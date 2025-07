Bugattti přiznalo, že svá auta dodává zákazníkům už ojetá, navíc se s nimi před předáním ani trochu nemaže 9.7.2025 | Petr Prokopec

Přijde vám to u tak prestižní značky nemístné? Však dodávat lidem auta se stovkami reálně najetých kilometrů a nulou na tachometru zní jako podvod. Tady je to ale naopak a automobilka je prý připravena nový vůz klidně sešrotovat, pokud při náročném ověřování kvality selže.

Při převzetí nového vozu člověk automaticky počítá s přibližně nulou najetých kilometrů. Či spíše s několika málo jednotkami desítkami, které auto ujelo po vlastní ose na cestě k dealerovi. U Bugatti by to člověk čekal tím spíš, však při cenách, jaké klientela převádí na konto značky, by se pak skoro slušelo, aby tachometr začínal pomalu v mínusu, aby majitel svůj skvost při první zkušební jízdě na oko ani neojel. Realita je ale taká, že každý vůz, který Bugatti pošle do světa, je zákazníkům dodán v podstatě ojetý - má najeté nejméně stovky kilometrů.

Automobilka svou zajetou praxi popsala do detailu teprve nyní, tedy v době, kdy již rozjela dodávky modelu Mistral. Ten je vůbec posledním v řadě, u kterého byl použit osmilitrový a čtyřmi turby přeplňovaný šestnáctiválec. Tato pohonná jednotka produkuje 1 600 koní, které míří na všechna čtyři kola skrze sedmistupňový dvouspojkový automat. Bugatti celkově vyrobí jen 99 exemplářů, všechny ovšem měly svého majitele ještě před loňskou premiérou, a to přesto, že Mistral startuje v přepočtu na asi 123 milionech korun.

Jakmile technici v Molsheimu tento roadster smontují, jeden ze tří testovacích jezdců (víc lidí k tomu nemá oprávnění) s ním vyrazí na projížďku. Během ní vůz najede minimálně 400 km. Pokud je během cesty objeven jakýkoliv nedostatek, i nepatrný, vůz se vrací do továrny, kde je vše vyřešeno. Následně znovu absolvuje „křest ohněm“, jakkoli druhá projížďka je kratší a trvá 50 km. Když si přitom uvědomíme, že mnohá Bugatti se na aukcích objevují s nájezdem pár set kilometrů, znamená to, že s nimi majitelé mohli snadno najet míň než testovací piloti.

„Měl jsem tu příležitost pomoci s 350kilometrovou trasou, kterou jsme v průběhu vývoje používali pro Veyron. A viděl jsem, jak se postupně vyvíjí ve zkoušku optimalizovanou pro Chiron a jeho deriváty,“ uvádí k neobvyklému procesu ověřování kvality prezident automobilky Christophe Piochon. Ona trasa vede skrze Alpské průsmyky, stejně jako napříč tamními vesničkami. Na místních dálnicích je pak ověřována stabilita i komfort, každá část trasy tak má své specifické zaměření.

Kromě toho má Bugatti uzavřené partnerství také s letištěm Colmar, kde na jedné z ranvejí jeho vozy dosahují rychlosti 300 km/h. Následně přitom dochází na test brzd či systémů ESP a ABS. Model Mistral pak navíc vyžaduje větší pozornost než vozy s pevnou střechou. Zajímavé přitom je, že maximálky dosahuje pouze ve chvílích, kdy posádce vlaje vítr do vlasů. Odnímatelný panel by totiž nezvládal ustát aerodynamické síly, které by na něj působily v rychlostech okolo 450 km/h.

Pozoruhodné je také odhodlání automobilky vyvodit z tohoto procesu klidně drastické a velmi drahé závěry. Pokud by vůz nebyl dostatečně kvalitní a dílčí opravy nevedly k jeho uvedení do patřičného stavu, je připraven jej klidně vyřadit z celého procesu, sešrotovat a vyrobit znovu. Možná tedy nakonec není špatné, že se před dodáním trochu projede...

