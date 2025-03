Cena pouhých koberečků do Putinovy limuzíny bere dech, aspoň v něčem se skutečně vyrovná Rolls-Roycu a Bentley před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Rusové se svými luxusními auty bank zatím nerozbili, jakkoli se můžeme ptát, co je dáno neschopností je prodat, co neschopností je vyrobit. Ani tak je ale sebevědomí neopouští, sada koberečků do Senatu stojí jako celé slušné auto.

V loňském roce prodal Rolls-Royce po celém světě 5 712 aut. Šlo o třetí nejlepší výsledek v historii firmy, jakkoli v letech 2022 a 2023 byla britská automobilka ještě výš (6 021 a 6 032 vozů). Bestsellerem bylo nepřekvapivě SUV Cullinan, a to globálně i v případě Evropy. Tady se sice automobilka pokouší tvrdit, že na vrchol vystoupal elektrický Spectre, čísla Data Force to ale nepotvrzují ani za loňský rok, ani za letošní leden, kdy odbyt tohoto modelu meziročně skoro o 23 procent klesl a připomíná spíš to, jak malý zájem je o něj na sekundárním trhu.

Pro nás ale ve finále není až tak podstatná skladba modelů britské značky, ta tu slouží pouze jako měřítko. Velkou konkurencí totiž pro ni měl být Aurus, tedy alespoň dle původních představ ruských pohlavárů v čele s tamním prezidentem Vladimírem Putinem. S modelem Senat nová značka přišla již v roce 2018, nicméně prodej odstartoval až o tři léta později. Rok na to ovšem došlo na válku na Ukrajině, která trvá dodnes a díky které se Aurus dostal pouze do „spřátelených“ zemí, jako je třeba Čína či Bahrajn.

Loňské prodeje jsou tak nepřekvapivě mizivé, modelu Senat se totiž prodalo jen 116 kusů a spřízněného SUV Komendant dokonce pouze 21 aut. Navíc je třeba dodat, že polovina veškeré produkce vznikla již v letech 2022 a 2023. Po stránce prodejní tedy Aurus nekonkuruje Rolls-Roycu ani za mák. Lidem z Auto Mail.ru se ovšem do rukou dostal podrobný ceník, který potvrzuje, že Senat má s vozy jako Phantom jedno společné, a sice neskutečné ceny za mnohdy úplné „blbosti“.

Pokud byste chtěli ruskou limuzínu osadit novými koberečky, pak každý z těch předních vychází na 110 197 rublů, zatímco za zadní si Aurus účtuje dokonce 183 900 rublů. Řeč je tedy o 28 600 a 47 700 korunách. Vše je navíc třeba násobit dvakrát. A pokud k tomu přihodíte ještě koberec pro zavazadlový prostor, který vychází na 195 500 rublů (50 700 Kč), pak se celkově bavíme o 203 300 korunách, za což v Rusku dostáváte zcela novou Ladu. Či u nás velmi slušnou ojetinu. Obojí i s koberečky.

Aurus nabízí i levnější set za 635 tisíc rublů neboli za přibližně 165 tisíc korun, ovšem i to je zkrátka hodně na sadu pěti koberečků. Byť je třeba si uvědomit, že skutečná drahota se v případě této značky skrývá někde jinde. Náhradní motor, tedy osmiválec s 600 koňmi vyvinutý ve spolupráci s Porsche, totiž vychází na 10 926 166 RUB (2,83 milionu Kč), zatímco za devítistupňový automat, který Rusové chtěli dodávat třeba Bentley, se platí 5,2 milionu rublů (1,35 milionu Kč).

Lze už jen zmínit, že Senat modelového roku 2025 je k dispozici od 42 milionu rublů, tedy od 10,88 milionů korun, reálně jej ale koupit asi nejde. I když Aurus měl mít již k dispozici vlastní továrnu, která by produkci urychlila, dosud se o ruční seskládání většiny aut postaral institut NAMI, kde probíhal i vývoj. To jen navyšuje exkluzivitu, která je tak asi tím jediným, čím Rusové překonávají Rolls-Royce.

Senat opravdu není z laciného kraje, ceny některých prvků jako třeba koberečků berou dech. Foto: Aurus

Zdroj: Auto Mail.ru

