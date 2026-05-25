Cena jednoho náhradního tlumiče na SUV Ferrari vám připomene, že jste příliš chudí na to, abyste takové auto mohli někdy vlastnit
před 8 hodinami | Petr Miler
Samotný vůz dnes i jako ojetina stojí extrémní peníze, a tak vás vyhlídky na jeho pořízení mohly minout i bez čehokoli dalšího, zrovna tento model ale bude časem jen levnější. Náhradní díly na něj ne. A právě jejich ceny zjevně učiní Purosangue rozumně neprovozovatelným i do budoucna.
O Ferrari Purosangue si můžete myslet kdeco, sama existence SUV této značky je polarizující věc. Pokud ale chcete italského plnokrevníka, kterého můžete osedlat ve čtyřech a čekat solidní komfort při každodenních přesunech, je to vaše jediná možnost. Za sebe otevřeně uznávám, že byť se mi sama myšlenka SUV Ferrari příčí, prostě mi to k sobě nejde, Italové si dali záležet, aby Purosangue odrazovalo co nejméně. Není až tak vysoké, působí spíš jako větší hatchback, vypadá docela šik a s atmosféricky plněným dvanáctiválcem pod kapotou... Takovému autu leccos odpustíte.
Že automobilka s „čistou krví” trefila desítku, dosvědčují i ceny vozu na trhu s ojetinami. Ačkoli to se základní cenou mezi 9 a 10 miliony Kč není zas tak moc drahé auto, fakt, že na celém Mobile.de dnes najdete jen dva ojeté vozy stojící pod 12 milionů (a zánovní kusy stojí ještě o miliony víc), dosvědčuje, že poptávka po tomto „férru” je pořád vyšší než jeho nabídka. Zrovna u něj ale tento stav jistě nebude trvat věčně, není to žádné Enzo - vzniknout hodně ojeté i starší kusy, trh bude saturován, jednotky milionů jistě budou jednoho dne stačit. Co pak? Koupit a začít se ra-ra-ra-radovat? Nebude to tak snadné.
Auto by si mohlo říkat i Ferrari Purosina, protože udržet ho v provozu bude čirá osina v zadnici, jakmile se něco pokazí. Motor? Jasně, tam byste čekali i milionové ceny. Převodovka? Podobně. Nějaká „karbonová karosařina”? Také tam lze čekat sumy přímo z Marsu, ale co takové tlumiče kol? Však „tlumičky”, dílek, jistě shodný s řadou jiných, to nemůže být nic velkého, že? No, může. A jak.
Mechanik, který si na Redditu říká Fixitsteven a zabývá se opravami exotických ojetin, dostal za úkol právě tlumiče na jednom Purosangue vyměnit. A dodnes ho z toho noční můry honí po poli. Ačkoli ani on při svých zkušenosti nečekal málo, cena tohoto dílu je tak brutální, že se o ní v údivu musel podělit s celým světem.
Pokud tedy máte Purosangue a z jakéhokoli důvodu se vám tlumiče rozbijí po konci záruky či bez pojištění, můžete čekat pár hladových let. Nové náhradní totiž stojí 21 414 dolarů. To je 448 tisíc korun bez lokálních daní a poplatků spojených za dodání. Že 450 tisíc za sadu tlumičů není zase tolik? Možná bychom se hádali, ale tohle je cena za jeden přední tlumič. A zadní nejsou levnější. Pokud tedy budete z nějakého důvodu potřebovat čtyři nové tlumiče, hledíte do tváře... smrti, tedy co to povídám, účtu za 1,8 milionu korun. Za to můžete mít celý velmi slušný sporťák, včetně tlumičů. Přidejte dopravné, daň a cenu za související práci a máte před sebou misky vah, kdy na jedné straně je zánovní BMW M3 a na druhé čtyři náhradní díly na Ferrari. Fascinující.
Důvodem, proč jsou tyto díly tak drahé, ale není jen „sharks have to eat”, i když jistě také to hraje svou roli. Ferrari pochopitelně není charita (a Purosangue také ne, o to se automobilka postarala), tohle ale není primárně jeho díl, jakkoli by jeho zahrnutí v rámci řešení zvaného FAST (Ferrari Active Suspension Technology) mohlo naznačovat opak. Je to velmi specifický díl vyvinutý firmou Multimatic.
Tato kanadská společnost vám možná bude známá, proslavila se mimo jiné svým podílem na vývoji a výrobě poslední evoluce Fordu GT, a na podvozku Purosangue se opravdu vyřádila. Tento model tak používá olejem chlazené tlumiče s 48V třífázovým bezkartáčovým elektromotorem, který pracuje s s hřídelem tlumiče tak, aby byl neustále nastaven pro optimální spojení jízdních vlastností komfortem. A je to pořádný kus techniky, jak uvidíte níže - nechybí mu ani chladič, ventilátor nebo nádržka. To vše je potřebné k udržení optimální cirkulace tlumicí kapaliny tlumiči při zachování té správné teploty.
Výsledkem má být podvozek, který funguje lépe než jakákoli jiná adaptivní či aktivní odpružení, proto je tento náhradní díl tak drahý. Ani takové vysvětlení ale jaksi nezastíní fakt, že je až absurdně drahý, a to i na poměry Ferrari - aby jen taková hrstka náhradních díl přišla na pětinu ceny celého auta? Udržet tohoto Šemíka v klusu může být snadno dražší než uspokojovat neustálé rozmary vlastní manželky. A to už je co říct...
Ale berme to z té lepší stránky - i taková věc se postará o to, že ceny Purosangue jako ojetiny půjdou jednou hodně dolů, taková zjištění trh nemůže ignorovat. Takže pokud byste jednou tento vůz měli rádi aspoň staticky před domem, aby sousedé pukli závistí, cesta už se rýsuje. A začíná nejen u výměny tlumičů za několik milionů, ale třeba i ceny náhradních kol. „Horst Fuchs v sukních” si něco takového může dovolit, my běžní smrtelníci jsme na vlastnictví takového auta prostě pořád moc chudí.
Ferrari Purosangue je nakonec docela lákavé auto, i proto je zatím jako ojetina hodně drahé. Jednou nebude, s náhradními tlumiči za takovou „pálku” bude s přibývajícím věkem lákat stále méně. Foto: Ferrari
These Ferrari parts prices are SHOCKING! $21,000 48 volt oil cooled front damper from a V12 AWD Ferrari Purosangue
by u/Fixitsteven in Justrolledintotheshop
Zdroj: Fixitsteven@Reddit
