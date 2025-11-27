Bývalému olympionikovi zabavili vzácný Mercedes za stovky milionů a jdou po něm, je teď mezi 10 nejhledanějšími lidmi světa
Petr ProkopecOd deseti k pěti a pak od pěti k nule, přibližně touto cestou se ubíral život bývalého profesionálního sportovce, který se nakonec rozhodl živit trochu jinak. Nad jeho pochybným byznysem se smráká a značná část jeho majetku je v moci úřadů, mezi ním i tato automobilová vzácnost.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Bývalému olympionikovi zabavili vzácný Mercedes za stovky milionů a jdou po něm, je teď mezi 10 nejhledanějšími lidmi světa
27.11.2025 | Petr Prokopec
Od deseti k pěti a pak od pěti k nule, přibližně touto cestou se ubíral život bývalého profesionálního sportovce, který se nakonec rozhodl živit trochu jinak. Nad jeho pochybným byznysem se smráká a značná část jeho majetku je v moci úřadů, mezi ním i tato automobilová vzácnost.
Jedním z nejvzácnějších Mercedesů historie je silniční verze závodního speciálu CLK GTR. V letech 1998 a 1999 jej vzniklo pouze 28 kusů, z čehož navíc dva byly prototypy. Dvacítka se pak pyšnila pevnou střechou, zatímco v pouhých 6 případech šlo o roadstery. A právě jeden z nich nejspíš brzy bude k mání rámci skrze dražbu pořádanou FBI. To není název nějaké nové aukční společnosti, skutečně jde o americkou Federal Bureau of Investigation. K vozu přišla v rámci operace Obří slalom, během níž musela změnit i žebříček 10 nejhledanějších lidí světa.
Přesunout se můžeme k Ryanu Jamesi Weddingovi, jehož prarodiče vlastnili lyžařský resort a jehož strýc byl trenérem kanadského ženského národního lyžařského týmu. A protože jeho otec byl profesionálním lyžařem, nebylo překvapením, že malý Ryan trávil na sněhu víc času než doma. Ve dvanácti letech pak odstartoval kariéru profesionálního snowboardisty a už tři roky poté vyhrál svůj první závod. Zároveň se stal členem kanadského národního týmu, za který dokonce startoval i na olympiádě hrách v Salt Lake City v roce 2002.
Jakkoli ovšem Wedding během své kariéry získal spoustu medailí, na olympiádě skončil až na 24. místě. Poté, co pověsil prkno na hřebík, vyměnil sjezdovky za posilovny a začal pracovat jako vyhazovač. Štěstí pak zkoušel i v realitách, mimo to se ale začal věnovat také pěstování marihuany. V roce 2006 si tak na něj posvítila policie, ovšem jakkoli na jeho farmě našla zbraně, náboje a „hulení“ v hodnotě takřka čtvrt miliardy korun, s Weddingem se jí žádné nelegální aktivity nepovedlo spojit. Bývalý snowboardista tak měl pokračovat ve svém „podnikání” v oblasti drog a přejít na kokain.
Dnes mu úřady kladou za vinu, vybudoval rozsáhlou pašeráckou síť a stal se největším dodavatelem bílého prášku v Kanadě. Podle současné americké ministryně spravedlnosti Pam Bondi měl do Los Angeles ročně importovat 60 tun „koxu” z Kolumbie s pomocí mexického drogového kartelu Sinaloa. Z města andělů se pak kokain údajně dostával do zbytku Spojených států, stejně jako do Kanady. Došlo tedy na velký zátah příhodně pojmenovaný dle jeho sportovního angažmá, tedy onen Obří slalom.
FBI v rámci této operace minulý týden zatkla 10 Weddingových spolupracovníků, stejně jako zabavila celou řadu s ním souvisejícího majetku. A právě do něj spadá zmíněný Mercedes CLK GTR, jehož hodnotu vyšetřovatelé odhadli na 13 milionů dolarů, tedy na takřka 272 milionů korun. Protože americká vláda auta zabavená zločincům prodává v aukcích, bude osud jedné z nejvzácnějších třícípých hvězd podobný, jakkoli zatím je vše otevřené.
Pokud by se tak stalo, nemusíte nutně jen truchlit, že na takový stroj nemáme. Pokud byste narazili na stopu bývalého snowboardisty a svým oznámením byste přispěli k jeho dopadení, můžete si koupi CLK GTR bez problémů dovolit. A ještě vám peníze zůstanou nějaké peníze na provoz, neboť FBI na jeho hlavu vypsala odměnu výši 15 milionů dolarů, což je víc než 313 milionů korun. Protože je ovšem Wedding kromě drogových deliktů podezřelý i z několika vražd, jakkoli se s ním potýkat nebude bez rizika...
Mercedes CLK GTR Roadster vzniknul jen v 6 kusech. Na rozdíl od kupé byl jeho výkon snížen z 631 na 612 koní, točivý moment však narostl ze 731 na 775 Nm. A možná i překvapivě se otevřená verze dočkala také nižší hmotnosti. Nyní jeden exemplář zabavil americký federální úřad pro vyšetřování. Foto: FBI - Los Angeles, CC0 Public Domain
Zdroj: FBI
Bleskovky
- Muž najel s novým kupé Bentley s motorem W12 za pár let neuvěřitelné kilometry, jen za benzin zaplatil tolik, kolik jste vy dali za několik aut
včera
- Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne
26.11.2025
- Pokud bude nové BMW řady 3 opravdu vypadat takhle, bude to pro fanoušky další těžká rána
25.11.2025
Nové na MotoForum.cz
- WRP včera 22:36
- Stručný průřez Salačovy kariéry v Grand Prix včera 16:00
- Furusato o svém debutu v Moto2: „Otřáslo to se mnou“ včera 11:52
- CFMOTO 1000MT-X: pro odvážné dobrodruhy včera 08:00
- Testy WSBK a WSSP - Jerez 2. den 27.11.2025
Nejnovější články
- Muži přestalo topit auto, a tak otevřel kapotu motoru, čekalo ho tam 18kilové překvapení
před hodinou
- Nové BMW řady 3 bylo nafoceno při testech po boku elektrické i3, něco není tak, jak mělo být
včera
- Vzácné auto tragicky zesnulého Paula Walkera je na prodej, dnešní majitel na něm vydělá majlant
včera
- Další automobilky narychlo vrací spalovací motory původně jen elektrickým modelům, sázka na jednu kartu je přivádí ke krachu
včera
- Audi odhalilo nový šestiválcový TDI v A6 s velmi sebekritickou registrační značkou. Vrací se do firmy smysl pro realitu?
včera
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 11.28. 21:12 - GeneHawkins
- Lampárna (stěžovatelna) 11.28. 19:07 - Zajda
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 11.28. 08:39 - abgx1
- Přituhuje 11.27. 19:25 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 11.27. 19:23 - řidičBOB
- VZKAZY 11.27. 17:04 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 11.27. 11:00 - pavproch
- dopsání pneu do TP 11.27. 05:02 - pumr