Bývalý prodavač zmrzliny prodal svou „automobilovou" jachtu za skoro čtyři miliardy, dál si žije svůj sen

/ Foto: Lürssen, tiskové materiály

Pokud máte pocit, že ze stánku s párky v rohlíku nejde udělat kariéru, tento muž by s vámi dozajista nesouhlasil. Teď je to král prodeje náhradních automobilových dílů a jeho životní osud se odráží i v jeho miliardových jachtách.

Dvacet milionů Eur neboli 492 milionů korun je opravdu tučnou sumou, kterou by průměrný Čech vydělával zhruba tisíc let, i kdyby nic nejedl a nezaplatil ani korunu na daních. Nový majitel známé jachty Kismet je ovšem získal jen tak, a to díky slevě, která přišla se změnou agentury zastupující původního vlastníka. Tím byl pakistánský miliardář Shadid Khan, který se Kismet pokoušel prodat již od počátku roku. Dočkal se ovšem až během letošního léta, kdy došlo pomalu na transakci dekády. I přes onu redukci ceny totiž jachta změnila majitele za neskutečných 149 milionů Eur (3,665 miliardy korun).

Na první pohled může být překvapením, že někdo zaplatil takové peníze za loď, která byla poprvé spuštěna na vodu již v roce 2014. Nicméně devítileté stáří na Kismetu nepoznáte, i proto, že Khan neměl problémy s její údržbou. Jachtu ostatně pravidelně pronajímal, přičemž zájem nebyl zrovna malý. Mimo jiné za tím stála kombinace „šampaňského a kaviáru“, která se odrazila i na barevné kombinaci venkovního nátěru. Uvnitř pak na 16 hostů čeká „uvolněný luxus“. Tedy v podstatě vše, nač si vzpomenete.

Na jachtě se nachází osm kajut, a to včetně dvou VIP apartmánů a zázemí pro majitele. Ten má vyhrazenou hned půlku horní paluby, přičemž využívat může dvou soukromých koupelen, vířivky, pracovny a má přímý přístup k helipadu. Fitness centrum, privátní lázně či třeba prostorný salónek s krbem a pianem je nicméně již k dispozici všem. Stejně jako obří bar, který lze proměnit na noční klub. Zmiňovaný helipad pro změnu může při nevyužívání zaskočit za basketbalové hřiště.

Skutečnou pozornost si nicméně žádá hlavně tzv. Mořská kajuta. Ta je usazena na spodní palubě, přičemž s pomocí tlumičů a hydrauliky vyrovnává pohyb lodi. Pokud tedy trpíte mořskou nemocí, uvnitř vám špatně nebude. Zvláště když stejně jako u zbytku lodi byl také zde využit motiv Art Deco. Veškeré interiéry tak působí uklidňujícím dojmem. A pochopitelně i luxusním, jak potvrzuje třeba 350kilový křišťálový lustr v atriu či venkovní lounge se speciálním ohništěm.

O pohon jachty se stará dvojice dieselových motorů Caterpillar 3516-C, z nichž každý produkuje 2 720 koní. Kismet přitom dokáže vyvinout maximální tempo 17 uzlů (32 km/h), při tom cestovním (12 uzlů neboli 22 km/h) pak na jedno dotankování zvládá urazit šest tisíc námořních mil (přes 11 tisíc km). Na délku pak loď měří 95,2 metru, pročež není překvapivé, že kromě hostů na ní má dočasný domov i 27 členů posádky. Khan nicméně zmiňoval, že pořádat na ni lze party až pro 270 osob.

Název jachty lze přeložit jako osud. Khan se pro něj nerozhodl poprvé, přičemž v samotné lodi se odráží jeho splněný americký sen. Rodnou hroudu totiž opustil jako teenager. Aby mohl studovat na univerzitě v Illinois, vydělával si umýváním nádobí a prodejem zmrzliny ve stáncích. Následně si otevřel menší obchod s autodíly, který ovšem začal více než skvěle prosperovat. Dnes tak pro Khana pracuje 13 tisíc lidí, přičemž jeho firma má hodnotu 4,4 mld. USD (101,4 mld. Kč).

Vůbec první jachtu, 39metrovou Gallant Lady, si Khan koupil již v roce 1999, a to od svého zákazníka, známého prodejce aut Jima Morana. Ta mu ovšem postupem času přišla malá, proto si u společnosti Lürssen zadal stavbu 68metrové lodi, jíž pojmenoval rovněž Kismet. Tu pak následně v onom roce 2014 vyměnil za osud s pořadovým číslem dva. Její vzhled již měl odrážet jeho podnikání, byť automobilové prvky v ní budete asi chvilku hledat.

Jsme opravdu zvědavi, s čím přijde Khan příště. Znovu se nicméně dá vsadit na automobilové téma, které ostatně bylo spojené i s prvním Kismetem. Ten byl totiž vůbec první jachtou Lürssenu, u které byla použita dvoupatrová strojovna zvaná katedrála. „Někteří lidé si sice myslí, že jde o plýtvání místem, nicméně já mám velmi dobré zkušenosti z továren, díky kterým vím, že příjemné pracovní prostředí lidi lépe motivuje,“ říká k tomu Khan. A my nemůžeme než souhlasit.

Shadid Khan již není majitelem Kismetu s pořadovým číslem dvě. Něco nám ovšem říká, že na cestě je nová jachta, která bude ještě působivější. To ovšem neznamená, že by nový vlastník 95metrové lodi trpěl v jakémkoli ohledu. Foto: Lürssen, tiskové materiály

Zdroj: Boat International

Petr Prokopec

