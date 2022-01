Bývalý novinář zveřejnil, kolik ho loni stála sbírka desítek exkluzivních aut, i když s ní skoro nejezdil před 4 hodinami | Petr Prokopec

V podstatě si splnil svůj sen a po ukončení kariéry automobilového novináře se věnuje spíše farmaření a sbírá výjimečná auta. Dal dohromady úctyhodnou kolekci, kterou si až na neužívá, už udržovat ji při životě ale stojí majlant.

Harry Metcalfe je bezesporu nadšenec tělem i duší. S tím ostatně i zakládal motoristický časopis Evo, kterému následně dlouho šéfoval. Z postu šéfredaktora se pak sice stáhl a prodal svůj podíl ve firmě, která magazín vydávala, z veřejného života však nezmizel. Sice se věnuje spíše práci na své farmě, na Youtube ale rozjel svůj vlastní kanál, kde zveřejňuje hlavně zkušenosti spojené s provozem a údržbou své sbírky exkluzivních aut. Pokud tedy po vlastnictví několika supersportů toužíte, měli byste hltat pomalu každé slovo, které Harry do éteru vypustí.

Nejnověji se tento svérázný youtuber rozhovořil o penězích, které musel loni za svou kolekci utratit. Prim hrál Jaguar XJC (neboli XJ-Coupe) V12, který se čerstvě vrátil z renovace. O té Harry pravidelně informoval, přičemž videa, na nichž se britské kupé vracelo do formy, mají na kontě zhruba 1,8 milionu shlédnutí. Není to až tak překvapivé, neboť vyblednuvší modrý lak nahradila zakázková zelená, s níž dorazilo i více chromu. Mnohem podstatnější je však to, že již plně funguje motor, kterým je 5,3litrový dvanáctiválec

Britská automobilka původně vyrobila jen zhruba 10 500 kupátek, ke kterým přistoupila možná až amatérsky - došlo totiž ke zkrácení rozvoru a naopak k prodloužení dveří, jenž pocházejí z původního sedanu. Pokud byste tedy měli možnost nahlédnout pod vnitřní panely, uvidíte jasně viditelné sváry. I v důsledku toho tak do vozů často teklo a kromě vody do kabiny pronikal značný větrný hluk. S prvním nešvarem ale Harry díky renovaci zvládl zatočit.

Ten druhý pak eliminuje tuningový výfuk, díky kterému kupé produkuje opravdu neskutečný soundtrack. Dvanáctiválec je navíc spojen s manuální převodovkou, načež si Harry může jeho potenciál užívat naplno kdykoli a kdekoli. Jak ale nejspíše již tušíte, levně ho tento vůz rozhodně nevyšel. Za jeho pořízení sice zaplatil pouhých 5 tisíc liber (cca 148 tisíc Kč), ovšem renovace stála zhruba 67 000 GBP (asi 1,98 milionu Kč). Tedy pořádný majlant.

Podobným způsobem pak Harryho konto začala snižovat i Lancia Fulvia Sport, kterou pro italskou automobilku vyráběla karosárna Zagato. Ta tovární kupé přepracovala na fastback, jemuž kromě aerodynamičtějšího kabátu dodala i sportovnější podvozek. Harry pak vlastní pozdní verzi Sport 1600, jenž disponovala jedna-šestkou se 116 koňmi a zvládala jet 190 km/h, a jejíž renovace ho prozatím vyšla již na více než 32 tisíc liber (asi 945 risíc Kč).

Ve srovnání s těmito dvěma vozy pak byla údržba zbytku portfolia, do nějž mimo jiné patří i Porsche 911 Turbo S generace 930, Ferrari Testarossa a F40, Lamborghini Countach, Jaguar F-Type a Project 8 či Rolls-Royce Silver Shadow, vlastně lacinou záležitostí. Celkově totiž Harry loni za svou garáž resp. její obsah v podobě asi 20 aut a 16 motorek utratil 106 tisíc liber (3,13 milionu Kč). Za tím ovšem stojí hlavně skutečnost, že spíše než cokoli jiného používal k ježdění Toyotu Yaris GR.

Pokud se tedy rovněž hodláte stát majiteli působivé sbírky, musíte si uvědomit, že ta vás bude stát obrovské peníze i ve chvílích, kdy stojí. Nemusí jít přitom notně o rozsáhlou renovaci, nýbrž třeba jen nahrazení zpuchřelých hadiček. Jakmile totiž kvůli nim musí prakticky všechny komponenty pryč, rázem začínají vzduchem létat statisíce korun. Život se sporťáky tedy vskutku není levný, zvláště pokud s nimi chcete aspoň mít možnost jezdit (pak do hry vstoupí i pojištění) a sbírku postupně zvelebovat. Harryho ta jeho vyšla na více jak 260 tisíc Kč měsíčně, to už chce opravdu vysoké průběžné příjmy, abyste měli také na něco jiného.

Harry Metcalfe pořídil Jaguar XJC s motorem V12 (na snímcích je šestiválcová verze) za pouhých 5 tisíc liber, renovace jej však stála dalších 67 000 GBP. Ilustrační foto: Jaguar



K expertům pak musela i Lancia Fulvia Sport montovaná karosárnou Zagato, za kterou již Harry zaplatil přes 32 tisíc liber. Ani s jedním vozem toho přitom mnoho nenajel, povětšinou však stál i zbytek jeho garáže v daleko lepším stavu, celkem za její udržování musel loni dát přes 3,1 milionu. Ilustrační foto: Lancia

