Ani nynější propad cen elektromobily nespasí, naopak. Za dnešní situace je to jen další hřebík do jejich rakve před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Vysoké ceny jsou nepochybně jedním z faktorů, které elektromobily brzdí, takže jejich snížení jim v rozmachu pomůže. Ale je to celý příběh? Pokud automobilky jako Ford zlevňují v momentě, kdy na těchto autech beztak mohutně prodělávají, je to pro elektromobily výhledově jen další problém.

Elektrická auta trápí řada problémů, z nichž jedním z těch nejviditelnějších jsou ceny. Jsou zkrátka příliš vysoké na to, aby po takových autech mohla sáhnout podstatná část populace. Třeba v České republice je pro obyčejné lidi hraniční sumou vydanou za pro ně nový vůz částka 250 tisíc korun, za takové peníze ale dnes stěží pořídí i roky starou ojetinu. Ta má navíc čistě spalovací pohon. Elektromobilita je v tu chvíli odsouzena do role okrajového sportu, kterému se může věnovat jen pár procent jedinců. Na uspokojení pomalu každého člena tohoto tábora ovšem již došlo, někdy i několikrát.

Politici se pak sice rozhodli, že vrcholné odvětví přiblíží lidu za pomoci mnohdy velkorysých dotací, jenže kapsy daňových poplatníků nejsou bezedné, a tak bezedné nejsou ani státní kasy. Pomocná ruka se tak pozvolna stahuje, načež platby leží znovu hlavně na lidech. To logicky vede k poklesu prodejů, což se automobilky snaží kompenzovat s pomocí slev. To zní jako dobrá zpráva, jenže ve výsledku je to cesta do pekel. A důvodů je hned několik.

Jednak lze zmínit právě tímto vývojem způsobený výrazný pokles hodnoty již existujících aut. Ta si nakoupili průkopníci bateriového pohonu, kteří se ovšem nyní cítí být v horším případě zrazeni, v lepším odrazeni od toho takový experiment znovu opakovat. Pokud vás elektrické auto stojí na ztrátě hodnoty násobně více než srovnatelný spalovací vůz, budete ho chtít znovu? Už to „elektrickou revoluci” komplikuje, není to ale nakonec ten hlavní problém.

Podstatnější je pohled výrobců, kteří ceny snižují, aniž by jejich náklady na výrobu zásadně klesly. Jsou k tomu zkrátka nuceni děním na trhu, neboť Tesla ve snaze zachránit své klesající prodeje zlevňuje, jak to jen jde. Co si pak má se svými elektromobily počít Ford? I když na každém prodaném voze prodělává skoro 700 tisíc Kč, přesto třeba svůj Mustang Mach-E zlevnil až o 137 tisíc Kč. Účetnictví Rivianu, Nia či i dalších zajetých automobilek jako Volkswagenu hovoří podobně - prodělávají prakticky všechny, přesto jim ve snaze zachránit prodejů nezbývá než zlevňovat.

Tím se ale spálí i ony samy a pro elektromobily nepůjde o spásu, spíše to bude další hřebíček do jejich spojovacím materiálem beztak notně poseté rakve. Skončí ve stejné pozici jako oni zákazníci - budete chtít do těchto vozů dále investovat, budete je chtít dále mohutněji prodávat, pokud víte, že jsou za vysoké ceny neprodejné, ztrátové a za nižší ještě ztrátovější? To prostě ekonomicky nefunguje a fungovat nikdy nebude.

I tento vývoj jen připomíná, že reálnou efektivitu vývoje, výroby, prodeje, vlastnictví či provozu automobilu prostě nijak neobejdete, nepřekryjete ji dotacemi ani jinými formami přerozdělování. Prostě buď je anebo není. V menším měřítku lze i s dumpingovým cenami fungovat, jakmile ale přestanete prodávat spalovací auta, jejichž kupci celou elektrickou party platí, jste nahraní a nemáte z čeho brát. Přát si tak dnes onu cenovou válku je tak na jednu stranu hezké. Pokud za ní ale výrobci nedokážou najít cestu ke skutečnému zefektivnění svého fungování na tomto poli, pak celé „elektrické revoluci” podtrhávají stoličku dřív, než stačila pořádně začít.

Mustang Mach-E je pro Ford spíše problémem - prodává se mizerně a generuje mu leda ztráty. Pokud se přesto musí prát o zákazníky s Teslou zlevňováním nepodloženým poklesem nákladů, jak to pomůže rozmachu elektrických aut? No vůbec nijak - ani z pohledu zákazníků, ani z pohledu výrobců. Foto: Ford

Inspirace: Auto Evolution

