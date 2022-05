Bývalé jezdecké eso varuje Hamiltona: Úpadek je rychlý, rychlejší než by člověka napadlo před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Je to něco, co si v tuto chvíli Lewis Hamilton zjevně odmítá připustit, rady starších ale hovoří jasně. Je éře jednoho šampiona skutečně konec, nebo kritici předčasně odepisují někoho, kdo ještě neřekl poslední slovo?

Jen málokdy se v jakémkoli sportu stane, že by mu po léta vládla na přeskáčku řada různých jmen a nikdo mezi nimi vyloženě nezářil. Je jedno, jestli si vezmeme sporty ryze individuální jako tenis nebo golf, kolektivní jako fotbal nebo hokej či technické jako Formuli 1 nebo WRC. Skoro vždy přijdou Federerové, Džokovičové, Maradonové, Ronaldové, Waynové Gretzky, Jágrové, Sennové, Schumacherové, Loebové, Ogierové... Výjimky existují, ve výsledku ale jen potvrzují pravidlo.

Tak se stalo, že po mohutné éře Michaela Schumachera a spíše epizodách vlády Alonsa a Vettela přišla další mohutná éra Lewise Hamiltona. Brit je v seriálu 16. rokem a ovládl skoro vše, co ovládnout mohl. Po loňské, přiznejme, že pro něj nešťastné porážce v šampionátu se ale letos i se svým týmem hledá. Je v pořadí jezdců 23 bodů za svým týmovým kolegou, který mu opakovaně ukazuje záda a špičce je vzdálen tak moc, že si o soubojích o nejvyšší příčky může obvykle nechat jen vyprávět přes rádio.

Je jasné, že Mercedes letos nemá mistrovskou formu(li), alespoň zatím, stejně tak je ale vidět, že Hamiltonovi to prostě nejde a nad technickou marnost svého týmu nepřidává nic navíc, co by jej posunulo nad lepší průměr. Je možné, že je vše jen tím, je možné, že v předchozích letech vyhrával hlavně díky extrémnímu technickému náskoku Mercedesu, je možné, že George Russell je budoucí mistr... A nebo je také možné, že už to Lewisovi H. prostě nejde.

Je mu 37 let a při troše obrazotvornosti by mohl být otcem lidí jako Lando Norris nebo Mick Schumacher. Není to málo let a nikdo v žádném sportu se neudržel na vrcholu věčně, není to fyzicky možné. Všichni výše zmínění přišli a zase odešli. A nebo je to čeká. Přišel tedy čas konce Hamiltonovy vlády, i kdyby náhodou měl skvělou ef-jedničku? Jacky Ickx, legendární belgický pilot, dvojnásobný vicemistr světa F1 a vítěz 24 hodin v Le Mans si to myslí a varuje Hamiltona před chybou v úsudku.

Promluvil o tom v pořadu Race Café nizozemské televize Ziggo, kde hovořil o tom, že úpadek výkonnosti závodního pilota s věkem je náhlý a probíhá s mnohem větší intenzitou, než je člověk ochoten si připustit. „Jakmile zeslábnete, jde to velmi rychle. Mnohem rychleji, než se věci mění, když míříte opačným směrem. Věk je v závodění velmi důležitý - nemůžete porážet Verstappena, Leclerca nebo Norrise, když už jste za vrcholem,” řekl mimo jiné Ickx.

Je to prohlášení, které nelze ignorovat. Ickx je sám řidičským esem první kategorie a úpadek si na vlastní kůži prožil. V F1 skončil v roce 1979 ve svých 34 letech, poslední pódiové umístění zaznamenal v roce 1975. Je pochopitelně třeba říci, že každý má své hranice jinde a zmíněný Jaromír Jágr v době, kdy jiné pozdější hvězdy hokeje začínaly, dávno hrál. A hrál na špičkové úrovni i poté, co ony dávno skončily. O Sébastienu Loebovi by také šlo ztratit pár slov. Přesto je jasné, že na vrcholu nelze být věčně a jen čas ukáže, kdy přijde Hamiltonova chvíle. Možná jsme toho právě svědky, možná ještě ne.

Lewis Hamilton letos zrovna nezáří a Jacky Ickx si myslí, že už ani nikdy nemusí. Při dosažení určitého věku podle něj dochází ke zlomu ve výkonnosti, který už nelze zvrátit a po němž už nelze pomýšlet na boje o nejvyšší příčky. Foto: Mercedes AMG F1 Team

Zdroj: Ziggo Race Café

Petr Miler

