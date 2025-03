Carlos Tavares dostal za přivedení Stellantisu do problémů nepochopitelně mnoho peněz, domů si po odchodu nese miliardy včera | Petr Miler

A další peníze ještě dostane, i když ve firmě nepůsobí a zanechává po sobě spoustu problémů. Nejsme závistiví, přesto si musíme položit dvě otázky: Opravdu by to nedělal za méně? A opravdu by se našel někdo druhý, kdo by mu byl ochoten za stejné služby zaplatit tolik či víc?

Platy nejvýše postavených manažerů bývají lidem trnem v oku, často za tím ale nestojí nic než obyčejná závist. Je jasné, že někdy až miliardové odměny dráždí, pokud ale někdo úspěšně vede obří globální korporace zaměstnávající klidně statisíce lidí tak, aby prosperovaly a vydělávaly desítky a stovky miliard akcionářům, pak i to může být přiměřená suma.

Pak jsou tu ovšem lidé, jejichž přispění podobnému výsledku je sporné. Někdy bychom si jej troufli označit za nulové, když se někdo kupř. sveze s pozitivním makroekonomickým vývojem, někdy i za záporné, když firmě víc ubližuje než dává. Do poslední škatulky lze zařadit Carlose Tavarese, který se dlouho tvářil jako spása Stellantisu, který dosud jako jediný vedl, nakonec se ale odkopal jako absurdní dogmatik, jenž mál lví podíl na tom, že zisky firmy padají k nule a má spoustu problémů, z nichž se snadno bude lízat roky.

Odměna za to? Pár ran na holou? Omyl, přátelé, jde o miliardy korun.

Jak detailně rozebírají kolegové z Motor1, CEO Stellantisu sice pobíral relativně (relativně!) skromný plat ve výši okolo 2 milionů Eur za rok (cca 50 milionů Kč), ale na různých bonusech a odměnách si za svá léta u firmy přišel postupně na - podržte se - 102 192 256 Eur. Žádná čísílka nám neujela, je to skoro 2,6 miliardy Kč.

Navíc to není vše, další 2 miliony Eur dostane letos, i když pro společnost nedělá, 10 milionů Eur pak na cestu v roce 2026. A k tomu ještě 800 tisíc akcií firmy, jejich aktuální hodnota je ale předem započítaná mezi výše zmíněných kompenzacích. To jsou slušné peníze za roli... žáby na prameni, co říkáte?

Možná to označíte za normální a možná to tak je. Ale o podobných odměnách by měl rozhodovat trh a nejsme si jisti, zda tady takový existuje. Opravdu by Tavares podal výpověď, kdyby si vydělal třeba jen miliardu? Nebo 500 milionů? A opravdu by se našla jiná automobilová společnost, která by za ním při jeho výsledcích přišla a řekla: „Carlosi, prdni na Stellantis a jeho jednu miliardu, dáme ti dvě!?” Nejsme o tom přesvědčeni, ani trochu...

Carlos Tavares toho v roli šéfa Stellantisu nakonec mnoho nepředvedl. Ale odměna za jeho představení je velmi štědrá. Foto: Stellantis

