Bývalý technik celý život snil o bydlení v dopravním letadle, na stará kolena si svůj sen splnil před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Boeing, tiskové materiály

Miliony korun se dají utratit za zajímavé auto, za slušný byt anebo také za letadlo, ve kterém můžete bydlet. Hlavní postava tohoto příběhu zvolila poslední zmíněnou možnost a dnes žije život jako málokdo jiný.

Svůj vysněný domov si každý představuje trochu jinak. Zatímco pro řadu nadšenců do čtyř kol by ideálem byla obří a pochopitelně plně vybavená garáž, ke které by jen tak mimochodem byla přidružena koupelna, kuchyně a ložnice, jiní si ve své fantazii představují zámek jako z pohádek. Dnes třiasedmdesátiletý Bruce Campbell měl nicméně trochu jiný sen. Když v 15 letech zahlédl v televizi vrakoviště letadel, rozhodl se, že až jednou vyroste, jedno si pořídí a bude bydlet právě v něm.

S realizací své vize nicméně Campbell začal až po příchodu nového milénia. V té době byl již vlastníkem 10akrového pozemku v Portlandu v Oregonu, za který zaplatil 25 800 dolarů (dnes asi 587 000 Kč). Zbývalo pouze dostat na něj pouze ono letadlo. Kvůli tomu někdejší technik najal spediční a logistickou firmu, která ovšem musela budoucí obydlí najít. Štěstí měla po pár měsících, kdy v Řecku objevila vysloužilý Boeing 727-200 vyrobený v roce 1977.

Toto letadlo má zajímavou historii, postaralo se totiž o transfer pozůstatků jednoho z někdejších nejbohatších lidí světa, Aristotla Onassise. Campbella vyšlo na 100 tisíc dolarů (2,27 mil. Kč), přičemž dalších 20 tisíc dolarů (455 000 Kč) musel zaplatit za dopravu. V jejím rámci bylo třeba odmontovat i motory letounu. Během následujících dvou let pak někdejší technik utratil ještě dodatečných 15 tisíc dolarů (342 000 Kč), s jejichž pomocí učinil Boeing obyvatelným.

Součástí neobvyklého obydlí je jak sprcha, tak pračka či lednička. Nechybí ani mikrovlnka či toustovač, ten nicméně Campbell využívá jen minimálně. „Jsem blázen do techniky. Vlastně vůbec nevařím, takže kuchyň je pouze minimální,“ uvádí. Souběžně s tím poukazuje na řadu palubních systémů, které jsou i nadále funkční. Momentálně navíc pracuje na obnovení starých počítačů, stejně jako na další renovaci letounu.

Campbell stojí provoz jeho obydlí měsíčně na zhruba 370 dolarů (8 500 Kč), z čehož 220 USD (5 000 Kč) tvoří pozemková daň a zbytek padá na elektřinu. Aby měl na úhradu nákladů, nabízí lidem prohlídku svého domova. „Nijak nelituju toho, že jsem se hnal za svým snem,“ dodává s tím, že jednou snad bude využito, možná i podobným způsobem, každé letadlo, které bude vyřazeno ze služby.

Boeing 727 byl ve výrobě v letech 1962 až 1984, přičemž za tu dobu vzniklo 1 832 exemplářů. Jeden z nich, konkrétně ten, který se postaral o převoz ostatků Aristotla Onassise, si bývalý technik Bruce Campbell na důchod předělal na neobvyklý domov. Ilustrační foto: Boeing, tiskové materiály

Zdroj: CNBC

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.