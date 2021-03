Bývalý šéf Formule 1 promluvil o návratu Schumachera do seriálu, má radost i obavy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haas F1 Team

Letošní ročník královny motoristického sportu bude po mnoha letech prvním, ve kterém uvidíme ve startovním poli opět člověka jménem Schumacher, tentokrát Micka. Co na to Bernie Ecclestone?

Bernie Ecclestone loni v říjnu oslavil devadesáté narozeniny. O tak požehnaném věku může řada lidí jen snít, přičemž většina se jej dožívá jen s nemalými zdravotními potížemi. Někdejší principál Formule 1 je ale stále nadmíru vitální, což dokázal mimo jiné i tím, že zplodil syna, který se narodil jen pár měsíců před jeho životním jubileem. Věnovat se evidentně nehodlá pouze otcovským povinnostem, chvilku si zvládá udělat i na komentáře, jenž jsou spojené s letošní sezónou F1.

Další kolo turbohybridní éry královské motoristické disciplíny odstartuje již příští víkend v Bahrajnu, přičemž ve startovní listině bude po letech figurovat znovu poutavé příjmení. Za tým Haas totiž bude jezdit Mick Schumacher, tedy syn sedminásobného šampiona. Právě stáj, která jej angažovala, však dělá Berniemu starosti. Jak řekl v rozhovoru pro Sport1, německý mladík podle něj nebude mít šanci prokázat, jaké kvality v něm dřímají. A co je možná podstatnější, nebude se mít od koho učit.

„Schumacher, to je jméno, které ve Formuli 1 jednoduše musí být!“ začíná radostně Ecclestone, který na éru Michaela Schumachera vzpomíná velmi rád. I osobní kouzlo německé legendy pomohlo Berniemu E. udělat z ef-jedniček multimilardový byznys, na to prý britský byznysmen nemůže nikdy zapomenout: „Michael je prvotřídní člověk. Hezká věc, kterou o něm mohu říci: Nikdy s ním nebyly žádné problémy. Bylo těžké ho nemít rád,” říká dnes Ecclestone, v rozhovoru ale mluvil hlavně o jeho synovi.

„Je mi ho líto, neboť má opravdu velký potenciál,“ říká k Mickovu angažmá a pokračuje: „Ten by dokázal více naplnit, kdyby byl obklopen jinými lidmi. Nejsem si jist, že se v té stáji může něčemu naučit. Nemá tam vlastně nikoho, kdo by jej mohl naučit mnoha věcem. Spoléhat se tak bude muset hlavně sám na sebe,“ uvedl Ecclestone s odkazem na to, že Haas bude mít nejméně zkušenou jezdeckou dvojici, neboť nováčkem je i Nikita Mazepin.

Bernie by přitom Micka viděl raději „v týmu, jako je Red Bull. Tato stáj ví, jak vyhrávat závody a má i lidi, kteří jej mohou podporovat tak, jak je třeba. Jeho výkony ve Formuli 2 byly fantastické. V jeho současném týmu to ale tak jednoduché mít nebude.“ S tím pochopitelně lze souhlasit, nicméně je třeba připomenout, že ani Michael Schumacher nezačínal na vrcholu, nýbrž u Jordanu. I tato stáj v onom roce 1991 debutovala a za celou sezónu získala jen 13 bodů.

Haas by navíc pro letošek měl mít mnohem větší podporu Ferrari, za čímž stojí mimo jiné i Mickovo angažmá. Německý mladík tedy může jen překvapit, ostatně dle Ecclestona „zdědil mnoho z geniality svého otce. Byl bych tedy velmi zklamán, kdybychom se od něj v budoucnu nedočkali velkých výsledků.“ Ty přitom možná přijdou dříve, než by kdokoliv čekal, neboť dle šéfa Scuderie Ferrari Mattia Binotty by Mick mohl za italskou stáj jezdit již v roce 2023.

Zda se tak stane či nikoliv, není pochopitelně jisté, ostatně o mnohém bude rozhodovat právě letošní sezóna. Platí to i v případě Sebastiana Vettela, dalšího Němce v poli, který vyměnil právě Ferrari za Aston Martin. Dle Ecclestonea za tím stál hlavně ten fakt, že čtyřnásobný mistr světa je velmi citlivý. A potřebuje, aby byl milován. Takové lásky se mu ale u Scuderie nedostalo. Britská stáj však má být jeho šálkem kávy. „Věřím proto, že v ní uspěje.“ Na letošek jsme tedy zvědavi.

Bernie Ecclestone má pocit, že Mick Schumacher v týmu Haas patřičně nevynikne. Ovšem ani jeho otec nezačínal ve vrcholné stáji, nakonec to však dotáhl až k sedmi titulům mistra světa. Foto: Haas F1 Team

Zdroj: Sport1

Petr Prokopec