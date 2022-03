Bývalý šéf McLarenu si nechává skoro za miliardu stavět dům s podzemní galerií aut a tajným tunelem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Je strůjcem úspěchu McLarenu ve Formuli 1 i jeho pozdější existence coby výrobce silničních aut. Svůj podíl v britské automobilce i týmu F1 ale prodal a za utržené peníze si nechává stavět rezidenci, za níž by se nemuseli stydět ani padouši z bondovek.

Rona Denise lidé hlavně hlavně jako šéfa a spolumajitele McLarenu. Jeho profesní kariéra nicméně odstartovala již v roce 1966, kdy začal jako mechanik v pouhých osmnácti letech pracovat pro tým Cooper Formula One. Již v roce 1971 založil vlastní stáj Rondel Racing, se kterou nejprve dosáhl úspěchů v F2, než zamířil do královské motoristické disciplíny. Jelikož měl ale problémy s financováním, musel se nakonec stáhnout a vrátit do nižších disciplín. V roce 1980 se však triumfálně vrátil, neboť se mu za pomoci sponzorů povedlo odkoupit zmíněný McLaren.

V čele stáje zůstal až do roku 2009, přičemž během té doby tým získal řadu pohárů konstruktérů i jezdeckých mistrovských titulů. Jeho poněkud svérázný přístup jej ovšem dostal do konfliktu s dalšími investory, zejména pak s Mansourem Ojjehem. A jakkoli se nakonec v roce 2014 do čela vrátil, stalo se tak s podmínkou, že si zajistí dostatečné financování, aby mohl odkoupit kontrolní balík akcií. To se nicméně nepovedlo, načež Dennis nejprve v listopadu 2016 prohrál soud s ostatními podílníky, než mu v lednu 2017 vypršel kontrakt.

V červnu 2017 pak Dennis souhlasil s tím, že odprodá veškeré zbývající akcie v divizích McLaren Technology Group a McLaren Automotive. Za ně měl obdržet 275 milionů liber (cca 8,3 mld. Kč), což hodnotu jeho majetku zvedlo na odhadovaných 450 mil. GBP (asi 13,6 mld. Kč). Krátce na to se přitom bývalý šéf britské stáje rozhodl, že odkoupí 175akrový pozemek v Remenhamu v hrabství Berkshire. O rok později pak od stavebního úřadu získal povolení, že může zahájit výstavbu vskutku velkolepé rezidence.

Momentálně se Dennis pochlubil s plány, jak má jeho útočiště vypadat. Hlavní budova bude mít tři nadzemní a jedno podzemním podlaží. To bude vyhrazeno především automobilové galerii, kde se bude nejlépe vyjímat jeho rozsáhlá automobilová sbírka, vyjma samotných aut nicméně nebude chybět ani myčka a servis. To je jistě rozumné, neboť tím padá riziko, že by se čtyřkolové klenoty poškodily třeba během přepravy.

Počítat lze nicméně také s „miliardářským standardem“, byť také v tomto případě Dennis vše posunul na vyšší úroveň. V podzemí se tedy bude nacházet nejen ona galerie, ale i soukromé kino, vinný sklípek, kadeřnictví a salón krásy. Samozřejmostí je pak i tělocvična, stejně jako rozsáhlé relaxační zázemí, jehož součástí se kromě finské a parní sauny, bazénu a masážního salónu stanou také římské lázně. Důchod si tedy čtyřiasedmdesátiletý Dennis bude moci patřičně užívat.

Tím jsme nicméně neskončili, zmínit je třeba rovněž čajovnu, knihovnu či pracovnu. Ty se však již stejně jako kuchyně, obývací pokoj nebo šest ložnic již budou nacházet v nadzemních patrech. Do podzemí se ale ještě musíme vrátit, a to kvůli dílu, za které by se nestyděli ani padouši ze světa Jamese Bonda. Dennis si totiž nechá vystavět tajný tunel, který bude jeho sídlo propojovat s přístavištěm na řece Temži, kde bude mít zakotvenou loď. To kdyby se potřeboval potají vytratit.

Kdy přitom komplex bude hotov, Dennis neupřesnil. S ohledem na jeho věk nicméně doufáme v co nejbližší termín. I když pokud zvážíme, že takovému Bernie Ecclestoneovi je již 91 let, a přesto se mu povedlo předloni zplodit syna a elánu má dostatek, pak je možné, že i další ikona Formule 1 tu s námi bude ještě dlouhou dobu.

Ron Dennis si nechává stavět sídlo, ve kterém bude značná část věnována autům, které ho provází celý život. Součástí garáže bude i myčka a servis, z podzemí pak bude možné se tunelem potací přesunout až k řece Temži. Foto: McLaren

Zdroj: Daily Mail

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.