i Misha Charoudin, který Ring zná lépe než své závodní boty. Ve svém novém příspěvku totiž rozpitval video jízdy ZR1X publikované Chevroletem a poukázal na to, že řidič efektivně nevyužíval celou trať. Za volantem byl spíše zdrženlivější, což vedlo k pomalejším výjezdům ze zatáček a tedy k celkově horšímu času. Automobilka tímto způsobem nechala na trati okolo 10 sekund, po jejichž odečtení by v žebříčku skončila druhá a ne čtvrtá, hned za AMG One.

Chevrolet tak vlastně má nemalý prostor pro zlepšení, kdy v mu podstatě jen bude stačit, aby se do Zeleného pekla vrátil s profesionálními závodníky. Automobilka totiž časy verzí ZR1X, ZR1 a Z06 zajela s pomocí továrních techniků. Ti pochopitelně vůz velmi dobře znají a mají i nemalé okruhové zkušenosti, proti takovému Maxi Verstappenovi jsou ale zkrátka jiná liga. Přičemž nizozemský jezdec při testu Fordu Mustang GTD uvedl, že by jeho čas na Ringu o 5 sekund zlepšil.

Verstappen přitom nedávno na Nordschleife dosáhl neoficiálního rekordního času v kategorii závodních speciálů GT3, jeho slova tedy rozhodně nelze brát na lehkou váhu. Protože ale pro příští rok zůstává u Red Bullu, který bude na motorech spolupracovat s Fordem, nedá se předpokládat, že by jej značka půjčila konkurenci. Zvláště když její šéf Jim Farley již naznačil, že se modrý ovál nejspíše na Ring vrátí, aby si titul nejrychlejšího amerického vozu vzal zpátky.

S Verstappenem za volantem by to možné bylo, Mustang GTD má totiž na kontě 6 minut a 52,070 sekundy. Jestli ale na něco takového dojde, je zatím ve hvězdách. I kdyby však ano, úctu k Chevroletu to ještě umocní. Automobilce se totiž povedlo stvořit vůz, se kterým skutečně rychlí mohou být i relativně normální nadšení řidiči, zatímco konkurence může potřebovat profesionály z té nejvyšší ligy. A to ani nemluvíme o cenové propasti mezi ZR1X a zbytkem světa.


„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco - 1 - Chevrolet Corvette 2025 casy z Ringu 02„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco - 2 - Chevrolet Corvette 2025 casy z Ringu 03„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco - 3 - Chevrolet Corvette 2025 casy z Ringu 04„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco - 4 - Chevrolet Corvette 2025 casy z Ringu 05„Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco - 5 - Chevrolet Corvette 2025 casy z Ringu 06
Corvette ZR1X dokáže šílené časy na okruhu zajet i bez profesionálních řidičů. Američanům se tedy opravdu povedlo stvořit neskutečný zázrak, navíc na své výkony levný. Přesto bychom rádi viděli, kam by se s časem tohle auto dostalo s nesmlouvavým profíkem za volantem. Foto: Chevrolet

Zdroj: Misha Charoudin@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

