Bývalý šéf stáje F1 by Hamiltonovi pro jeho chování ukázal dveře, dává zajímavou analogii

Lewis Hamilton zůstává bez práce a podle informací bývalého šéfa stáje Jordan je to proto, že trvá na tom, aby mu Mercedes dal více peněz a ještě mu dopřál zvláštní roli ve firmě. Pro jeho neskromnost by jej Eddie Jordan vyrazil.

Uvidíme Lewise Hamiltona na konci března na startu úvodní letošní Velké ceny Bahrajnu? To je otázka, na kterou dnes nemá odpověď ani sám britský pilot. Na sklonku loňského roku sedminásobnému šampionovi vypršela smlouva a nový kontrakt stále neexistuje. Jeho předchozí požadavky měly být odmítnuty samotným šéfem Daimleru Olou Källeniem a Hamilton má nyní hrát tak trochu vabank - buď dosáhne svého, nebo ze sportu nadobro odejde.

Je to od něj nepochybně troufalé. Jakkoliv nechceme nikterak snižovat Hamiltonovy schopnosti, je nepochybné, že k vyrovnání sedmi mistrovských korun Michaela Schumachera mu výrazně napomohl nedostižný vůz Mercedesu. To bylo jasně patrné při loňské Velké ceně Sakhiru, kdy za britského pilota nakaženého koronavirem musel zaskočit George Russell. Ten se ve Formuli 1 pohybuje teprve druhým rokem, přičemž s Williamsem dosud startovní pole uzavíral. Nyní ale stačilo, aby usedl do stříbrného šípu a rázem vedl. A nebýt technických problémů a zmatků ze strany týmu, mohl s přehledem zvítězit.

Přesto má Hamilton jistě svou cenu, jeho konzistentně vysoká výkonnost je nesporná. Jen o jeho schopnosti tu ale nejde. Nesmíme zapomínat ani na to, že automobilky včetně Mercedesu opravdu silně zasáhla koronavirová pandemie. Třícípá hvězda navíc měla řadu potíží již před jejím příchodem a musela sáhnout po snížení stavů i platů. V takovém případě je pochopitelné, že šéf firmy nechce vyšším požadavkům Hamiltona vycházet vstříc - i kdyby se to v účetnictví firmy „ztratilo”, nejde o dobrý signál.

A co Hamilton vlastně žádá? Eddie Jordan, bývalý majitel a šéf stáje Jordan a stále výrazná postava světa Formule 1 říká, že je o tom velmi dobře informován a Hamilton prý požaduje po Mercedesu roční gáži 50 milionů liber, tedy asi 1,47 miliardy korun. Navíc se nespokojí s ročním kontraktem a aby toho nebylo málo, touží po „významnější roli u Mercedesu”. Co to přesně znamená, nevíme, všechno dohromady ale dobře vysvětluje, proč jednání váznou.

Kompromis se prý stále hledá, v tomto ohledu má ale Hamilton štěstí, že v čele stáje potažmo Daimleru stojí Totto Wolff resp. Ola Källenius a nikoli Eddie Jordan. Ten dále uvedl, že „pokud bych byl šéfem Daimleru, ukázal bych mu dveře - a řekl, že buď bude jezdit za našich podmínek, nebo může jít.“

To jsou poměrně silná slova, Jordan ale nezůstal jen u nich. K dobru dává i zajímavou analogii, dosud nikdy nezveřejněnou vzpomínku na pragmatickou reakci Bernieho Ecclestona po smrti Ayrtona Senny. „I když byl Bernie šokovaný a smutný stejně jako všichni ostatní, byl vůbec prvním, kdo se dal znovu dohromady. Tehdy nám řekl: 'Teď je třeba přestat truchlit, neboť každý je nahraditelný.' A právě to by si Lewis teď měl uvědomit,“ dodává Jordan.

Je přitom třeba dodat, že jakkoliv chladně a necitlivě takové prohlášení zní, není odtržené od reality. Formule 1 není Hamilton a sám britský pilot dnes už ani nemá na výběr - může dostat jen poslední volné sedadlo u Mercedesu, nebo si sbalit fidlátka. Jakkoliv pořád předpokládáme, že na dohodu spíše dojde než nikoli, může se skutečně stát, že šéf Mercedesu řekne prostě ne a zkusí štěstí s někým, kdo Hamiltonovu práci zkusí zastat za nepatrný zlomek jím požadovaných peněz. Spousta dobrých pilotů by ostatně angažmá u Mercedesu v současné situaci brala i zadarmo.

