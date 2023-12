Bývalý pilot Formule 1 přirovnal ježdění s elektrickou Formuli E k sexu s nafukovací pannou, odkud to asi ví? před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Team WRT, tiskové materiály

Berme to s humorem, jak to ostatně jistě bylo i vyřčeno, přesto člověku vrtá hlavou: Když něco srovnáváte s něčím, musíte přece mít zkušenosti s obojím. Robert Kubica tak zřejmě nemá zkušenosti jen s mnoha kategoriemi motorsportu.

Někdo má rád holky a jiný zase vdolky. Zatímco tedy někdo nedá na elektromobilitu dopustit, další s ní má problém. Do druhého tábora se aktuálně zařadil polský závodník Robert Kubica, který poměrně kontroverzně uvedl, že řídit elektrickou Formuli E je totéž, jako „mít sex s nafukovací pannou“. I proto prý nemá sebemenší zájem stát se součástí tohoto šampionátu.

Je nicméně otázkou, jak moc toto vyjádření můžeme brát vážně. Kubica totiž ještě v roce 2016 po Formuli E toužil, tedy alespoň dle dobových informací. Ty potvrzuje i skutečnost, že hned následující sezónu elektrický monopost otestoval. A znovu se do jeho kokpitu vrátil v roce 2020. Pár dní po prvním oťukání ovšem uvedl, že „nešlo o skutečný test. Jen jsem chtěl vědět, zda vůbec něco takového dokážu řídit. Momentálně nicméně nemám žádné plány týkající se Formule E“.

V této souvislosti je třeba připomenout, že polský závodník měl v únoru roku 2011 hrozivou nehodu, při které málem přišel o pravou ruku. I přestože jej ovšem mnozí v té chvíli odepsali, Kubica se k motorsportu vrátil již o pouhý rok a půl později. Nejprve šlo o WRC, v roce 2018 se ovšem znovu stal i součástí šampionátu Formule 1. Posledních pár let se pak věnuje hlavně vytrvalostním závodům, a to v rámci kategorie LMP2.

Ve srovnání s těmito závodními speciály se ovšem monoposty Formule E trochu liší, jejich hmotnost totiž původně činila 920 kg, než klesla na 900 a aktuálně na 840 kg. Řízení přitom nedisponuje posilovačem, zatímco provizorní městské okruhy jsou poměrně úzké a zatáčkovité. To vyžaduje skutečně pevnou ruku, pročež lze věřit tvrzení, že si Kubica skutečně chtěl pouze vyzkoušet, zda tato kategorie náhodou pro něj už není nedosažitelná.

„Nemám nic proti elektromobilům na závodních okruzích,“ uvedl po onom druhém testu, na který došlo v dubnu 2020. „Měl jsem ostatně řadu nabídek a odmítl jsem velké množství peněz. Pro mě je ale podstatné, aby soutěžní speciál vydával nějaký zvuk. A vždy si také budu pamatovat tu vůni, když jsem v roce 2006 stál v boxové uličce a kolem mne projel Alonso v Renaultu,“ říká dnes. I proto nakonec míří k Ferrari, za které příští rok bude startovat v Le Mans.

K jeho komentáři se nově vyjádřil Lucas di Grassi, který se v sezóně 2016-2017 stal šampiónem Formule E. Ten v žertu uvedl, že jeho zkušenosti týkající se sexu s nafukovací pannou jsou nulové. „A pokud o tom něco ví on, pak s ním rozhodně není něco v pořádku,“ dodal. To je poměrně trefná poznámka. Ale berme s humorem i Kubicovo vyjádření, byl to nejspíše jen vtipný příměr, víc nic.

Robert Kubica letos jezdil za tým WRT ve vytrvalostních závodech. V kategorii LMP2 spolu s Rui Andradem a Louisem Delétrazem získal první místo. Od příštího roku se pak bude střídat se zatím neupřesněnými kolegy v kokpitu Ferrari 499P. Foto: Team WRT, tiskové materiály

Zdroj: e-Formula

Petr Prokopec

