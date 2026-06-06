Čechy milovaný, ale jinde nechtěný propadák VW koupíte po konci výroby i jako špičkový kombík za skoro směšné peníze
Petr MilerNa trhu s ojetinami lze někdy využít i toho, že preference Čechů jsou přece jen trochu jiné než zákazníků z velkých evropských zemí. A levně tak koupit auto, které by tu teoreticky mělo být drahé, neboť jeho ceny určuje hlavně nevalný zájem v okolních zemích.
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Čechy milovaný, ale jinde nechtěný propadák VW koupíte po konci výroby i jako špičkový kombík za skoro směšné peníze
6.6.2026 | Petr Miler
Na trhu s ojetinami lze někdy využít i toho, že preference Čechů jsou přece jen trochu jiné než zákazníků z velkých evropských zemí. A levně tak koupit auto, které by tu teoreticky mělo být drahé, neboť jeho ceny určuje hlavně nevalný zájem v okolních zemích.
Může se zdát, že jeho příběh začal docela nedávno, faktem ale je, že stylový liftback, který měl navázat na podobně střižený Passat CC a v případě úspěchu snad i nahradit příbuzný Passat, začal Volkswagen vyrábět už v roce 2017. Vždy jsme měli pocit, že tohle auto se povedlo, jenže bez image modly střední třídy se Arteonu zmíněný záměr splnit zdaleka nepodařilo. Kupce si tak vždy hledal obtížně, někde i zcela marně.
Situaci nezachránil ani facelift, a tak přišlo, co přijít muselo - rychlý pokles hodnoty dříve pořízených aut. Jenže tohle je dáno hlavně obecným nezájmem, který v Česku nikdy neplatil - tento vůz tu byl do konce svých dnů velmi populární, prodával se líp než všechny protežované modely ID dohromady. A to je kombinace, která dává prostor udělat zajímavý obchod - získat žádoucí a v Česku respektované auto za cenu danou spíš nezájmem a nerespektem na většině ostatních trhů.
Realitou tedy dnes je, že ačkoli se Arteon ke konci výroby ve špičkovém provedení (tedy krom verze R, která stejně o moc víc nenabízí) s motorem 2,0 TSI o výkonu 280 koní, pohonem 4x4, automatem DSG a (pro toto provedení základní) výbavou Elegance startoval na 1,5 milionu Kč a s pár libůstkami ve výbavě s cenou snadno překročil hranici 1,7 milionu Kč, dnes je až směšně levnou ojetinou. Pořád jen nízké jednotky let staré vozy, snadno maximálně pět roků stará auta s nájezdy pod 100 tisíc km, dnes snadno přijdou na třetinu této sumy. Což je... skoro elektrizující propad.
Uvážíme-li, že na nový Golf v úplně základní verzi, která ani nedostala specifické označení (říká prostě Golf, tedy Golf Golf) se 115 koňmi, dnes začíná na 677 900 Kč, působí vedle toho sotva pořádně jetý nebo starý Arteon jako UFO s vlastním řidičem. Bavíme se v případě Golfu o dokonce dražším autě, které ovšem nenabízí ani zdaleka srovnatelnou hodnotu. Rozdíl v prestiži, prostoru, komfortu a jízdní dynamice je nekonečný. Arteon 2,0 TSI 4x4 z října 2021 na fotkách níže stojí u oficiálního dealera VW v Německu, kde tento model také moc nefrčí, jen 24 490 Eur, tedy asi 592 tisíc Kč. A je pořád možné u něj odečíst DPH, pakliže bude kupec jejím plátcem.
Rozdíl v technice obou aut je opravdu nekonečný. Arteon pracuje s turbomotorem o výkonu 206 kW (280 koní) a točivém momentu 350 Nm z benzínového dvoulitru, který z něj dělá opravdu rychlé a pořád ještě relativně úsporné auto, kdežto základní Golf v daném cenovém srovnání poskytne z objemu 1,5 litru jen zmíněných 115 koní na přední nápravě. Ojetina má navíc ještě pohon 4x4 a ve vysoké specifikaci nabízí kvanta komfortních prvků navíc.
Arteon, navíc v lákavější verzi kombi alias Shooting Brake, má najeto jen 81 200 kilometrů, což není nic, na takový model to ale není ani nic významného, jezdit bude ještě stovky tisíc kilometrů bez větších zaváhání. Na voze navíc nejsou znát jakkoli podstatnější známky opotřebení, a to ani uvnitř. A kdyby se vám přesto nepozdával, není těžké najít auta za cenu pořád menší než základní Golf 2,0 TDI (770 900 Kč) s ještě podstatně menším nájezdem a klidně stále platnou tovární zárukou.
Za pěkné peníze tak Arteon nabízí muziku, kterou nový Golf nezahraje, i kdyby se přetrhl. Nechtěný VW je navíc i poněkud propracovanější alternativou ke Škodě Superb ve stejné specifikaci, oproti níž u nás též ztrácí na ceně rychleji. Protože to nejenže není Passat, není to ani Škoda. Čas udělat dobrý obchod díky ignoraci podceňovaného Arteonu na trhu ojetin? Záleží na vás, my bychom si nechali říct.
Vrcholný VW Arteon 2,0 TSI 4Motion padá na ceně hodně rychle, jistě i kvůli svému neúspěchu na trhu nových vozů. Toto špičkové provedení může být s nikoli nemístně vysokým nájezdem a ve zjevně velmi slušném stavu váš za méně než nový základní Golf. Foto: Autohaus Brandt, publikováno se souhlasem
Zdroj: Autohaus Brandt@Mobile.de
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