Bývalý šéf Škody chce, aby lidé znovu začali milovat značku VW, dělá ale vše pro pravý opak

/ Foto: Škoda Auto

Je to pozoruhodná zápletka sama o sobě, to správné rozuzlení pro Thomase Schäfera ovšem mít může. To by ale musel zavelet k tomu, aby VW pod jeho vedením znovu nabízel auta šitá na míru zákazníkům, ne normám a politickým objednávkám.

Minulý měsíc koncern VW představil své výsledky za první letošní pololetí. Na žádná překvapení nedošlo, neboť dolů letěla jak výroba, tak prodeje. A nejinak tomu bylo i v případě zisku. Němci se nicméně přesto byli do prsou, neboť dodávky elektrických aut vzrostly o 27 procent. Pokud si nicméně uvědomíme, že šlo pouze o 217 tisíc vozů, za kterými navíc stály téměř všechny značky koncernu, pak je na místě spíše ťukání si prstem na čelo. Opravdu tedy není překvapivé, že dosavadní šéf koncernu Herbert Diess bude od 31. srpna ve Wolfsburgu personou non grata.

Na místo Diesse byl dosazen Oliver Blume, dosavadní i budoucí šéf Porsche, který sázku na jedinou kartu až tak nepodporuje. Nejde nicméně o jedinou rošádu, od 1. července má totiž nového šéfa i Volkswagen jako takový. Stal se jím Thomas Schäfer, tedy bývalý šéf Škody, jehož angažmá v Mladé Boleslavi bylo opravdu krátké. Ten si pak vytyčil hned tři cíle, jichž chce co nejdříve dosáhnout. Minimálně u toho prvního si však nejsme jisti, zda vůbec má šanci uspět.

Schäfer totiž uvedl, že chce, aby se „VW stal znovu milovanou značkou“. To je jistě chvályhodné, ovšem dosáhnout toho lze jen tak, že Němci budou znovu vyrábět auta pro zákazníky, nikoliv dle přání byrokratů z Bruselu. Jenže právě s něčím takovým nový šéf Volkswagenu nepočítá. Místo toho se chce zaměřit na výstupy v médiích a stejně jak na reklamu. Zároveň značka dle něj potřebuje více aut, jako je chystaný elektrický sedan s kódovým označením Trinity, který má být osazen autonomním řízením úrovně SAE4.

Pokud si nyní mnete oči a znovu ťukáte prstem na čelo, nedivíme se vám. Pro značnou část lidí je auto pouhým dopravním prostředkem, s jehož pomocí se potřebují dostat do práce, na nákup či o víkendu na chatu. Je jim přitom i jedno, jaké má ústrojí pod kapotou - podstatné pro ně je, aby moc nestálo a splňovalo jejich představy o té či oné použitelnosti. Elektromobil s takřka úplným autopilotem je nicméně pravým opakem klíčových priorit.

Skutečně by nás tedy zajímalo, jakým způsobem chce Schäfer přesvědčit třeba rodiny, že jejich děti již několikeré Vánoce zažily, a proto je mohou v příštích letech odepsat. Stejně jako narozeniny, dovolené a ve finále i obyčejné jídlo. Místo toho si totiž budou moci za pár milionů korun pořídit auto, které jim sice umožní sundat ruce z volantu, ovšem jen na pár kilometrů, než elektromobilu dojde šťáva. Jelikož ale kvůli němu i prodají chatu, vlastně nebudou mít důvod cestovat.

Pojďme ale dále, a to ke druhé prioritě. Ta počítá s větším propojením Volkswagenu, Seatu, Cupry, Škody a divize užitkových aut. Schäfer chce co nejvíce zeštíhlit náklady, načež tyto značky budou sdílet ještě více komponentů než dosud. „Neznamená to ovšem, že si budou podobnější. Ve skutečnosti tomu bude právě naopak,“ říká. Což v podstatně znovu vede „nelásce”, neboť nemastná neslaná koncernová auta nabízená v pěti hávech dříve slavných značek ještě nikdo nemiloval.

Tím se dostáváme do finále, jenž ale víceméně jen shrnuje, co jsme zmínili. Nový šéf VW totiž počítat hned se dvojí transformací, kdy nepůjde jen o přechod od spalovacích aut k elektromobilům, ale i o přechod od elektromobilů k autonomním vozům. Tím jsme se ale v rámci tohoto bludného kruhu dostali zpět na začátek. Tedy k produkci, jenž je chtěná úředníky, ovšem nikoliv zákazníky. Takhle VW nikdo znovu milovat nezačne, své fanoušky si získal hlavně v dobách Ferdinanda Piëcha, který šel v podstatě přesně opačnou cestou, než jakou dnes chce kráčet Schäfer.

ID.3 aktuálně v Česku startuje na 1 228 900 Kč, za což dostáváte 204 koní, stovku za 7,9 s, maximálku 160 km/h a udávaný dojezd 415 km. Foto: Volkswagen



Za prakticky stejné peníze dostanete BMW 320d Touring se 190 koňmi, které zvládá stovku za 7,1 s, má o 70 km/h vyšší maximálku, ujede 1 156 km na jedno natankování a během pár minut si je dá klidně znovu. Kterou značku budete milovat? Ta z Wolfsburgu to jistě není. Foto: BMW

